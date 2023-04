Německý magazín vydal „první rozhovor s Michaelem Schumacherem od jeho nehody”, teď po něm jde jeho rodina před 2 hodinami | Petr Miler

„Žádné ubohé a polovičaté věty od přátel, ale odpovědi od přímo něj, 54letého Michaela Schumachera!” praví anotace článku německého Die Aktuelle. Ten pak v závěru rozhovoru sám přiznává, že odpovědi byly vygenerované umělou inteligencí. Co mohl v reakci na to čekat?

Ani nevíte, jak moc bychom byli rádi, kdyby některé věci byly pravdou. I nám chybí Michael Schumacher, legendární německý pilot, který se doslova z ničeho vypracoval v jednu z největších světových sportovních celebrit a v průběhu dvou dekád vládl Formuli 1 jako málokdo před ním i po něm. Bohužel měl po ukončení své kariéry nehodu na lyžích, při které došlo k poškození mozku. A byť je technicky naživu, nejspíše se od něj už nikdy nedočkáme ani holé věty.

Je to smutné, velmi smutné, ale je třeba se s tím smířit. Jak přesně si Schumi vede, neví nikdo, rodina drží veškeré informace pod pokličkou. Vycházet tak můžeme z toho, co čas od času prozradí jeho rodina nebo jeho nejbližší přátelé. Další legenda jménem Jean Todt se mimo jiné nechal slyšet, že Michael „dělá pokroky, ale má problémy s komunikací”. Představa, že by za této situace rozdával rozhovory, je naprosto absurdní.

Přesto se německý magazín Die Aktuelle pokusil vyvolat zdání, že takový rozhovor získal. Na obálce jeho posledního vydání stojí: „Světová senzace! První (senzační) rozhovor!” s Schumiho fotkou na pozadí. Pod tím následují věty: „Zní to klamavě skutečně. Co je za tím,” které jsou tak jedinými, jenž tu naznačují podstatu. I anotace rozhovoru pak říká: „Žádné ubohé a polovičaté věty od přátel, ale odpovědi od přímo něj, 54letého Michaela Schumachera!” Až v jeho závěru je pak prozrazena skutečnost - o odpovědi se postaral v podstatě chatbot od firmy Character.ai.

Schumacher tedy pochopitelně žádný rozhovor nikomu nedal, podle všeho vůbec nemluví. Ani věty jako: „Je to mnohem lepší než před lety. S pomocí svého týmu mohu dokonce znovu stát sám a dokonce i pomalu ujít pár kroků,” tedy nejsou skutečné. Být vše uvozeno stylem: „Co by Schumi řekl?” asi by to nebyl problém, byť i to by bylo trochu morbidní. Ale tohle je prostě falešná senzace absolutně z ničeho a tápeme nad tím, čemu mohla pomoci jinému krom většímu nákladu Die Aktuelle.

Není tedy divu, že se rodina Michaela Schumachera proti takovému kroku okamžitě ohradila a na Die Aktuelle poslala armádu svých právníků. Není to poprvé, Die Aktuelle už dříve fabuloval o Schumacherově stavu a vztazích Corinny, pilotovy manželky. V soudních přích ale vždy vyhrál, tentokrát dost pravděpodobně zašel příliš daleko. Žádný rozhovor na každý pád nevznikl a nejspíše vzniknout ani nemohl. Je to smutné, ale je to zkrátka tak.

Rozhovor Die Aktuelle s Michaelem Schumacherem není skutečný. Magazín to nakonec přiznává, ale až poté, co všechny cíleně zmate. Stačí se podívat na obálku magazínu níže. Foto: Mercedes-Benz

| Ferrari legend Michael Schumacher's family are planning legal action against a German magazine which published an AI-generated 'interview' with him.



On the cover, a strapline reads ‘it sounds deceptively real’ and inside, it emerges that responses were generated by AI. pic.twitter.com/hReJuScPmp — Ferrari News (@FanaticsFerrari) April 20, 2023

Zdroj: Daily Mail

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.