Německý král ztráty hodnoty už stěží bude levnější, luxusní raketa jedoucí 305 km/h připravila majitele o 2,6 milionu za pár let před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Kucur, publikováno se souhlasem

Kdyby s ní najel statisíce kilometrů, asi by to nevadilo, tady ale někdo s autem schopným katapultovat posádku přes půl Evropy sotva někam dojel a je dodnes jako nové. Přesto stojí jako lepší škodovka, pro nového majitele to může být výhra.

Pokud nespadáte to hrstky vyvolených mezi vyvolenými, kteří si mohou dovolit koupit ta nejvýjimečnější auta světa, která od svého zrodu majitele mění jen dráž, musíte se chtě nechtě smířit s tím, že pořízení nového vozu nebude vaší nejlepší investicí. I když pokles nominální hodnoty u obyčejných ojetin je v posledních letech díky inflaci relativně nízký, reálně pořád platí, že automobily ztratí během pár let vlastnictví desítky procent své hodnoty. Po třech letech tak dnes auto s přiměřeným nájezdem prodáte asi za dvě třetiny původní ceny a z kdysi vydaných např. 700 tisíc Kč přijdete o nějakých 220 tisíc.

I to mnohé zabolí, utěšovat se ale mohou tím, že někteří musí snášet řádově větší rány. Existují totiž auta, která navzdory své výjimečnosti ztrácí hodnotu ještě vyšším tempem. A k tomu jako nová stojí nesrovnatelně víc. Obvykle se jedná o velké luxusní limuzíny a SUV s nejvýkonnějšími motory, které mají na trhu ojetin jen velmi omezené portfolio kupců. A a to se v jejich ceně pochopitelně odráží. Jeden z extrémních důkazů tohoto jevu je Audi S8 Plus předchozí generace. A poklesy jsou u něj o to krutější, když jde o sotva jetá auta, jejichž ztráta hodnoty se ani nerozptýlila do rozumného nájezdu.

Konkrétních případů bychom našli víc, dnes si ale posvítíme na vůz, který v červnu 2017 vyjel z továrny v neskromné specifikaci našlapané technickými i luxusními vymoženostmi nejvyšší úrovně. Tohle auto stálo jako nové skoro 160 000 Eur, dnešním kursem bezmála 4 miliony Kč. Jeho kupec na sobě nešetřil a vůz ve vrcholné technické specifikaci obdařil i dalšími vychytávkami včetně zakázkového černého paketu, u verzí s písmenem S ve znaku je ale vždy důležitá hlavně technika. A ta je tu skutečně parádní.

Pod kapotou je čtyřlitrový osmiválec z modelu RS6 ve verzi Performance naladěný na 605 koní, které míří přes automatickou převodovku na všechna kola. To autu umožňuje zrychlit z klidu na stovku za 3,8 sekundy a dosáhnout maximální rychlosti až 305 km/h. Na velké auto plné prostoru a luxusu je to stále špičková dynamika, před kterou zbledne nejeden sporťák. A není to tak, že se rozjede a nic, karbon-keramické brzdy na všech kolech se starají i o řádnou deceleraci.

Takové auto jen láká k letu, přesto nikdo s ním nikdo nikdy pořádně nelétal. Po 8 letech existence tak má najeto pouhých 65 tisíc km, to opravdu není definice roků plných ježdění, to jsou roky neježdění - na vůz této třídy je to sotva pořádné zajetí a prodávající říká, že je ve stavu nového vozu. Podle toho vypadá, je opravdu po všech stránkách zánovní, přesto za něj německý dealer požaduje 54 995 Eur, tedy asi 1,36 milionu Kč. Jasně, pořád to nejsou úplně malé peníze, ale za takto zachovalou S8 Plus? Jen ony brzdy na tohle auto budou stát půl milionu jako nic a tyto si ani pořádně nesjely... Jsme přesvědčeni, že S8 Plus s takovým nájezdem už stěží někdy bude levnější.

Pozoruhodná je ale nakonec také tím, kolik stála dosavadní majitele. Současná cena znamená ztrátu hodnoty 2,6 milionu Kč za zmíněnou kilometráž, což je pořádná darda. A také to znamená asi 40 vydaných korun na každý ujetý kilometr jen optikou poklesu ceny. Není v tom benzin, nejsou v tom pneumatiky nebo brzdy, není v tom pojištění, není v tom žádný servis, prostě nic dalšího, co muselo stát další stovky tisíc, přesto je to 40 Kč/km. Otočte Brno z Prahy a za nějakých 420 km ujetých km jste o 16 800 Kč lehčí. To není málo. Ještě máte pocit, že bohatí lidé si kupují třeba Porsche? Pokud vyberou ta správná, mohou na tom být stejnou optikou zásadně lépe.

Audi S8 Plus předchozí generace D4 dnes jako ojetina zaujme nakonec hlavně tím, jako finanční ránou se stalo pro dosavadní majitele, hlavně u méně jetých aut. Pro toho dalšího to může být výhoda. Foto: Autohaus Kucur, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autohaus Kucur@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.