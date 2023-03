Německý pilot F1 je zděšen stavem dnešního Německa, člověk se musí bát už kvůli hlučnějšímu výfuku před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Říkat to kdokoli jiný, šlo by to označit za projev nenávisti či nepochopení, tady se ale šije do vlastních řad. Podle Tima Glocka prošlo automobilové Německo během pár svět radikální změnou. A k lepšímu to nebylo.

Před dvěma lety se český miliardář Radim Passer rozhodl, že své Bugatti Chiron vezme na německý Autobahn, kde naplno vyzkouší jeho potenciál. Podobným způsobem realitní magnát v roce 2015 protáhl perka i modelu Veyron. Ovšem zatímco tehdy mu většina světa tleskala a samotná automobilka přišla s gratulacemi, předloni namísto aplausu dorazila hrozba pobytu za mřížemi. Proč? Fakticky se nezměnilo vůbec nic, legálně stejně tak. Změnila se ale atmosféra ve společnosti, která dnes nepřímo hlásá, že muž s koženou brašnou a hlavně drahým, planetu ničícím supersportem nesmí projet.

Že současná doba automobilovým nadšencům skutečně není nakloněna, potvrzuje i Timo Glock. Někdejší pilot Formule 1 v rozhovoru pro Web.de uvedl, že „dnes se člověk pomalu musí schovávat, když po ránu nastartuje auto, které je o trochu hlučnější než ostatní“. S tím bohužel musíme souhlasit, jakkoli Česko lze v daném ohledu stále považovat za zemi svobody. Na západ od našich hranic však již začíná být podobná uniformita vyžadována mnohem rázněji - kdo nejde s davem, jde proti němu. A i když se tím ničeho špatného nedopustil, je zkrátka potřeba jej tvrdě potrestat, jinak by nešlo o správný příklad ostatním.

Glock naznačuje, že situace se v zemi začala měnit hlavně poté, co ukončil svou profesionální kariéru Michael Schumacher. Němci pak sice mohli být hrdi nejprve na Sebastiana Vettela a následně i na Mercedes, ovšem ani v jednom případě již nešlo o takové ikony, jimž by u nohou ležel celý svět. Navíc třícípá hvězda je sice německou automobilkou, ovšem samotná stáj má zázemí ve Velké Británii. I to poněkud narušuje domácí hrdost. Vlastně tak ani nebylo překvapivé, když postupně ze šampionátu vypadla i německá velká cena.

„Zvláštní na celé věci je, že mnoha okruhovým podnikům se daří dobře a jsou i vyprodané. Vášeň pro tento sport v zemi nadále existuje. Jen ji aktuálně již nemůžete patřičně vyjádřit. Už tak vlastně jen čekám, až se k nějaké trati přilepí klimatický aktivista. To se velmi pravděpodobně stane. A můžete nad tím jen kroutit hlavou,“ dodává Glock, kde kterého Německu chybí jakýsi sportovní vůdce. Tím se mohl stát Mick Schumacher, ten však nedosáhl očekávaných výsledků a letos jen zastává roli rezervního jezdce.

Zatím se navíc ani nezdá, že by na obzoru byl někdo, ke komu by Němci mohli znovu vzhlížet a díky komu by o motorsportu začali znovu mluvit nahlas. Do F1 se sice vrátil Nico Hülkenberg, ten však na stará kolena zazáří jen stěží. Jako pětatřicetiletý má v Haasu za úkol dovážet auto bezpečně do cíle, víc nic. Nikdo mladší ale vlastně neexistuje, o čemž ostatně loni mluvil již Norbert Vettel, Sebastianův otec. Ten sice zmínil, že ve světě motokár existuje zhruba 15 talentů, je ale nepravděpodobné, že se některý z nich zvládne prosadit v nejvyšší lize motosportu.

Důvodem jsou podle něj nejen stále vyšší náklady, ale hlavně ona změna nálad. „Dnes si už žádný otec neřekne, že obětuje naprosto všechno, aby se z jeho syna stal závodník,“ říká Vettel starší. Čelit by totiž dle něj musel i velmi nepříjemným otázkám, které se vážou k ochraně klimatu. Rozumné argumenty přitom v této oblasti již nikdo nebere v potaz, prioritou jsou hlavně hysterické výkřiky zaměřené proti všemu, co má spalovací jednotku. Není divu, že je Timo Glock takovým stavem Německa zděšen.

Timo Glock se v loňském roce rozloučil s BMW, pro které v šampionátu DTM jezdil dlouhých deset let, ještě před tím se dokázal prosadit ve Formuli 1. Foto: BMW

Zdroj: Web.de

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.