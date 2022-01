Německý majitel najel s Teslou už 1,5 milionu km, musel ale vyměnit řadu velmi drahých dílů před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to na jednu stranu úctyhodné, třebaže se jeho ježdění stalo už jen najížděním kilometrů bez jakéhokoli dalšího důvodu. Z původního auta toho ale v této Tesle zůstává stále méně.

Elektrická auta mají své klady i zápory, jako každá jiná. Jejich příznivci sice rádi hovoří jen o tom prvním, mince s jednou stranou ale neexistuje. Proto také není na místě propadnout v jásot poté, co se Hansjörg Gemmingen na Twitteru pochlubil svým dalším počinem.

Pokud spadáte do tábora příznivců elektromobilů, Gemmingenovo jméno budete znát. Je to rekordman, který dokázal s první generací Tesly Roadster najet dnes už přes 680 tisíc kilometrů. To je vskutku úctyhodný počin, zvláště na poměry elektromobilů, které vyžadují mnohem delší dobu u stojanů, aby doplnily energii. Původní Roadster navíc neměl zrovna enormní dojezd, zvláště při prudším sešlapování plynu, a trpěl mnoha dětskými bolístkami.

O to cennější Gemmingenův skalp je, nyní si ale tento zapřísáhlý fanoušek Tesly může připnout na opasek další cennou trofej. S Modelem S P85 totiž dokázal najet od roku 2015 už 1,5 milionu kilometrů, tedy porci, jaké se přibližují či ji překonávají jen ty největší držáky se spalovacím motorem. Část z nich navíc v mezičase dostala novou pohonnou jednotku, což z nich již tak spolehlivé vozy nedělá, zvláště když si uvědomíme, že u benzinových a dieselových aut agregát obvykle představuje ten nejdražší díl.

Případ Gemmingenovy Tesly není jiný, třebaže je nutné na ně hledět optikou odlišné konstrukce elektrických vozů. Za dobu její existence bylo nutné vyměnit motor nejméně třikrát, ani to ale není ten největší problém. U elektrických aut je nejdražší částí akumulátor a ani ten u vozu nevydržel celých 1,5 milionu kilometrů, zdaleka ne. Majitel vozu přiznal, že první výměna baterie byla nutná už po ujetí necelých 300 tisíc km. A byť podle informací dalších majitelů Tesel je to spíše brzký než obvyklý moment, je to další drahá piha na kráse - cena akumulátoru se v závislosti na aktuální situaci na trhu pohybuje v řádu stovek tisíc Kč, ať už jde o nový nebo použitý kus.

Nebyla to navíc jediná výměna. Protože poté, co první akumulátor dosloužil, nebyl k dispozici žádný, který by mu automobilka mohla poskytnout. Tesla mu tak zapůjčila jiný, s nímž najel dalších asi 200 tisíc km, než mu byl dodán ještě další, též dříve použitý, který už dnes též nepoužívá. Nemáme informace o další výměně, stejně tak minimálně část výměn (možná všechny, pro automobilku je to dobrá reklama) pokryla záruka Tesly. Ale to nic nemění na jejich reálné ceně - nejméně čtyři akumulátory, které mohou stát 400 až 500 tisíc Kč za kus jako nic, to není málo.

Gemmingen navíc říká, že akumulátor nikdy nevyjíždí do prázdna a nikdy nedobíjí nad hranici 85 %. Když si navíc vezmeme jeho spotřebu, kterou pravidelně zveřejňuje a za posledních 700 tisíc km je ekvivalentem asi 4,5 litrů benzinu na 100 km, je jasné, že s autem ani nejezdí rychle. Přesto potřeboval tři motory a čtyři akumulátory. To je ale jen část z věcí, které musel za dobu používání auta vyměnit.

Na autě se navíc porouchala i řada jiných. Gemmingenova dokumentace hovoří o opakovaných výměnách dílčích součástí pohonu včetně poloos, náprav a pochopitelně řadě výměn brzd. Jen tyto věci jej pak (nad rámec záručních oprav) měly vyjít na 14 tisíc Eur, tedy asi 343 tisíc Kč. Kdyby měl platit i všechny záruční opravy, půjde v přepočtu o miliony Kč. Jistě, na nájezd 1,5 milionu km to není nijak přemrštěná cifra, stejně tak ale má daleko k čemukoli výjimečnému, zvláště když do ní nejsou započítány náklady na elektrickou energii či pokles hodnoty vozu (koupil jej použitý s 30 tisíci km za 90 tisíc Eur, dnes má spíše historickou než faktickou hodnotu).

Přes tyto pihy na kráse si jeho rekordy zaslouží obdiv, zvláště, když je dotyčný najíždí vlastně jen tak. Za jeho vysokými nájezdy se ze všeho nejvíce skrývá trocha podivínství. Obživu mu zajišťuje obchodování s cennými papíry a nejčastěji pracuje z domu, takže kvůli práci toho tedy příliš mnoho nenajezdí. Vysoký nájezd je tedy výsledkem ježdění pro zábavu a dnes už možná jen pro rekordy samotné. Nakonec, k dílčím úspěchům mu pravidelně gratuluje na Twitteru sám Elon Musk, to je pro fanouška Tesly zřejmě nejvyšší životní meta.

Zdroje: Hansjörg Gemmingen@Twitter, Auto Evolution

Petr Prokopec

