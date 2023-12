Německý právník říká, že politici lidem musí buď zakázat řídit. Anebo podpořit spalovací auta na syntetická paliva včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Odpor k syntetickým palivům nejlépe ukazuje, jak dogmatický boj za rozšíření elektromobilů je. Je to zkrátka v mnohém srovnatelná alternativa, která navíc může fungovat hned, přesto žádnou podporu nemá. Christian Nikolai ale říká, že německé vládě při jejích cílech stejně nezbude než otočit.

Během posledních pár let snad neuplynul den, během kterého by alespoň jeden politik nepoukázal na změny klimatu. A nespojil je v prvé řadě se spalovacími auty. Takové překrucování reality zaznělo z úst různých lidí tolikrát, že jej mnozí začali brát jako fakt. Realita je ale skutečně jiná, podíl osobní dopravy na celkových emisích CO2 je velmi okrajový.

Pokud přijmeme teorii o klimatických změnách vyvolaných člověkem jako fakt a chceme s ní něco dělat, prosím, k věci je ale třeba přistupovat racionálně. A za něco takového lze stěží označit pokusy dekády nahrazovat spalovací auta těmi elektrickými bez nejasných výsledků. Mnohem rychleji lze docílit posunu k lepšímu s pomocí syntetických paliv, která mohou zprostředkovaně pohánět existující vozy za pomoci stejných zdrojů energie jako elektromobily. Je proto paradoxem, že zrovna jejich rozšíření se nejen politici, ale dokonce i mnohé environmentální organizace brání. Z toho je však patrné, že jim jde o něco jiného než o ochranu přírody.

Ani v nejmenším nejsme jediní, kdo má takový názor. Zejména za naftu HVO 100 se nově rozhodl kopat německý právník Christian Nikolai. Ten poukazuje na to, že syntetický diesel vznikající z přepáleného oleje má na kontě 90procentní snížení emisí bez jakýchkoli modifikací, jimiž by musela projít stávající flotila aut nebo čerpacích stanic. Kromě toho mu lze připsat na konto také 33procentní redukci jemných prachových částic. Není tedy jediný důvod, proč mu do cesty stavět byrokratické překážky, přesně o to se nicméně snaží aktivisté z organizací BUND a DUH.

Nikolai ale říká, že nemají možnost uspět, neboť cíle samotné vlády z hlediska redukce emisí CO2 staví politiky do pozice, kdy si bez e-paliv prostě neporadí. Jejich vize rozšíření elektrických aut v zemi (15 milionů vozů na silnicích v roce 2030) je nejen podle něj nedosažitelná, a tak by museli lidem zakázat řídit existující auta, což je neprůchozí. Syntetická paliva schůdnou cestou jsou.

A zdá se, že mu vývoj dává zapravdu. Německá vláda totiž po mnoha letech odporu odsouhlasila, že se HVO 100 od dubna příštího roku bude moci v zemi prodávat ve velkém. Znovu je třeba se ptát, proč něco takového není umožněno rovnou, když benefity jsou jasné, ovšem ve výsledku jsme rádi za vůbec nějaký posun. Byť od politiků budou třeba ještě o trochu větší invence, neboť nyní je eko-diesel o 6 až 7 korun dražší než ropná motorová nafta.

Je ale třeba dodat, že zdanění na syntetické palivo je stejné, jako je tomu u fosilních produktů. Politikům by tak vlastně stačilo zdanění e-paliv snížit a každý německý majitel dieselového auta bude s radostí tankovat HVO 100, mimo jiné i kvůli výhodám, které to obnáší. Chod ústrojí je v takovém případě tišší, navíc nedochází na tak značné zakarbonování motoru či zanášení výfukového systému nečistotami.

Tento model již funguje v Itálii, není tedy jediný důvod, proč by nemohl být zaveden v celoevropském měřítku. Vlastně až na jeden - aktivistům podle Nikolaie už nejde o potlačení spalovacích aut, problémem jsou pro ně auta jako taková. To nakonec naznačuje i pohled šéfa DUH Jürgen Rescha, jehož otevřeným cílem je zmenšit německou flotilu osobních aut o 50 procent a donutit lidi přesednout na hromadnou dopravu. Syntetická paliva mohou i takovým záměrům vzít vítr z plachet, jakkoli k jejich levné výrobě ve velkém se ještě musíme dopracovat.

Nafta HVO 100 existuje již nyní, může být tankována klidně do podobných moderních dieselů a přinést téměř stoprocentní redukci emisí CO2. Životní prostředí tak lze s její pomocí chránit ihned, a ve velkém. Jenže i proti tomu aktivisté brojí, mají zjevně jiné cíle. Ilustrační foto: ADAC Presse

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

