Německý král ztráty hodnoty za 3,2 milionu nestojí po pár letech víc než základní Superb

Jsou auta, která i za kratší dobu ztratí na hodnotě více, pořád ale stojí spoustu peněz. Přeborníkem v tom stát se z luxusního zboží relativně dostupným vozem je stále VW Phaeton.

Volkswagen Phaeton 4,2 V8 FSI po faceliftu v roce 2010 přišel zájemce nejméně na nějaké 2 miliony českých korun. O něco přívětivější cenová politika se pokusila po 8 letech výroby udělat z tohoto nešťastného modelu relativně dostupný luxus, a tak už ani nebylo možné provětrat účet a nakonfigurovat si vrcholné provedení jako W12 4Motion za další milion. To ale neznamená, že by se cokoli změnilo na schopnosti tohoto modelu klesat na hodnotě rychlostí volného pádu.

Phaeton byl pro řadu lidí dál jen něco jako zvětšený Passat, třebaže se v podstatě jednalo spíše o dostupnější Audi nebo Bentley. Zájemci nebyli příliš ochotní utrácet závratné částky za podřízené postavení mezi vozy prémiových značek a nic se na tom nezměnilo ani v právě končící dekádě. Jeden z mála zřetelných neúspěchů Ferdinanda Piëcha tak až do 2015 smutně sjížděl z prosklené manufaktury uprostřed Drážďan a čekal na svůj poslední den.

I v této době se ale našli tací, kteří si Phaeton koupili jako nový a z jejich „chyb” (přinejmenším ekonomicky je těžké tuto volbu vnímat jinak) můžeme nyní profitovat my. Autobazary dávají na výběr řadu exemplářů z konce výroby, i mezi nimi ale září stále zánovně vyhlížející kus našlapaný příplatkovou výbavou na fotkách níže.

Je z roku 2015 a dnes stojí 32 440 Eur (847 tisíc Kč), tedy asi jako lépe vybavená Škoda Superb se základním motorem 1,5 TSI. Nemusí to znít jako tak nízká suma, ale považte - je to o závratných 90 tisíc Eur méně než 122 tisíc Eur na původní faktuře (skoro 3,2 milionu Kč) před pěti léty. V českých korunách to znamená o 2,3 milionu Kč nižší cenu za necelých 5 let starý luxusní vůz bez zjevných nedostatků a stále s malým nájezdem.

Cenový propadák skutečně není zaprášená ojetina čekající na smilování v rohu oplocené plochy, ale spíše výstavní kousek s pohonem 4,2 V8 FSI 4Motion a nájezdem jen 62 883 kilometrů. Vidlicový osmiválec byl celou dobu pod kontrolou servisu. Nadstandardní údržba je doložena fakturami s autorizovanými razítky či přiloženými fotografiemi. Na fotkách hned zaujme hlavně nevšední výbava pro cestující vepředu i vzadu, v tomto autě je skutečně vše, na co v době jeho vzniku šlo pomyslet.

Vkusný přepych prostupuje celým vnitřní prostorem vyplněným jemnou kůží od Poltrona Frau. Šedé sedačky s pamětí jsou vyhřívané i chlazené, příjemnému žití za volantem dále slouží například dvojité prosklení vozu, od cesty izoluje vzduchový podvozek noční krajinu promění v den bi-xenovoé přední reflektory s natáčením. Z dlouhého seznamu výbavy stojí za vyzdvižení příplatkové ozvučení deseti reproduktory, příjem televizního signálu i s obrazovkami pro cestující vzadu, elektrické střešní okno, čtyřzónová klimatizace nebo vyhřívané trysky ostřikovačů. Balík příplatků je úhledně zakomponován do dřevěného obýváku s chromovanými doplňky přesně podle nejvyšších kritérií ne zase tak dávné doby.

Pětiletý Phaeton bude dobrým kandidátem pro racionálního zájemce s touhou využít nepředvídatelný vývoj automobilismu ve svůj prospěch. Volkswagen vkládal do Phaetonu velké naděje, proto se na výrobě nešetřilo a zachované exempláře budou dělat ještě velikou parádu. Ztracená úroveň respektu smetánky už se nikdy nevrátí, ale za ty peníze nebude vůbec složité přehlížet ohrnuté nosy rozmazlených majitelů poslední generace třídy S v ne zas o tolik vyšším luxusu za zlomek ceny.

Opomíjený koncernový luxus je králem ztráty hodnoty svého druhu. Bude těžké najít jiné tak „mladé” auto, které by dnes stálo jako základní Škoda Superb a přitom původně přišlo majitele na více než 3 miliony korun. Foto: Tiemeyer GmbH, Mobile.de

