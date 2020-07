Německý majitel popsal dva roky života s Teslou, její koupě od prvního měsíce lituje před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stefan Schejok, Bild

O kvalitě kalifornských elektromobilů se toho říká mnohé, z útržkovitých zpráv, navíc obvykle od amerických majitelů je ale těžké udělat si komplexnější obrázek. Němec Ingo Dellnitz Bildu přiblížil svou dvouletou evropskou zkušenost s Modelem X.

Dnes a denně se na internet dostávají příběhy majitelů Tesel, které jsou do jisté míry až neuvěřitelné. Pokud by takto se zákazníky jednala jakákoliv jiná významnější automobilka, bylo by to okamžitě ránou pro její image i atraktivitu pro investory. Tesla je nicméně anomálií, jakou snad tento svět ještě nepoznal. Čím více je totiž kritizována kvalita jejích produktů, tím výše akcie šplhají, a to na mnohonásobek úrovně, kterou by už bylo možné označit za absurdní. V tuto chvíli tržní kapitalizace firmy třeba ve srovnání s Volkswagenem odpovídá tomu, že prodává desítky milionů aut s vysokými maržemi. Ona ale loni prodala 349 tisíc vozů se skoro miliardovou ztrátou v dolarech.

Je přitom prakticky nemožné, aby Tesla dosáhla jakkoli vysokých prodejů v jakkoli dohledné době. Elektromobilita se může v nejbližších dekádách rozšířit nanejvýš v Evropě, možná v USA a možná v Číně, což představuje asi polovinu světového trhu. A ani zde nebudou mít elektrická auta stoprocentní zastoupení. Tesla by tak musela dosáhnout podílu na trhu, jakého třeba ani dnes nedosahuje Škoda v České republice, natož pak jakákoli značka celosvětově. Američané navíc, zdá se, dělají vše pro to, aby si proti sobě obrátili i nejoddanější zákazníky.

Tomu nasvědčují také zkušenosti Ingo Dellnitze, německého majitele Tesly Model X. Vůz koupil v roce 2018 za 122 930 Eur (cca 3,28 milionu korun), ovšem dodnes svého rozhodnutí lituje. Vůz se totiž ukázal být značně nespolehlivým, a tak tento nadšenec do elektrifikace najezdil za dva roky 4 260 kilometrů jen cestami do servisu. Ten je totiž od jeho domu vzdálen 70 km, přičemž Němec v něm byl pravidelným návštěvníkem. „Tak daleko nejezdím ani na dovolenou,” říká s hořkým úsměvem Dellnitz.

Vše odstartovalo rachotem od předního elektromotoru. Majitel tak již necelý měsíc po zaregistrování vozu poprvé kontaktoval servisní centrum Tesly, kde mu slíbili, že se ozvou zpět. „Samozřejmě, že se tak ale nestalo,“ uvádí. Proto se nakonec za techniky vypravil bez sjednané schůzky a na zástupce centra vyvinul nemalý tlak. Následně tak jeho vůz byl do servisu přijat a údajně opraven, rachot ovšem zůstal. A tak tomu bylo i po dalších návštěvách, kdy mělo dojít na výměnu klimatizace, hřídelí či držáků motoru.

Po osmi měsících tak servisní centrum rovnou navrhlo výměnu úchytů hnacího ústrojí, pročež Dellnitz znovu absolvoval obvyklý 70kilometrový výlet. Po třech dnech si vůz vyzvedl, ovšem při zpáteční cestě se rachot objevil znovu. Majitel Tesly sice ihned zamířil zpět k technikům, nicméně jelikož byl pátek, měl smůlu. To ovšem znamenalo, že v pondělí si svou stále méně oblíbenou kratochvíli střihnul znovu. Do servisu ale již nedojel, místo toho se auto během cesty porouchalo tak, že už nebylo schopné provozu.

Jak se posléze ukázalo, za vším stály ony opravené či spíše neopravené úchyty, ze kterých jednotka spadla a způsobila rozsáhlé škody. Vůz tak zůstal v servisu po dobu tří měsíců. Tesla sice vše opravila v rámci záruky, ovšem ani poté nenastal konec všem problémům. Jedním z nich byly sklony k náhlému brzdění, kdy systém často usoudil, že mu v cestě stojí překážka, i když žádná taková neexistovala. „A není vůbec příjemné, když s přívěsem náhle a prudce zpomalíte ze 100 na 50 km/h.“

Suma sumárum tak Model X strávil v servisech 26 týdnů, tedy čtvrtinu doby, po kterou jej Dellnitz vlastní. On sám se jej přitom již chce jen a pouze zbavit, Tesla mu však za vůz, který nekvalitně vyrobila a který nedokáže opravit, nabídla pouze 90 tisíc Eur (2,4 mil. Kč). To však motorista po 31 návštěvách techniků, jejichž absolvováním strávil tolik času a najezdil tolik kilometrů, odmítá. Chce plnou cenu nebo nový vůz.

Tesla Model X Ingo Dellnitze je nekvalitně vyrobeným vozem, který automobilka ani nedokáže opravit. Za dva roky strávil jen jeho servisováním 26 týdnů a ujel přes 4 200 kilometrů. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Bild

Petr Prokopec