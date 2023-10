Německý magazín vydal zničující zprávu o dění v továrně Tesly v Berlíně, vodopád selhání kryjí politici včera | Petr Prokopec

A neopírá se o informace z „věrohodných zdrojů”, přímo redaktoři magazínu se na nechali v továrně zaměstnat a z první ruky zjistili, jak neuvěřitelné věci se tam dějí. Ještě větším šokem je ale liknavý přístup politiků, pro které je Tesla zjevně důležitější než jejich vlastní voliči.

V posledních dnech jsem na sociálních sítích zaznamenal rozsáhlou aktivitu společnosti Bolt. Ta pomalu burcuje veřejnost k tomu, aby se vzdala svých vlastních aut, což má změnit svět k lepšímu. Něčemu takovému by se možná dalo zatleskat, kdyby ovšem nešlo jen o laciný trik. Bolt nebojuje za lepší svět, primárně využívá obav veřejnosti, aby nafoukl své aktivity a tím i své zisky.

V podobné pozici je Tesla. Ani americký výrobce není na světě proto, aby jej učinil krásnějším. U kormidla je znovu zisk, kterému je přizpůsobováno prakticky vše. Na tom není nic až tak špatného, jakkoli pokrytectví předstírající jiné cíle kritizovat lze. A ještě více lze kritizovat politiky, kteří jindy vystupují vůči různý korporacím velmi kriticky, k Tesle jsou ale dlouhodobě až servilní. Ukázalo se to třeba během pandemie koronaviru, kdy značka na rozdíl od mnoha dalších firem mohla nerušeně pokračovat ve svých aktivitách, neboť jí byl přidělen významný společenský statut. Přitom třeba Elon Musk soustavně porušoval různá nařízení, která se tehdy Tesly dotýkala a blaho zaměstnanců v jakémkoli smyslu těchto slov mu bylo ukradené.

Nemělo by nás to ovšem překvapit, Tesla se k lidem pracujícím v jejich továrnách dlouhodobě chová velmi přezíravě. Někdo si řekne, že to je prostě Amerika, jenže ono to není jiné ani v případě Gigafactory ležící v poblíž německého Berlína. Tamní magazín Stern nově přišel s opravdu zničující zprávou o dění ve fabrice, která se neopírá o výpovědi bývalých či současných zaměstnanců. Dva jeho redaktoři totiž v továrně po nějaký čas i pracovali, informace tedy mají z prvé ruky. Spíše než chování značky ale zarazí to, kterak jí politici jdou na ruku.

Stern uvádí, že v továrně, která zahájila svou činnost 22. března loňského roku, došlo již k 26 nehodám, během kterých vznikl požár či došlo k úniku nějaké nebezpečné kapaliny. Poslední taková událost nastala 4. května 2023, kdy se rozlilo 250 litrů motorové nafty. Tesla totiž ke svému zásobování neužívá pouze klimaticky udržitelné prostředky, ale i dieselové tahače. Jeho řidič přitom zasunul tankovací pistoli do hrdla nádrže, ovšem poté se vzdálil, a po návratu už jen viděl zmíněné neštěstí. Stane se? Možná, pikantní ale je, že Tesla měla výslovně zakázáno si ve fabrice vlastní čerpací stanici postavit. Že by to respektovala? Ne, zavřela ji do velkého stanu, aby nebyla vidět, provalilo se to až časem.

Dnes už byla čerpací stanice odstraněna, Tesla ale za drzé nerespektování zákazu nebyla nikterak pokutována, stejně jako za ony úniky škodlivin. Přitom v Grünheide se spodní vody nacházejí pouhých 7 metrů pod povrchem země. I proto řada místních proti výstavbě továrny protestovala, nepomohla ani varování vodní správy WSE - tato organizace běžně zakazuje místním farmářům, aby chovali více než 50 kusů dobytka, a to kvůli obavám ze znečištění jejich močí. Jedovaté chemikálie, se kterými se v továrně běžně manipuluje, ale najednou nevadí.

Tesla dokonce zasadila pilíře i do oblasti s pitnou vodou, kde je něco takového zákonem zakázáno, ovšem ani to nevyburcovalo politiky k činnosti. Ti místo toho loni v listopadu převedli kontrolu spodních vod přímo na automobilku (!). Výrobce, který tedy již musí třeba v Kalifornii platit velké množství pokut za to, že porušil řadu environmentálních zákonů, tak nyní má kontrolovat sám sebe, že jedná naprosto ekologicky a ani v nejmenším neotravuje vodu pro 170 tisíc lidí. Neuvěřitelné.

Už to samo o sobě zní doslova jako horor, jsme však teprve v půlce příběhu. Berlínská Gigafactory je totiž často nazývána Babylonskou věží, a to kvůli různorodým národnostem místních zaměstnanců, od nichž znalost němčiny nikdo nepožaduje. A manažeři si s tím hlavu moc nelámou - pokyny předají v němčině a doufají, že informace se k zaměstnancům, kteří jim nerozumí, dostanou třeba přes jejich kolegy. Že tím bezpečnost práce dostává na frak, nepřekvapí nikoho soudného.

Dle zjištění Sternu tak došlo v továrně jen za loňský rok došlo na 247 incidentů. Když si uvědomíme, že ve fabrice se pracovalo po 195 dnů, pak každý den došlo na 1,27 úrazů. Jde navíc pouze o ty závažnější, kdy byl volán vrtulník či ambulance. V případě těch drobnějších si ovšem zaměstnanci musí vzít do nemocnice taxík, v důsledku čehož následně jejich zranění není klasifikováno jako pracovní úraz.

Zaměstnanci si přitom stěžují na kdeco od všudypřítomného hliníkového prachu, který se jim usazuje v očích či na plících, až po absenci ochranného oblečení či helem. Jedna z reportérek Sternu pak vypověděla, že jí její nadřízený nabídl velmi kariérní rychlý postup, i když na vyšší pozici neměla kvalifikaci. Postačilo prý, že pro dotyčného byla „květinkou“. Na fyzické obtěžování sice nedošlo, ovšem i tak reportérka raději podala ihned výpověď.

Pokud by se to samé dělo v jakékoli jiné automobilce, zvlášť v Německu, již by před jejími branami stáli aktivisté, úředníci a politici by zakládali jednu vyšetřovací komisi za druhou. V tomto případě ale nikdo nedělá vůbec nic. Zjevně i proto, že máslo na hlavě mají samotní politici. Třeba brandenburská vláda Tesle nabídla, že jí zajistí vládní i evropský grant, pokud továrnu postaví právě v Grünheide. Jednou z podmínek nicméně bylo, že „revoluční“ baterie 4680 se začnou vyrábět právě tam.

Musk si nicméně záměr nakonec rozmyslel a výrobu rozjel v Texasu. Od EU pak kvůli tomu sice žádné peníze nedostal, brandenburská vláda ovšem utratila nemalou částku právě kvůli zajišťování onoho grantu. O kolik se jednalo, však odmítá uvést. Stejně jako nedochází k žádným snahám dohnat Teslu k odpovědnosti v případě způsobených environmentálních škod nebo porušování elementárních zásad bezpečnosti práce. Jde tu vůbec ještě o vyšší dobro? Anebo si odpovědní lidé nakoupili akcie Tesly a mají trochu jinou motivaci?

Berlínská Gigafactory skutečně nedělá svět lepším, jak automobilka soustavně hlásá v souvislosti s veškerými svými aktivity. Místo toho vážným způsobem znečišťuje životní prostředí a vědomě porušuje zásady bezpečnosti práce. U politiků jí ale vše prochází. Foto: Tesla

Zdroj: Stern

