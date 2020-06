Německý plán podpory prodeje aut se rýsuje, na jeden vůz půjde až 200 tisíc dnes | Petr Prokopec

Dotování cen nových aut takovou sumou se zdá být velmi štědré, Němci ale vzhledem k významu automobilismu pro tamní HDP zase tak velkorysí nejsou. Navíc stačí málo, aby se podpora týkala jen elektromobilů.

Francie před několika dny představila plán, jenž ji z koronavirové krize má vyvést jako automobilovou velmoc. Z toho důvodu se chystá zejména značná podpora aut, zejména pak těch elektrických. Problémem však je, že i když má dojít k jejich výraznému zlevnění, konkrétně až o 40 procent vůči ceníkové ceně, stále se bude jednat o drahé dopravní vozy, které navíc nebudou plnohodnotnou náhradou svých spalovacích protějšků. Je tak vskutku otázkou, co tato podpora reálně dokáže změnit.

Prakticky stejným směrem se rozhodlo jít Německo. Kabinet Angely Merkelové sice má o detailech záchranného balíčku ještě diskutovat, nicméně jeho obrysy jsou již jasné. Vláda chce do ekonomiky napěchovat až 100 miliard Eur (cca 2,7 bilionu korun). Kupodivu však není příliš svolná k podpoře automobilového průmyslu, který je jedním z pilířů německé ekonomiky.

Dle ministra hospodářství Petera Altmaiera je sice podpora automobilek pro Německo klíčová, nicméně v rámci onoho záchranného balíku to tak prozatím nevypadá. Tímto směrem má zamířit zhruba 5 miliard Eur (asi 133 mld. Kč), což je stejná částka, jakou Francouzi chtějí napěchovat jen do Renaultu, aby vůbec přežil. Je tak vskutku sporné, zda vůbec mohou dotace zvrátit klesající zájem o nová auta. Zvláště když se stejně jako v zemi galského kohouta počítá hlavně s podporou elektromobilů, o které Němci příliš nestojí.

Za tímto tlakem stojí hlavně vládnoucí sociální demokraté v čele s Norbertem Walterem-Borjansem, dle kterého je podpora aut se spalovacími motory zcela špatná. Jak jsme si ale již zvykli, politici jsou odtrženi od reality, a evidentně tedy nedovedou pochopit, že když si lidé nekupovali drahá a nepraktická elektrická auta ani před příchodem koronaviru, pak je nebudou kupovat ani v současné době, kdy je jejich mysl sevřená ekonomickou nejistotou. A vládní podpora na tom stěží něco podstatného nezmění.

Před krizí Němci u elektromobilů mohli využít dotace ve výši 4 000 Eur (cca 106 tisíc Kč), což mělo na tamní silnice přivést alespoň 1 milion aut s alternativním pohonem. Nicméně loni byla realita sotva desetinová, proto dotace vzrostla na 6 000 Eur (asi 160 tisíc Kč). Ovšem ani v té chvíli nenastal elektrický boom. A tak stěží přijde ve této chvíli, kdy se výše dotací má zvýšit na 7 500 Eur (necelých 200 tisíc Kč) a u plug-in hybridů ze 4 500 na 5 250 Eur (ze 120 na asi 140 tisíc Kč).

Jakkoliv by tedy veškeré stimuly v době pokoronavirové měly být správně a efektivně nasměrovány, evidentně se tak hlavně v rámci automobilového segmentu neděje. To ovšem může spirálu ekonomické nejistoty roztočit ještě více, neboť kde se nebudou prodávat nová auta, nebudou se ani vyrábět. A to logicky povede k propouštění. Poklesne tak kupní síla obyvatelstva, které tak již nebude mít ani na pořízení benzinové či dieselové ojetiny, natož aby vůbec pošilhával po zcela nové „tramvaji“. A tak pořád dokola.

Pokud vláda nepodlehne tlaku socialistů, pak kromě elektromobilů budou zvýhodněné i vozy se spalovacím ústrojím. Ovšem pouze takové, jejichž cena startuje pod 77 350 Eur (něco málo přes 2 milion Kč), což není až tak limitující. V té chvíli ale budou moci kupi počítat s dotací ve výši 2 500 Eur (asi 66 tisíc Kč), jež může být ještě o dalších 500 Eur (13 tisíc Kč) navýšena, pokud jde o nízkoemisní vozidlo. A to je oproti elektrickým modelům o hodně méně.

Kabinet Angely Merkelové jedná o podpoře ekonomiky, k automobilové branži ale není až tak štědrý. Konkrétní dotace štědré jsou, ty nejvyšší jsou ale spojené s elektromobily

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec