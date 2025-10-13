Německý softwarový gigant už nedovolí zaměstnancům jiná auta než elektromobily, tolik k racionálnímu jednání firem
Petr ProkopecNeměla by každá firma, zvlášť pak taková, která jen v Německu provozuje 19 tisíc aut, jednat v prvé řadě racionálně a efektivně? SAP bohužel ovládla ideologie, a tak netouží po řešeních jiných než těch ideologicky správných. Což znamená nejen povinný elektrický pohon, ale také zákaz Tesel.
včera | Petr Prokopec
Německá společnost SAP je vůbec největší mimoamerickou softwarovou firmou co do obratu. K červnu letošního roku se se pak stala evropskou firmou s nejvyšší tržní kapitalizací. Pobočky má ve 180 zemích, kde pro ni pracuje více než 112 tisíc lidí. Posledních 10 let se o ní však mluví hlavně v souvislosti s různými kontroverzemi od úplatků po potíže s neautorizovaným využíváním cizího duševního vlastnictví.
Ničím z toho se zabývat nebudeme, místo toho si posvítíme na její vozový park. Ten jen v Německu tvoří zhruba 19 tisíc aut, což ze SAPu dělá jednoho z největších tamních provozovatelů firemních autoparků. Do letoška měli zaměstnanci při jejich výběru ještě poslední kapku svobody, vedle elektromobilů totiž mohli sáhnout alespoň po plug-in hybridech. Už od příštího roku ale budou moci sáhnout jen po autech s čistě elektrickým pohonem.
Jaký to dává smysl? Racionálně žádný, je to drahé a neefektivní řešení nejen z hlediska provozních nákladů, ale i pohledem akceschopnosti takových aut, jako firma dnes z ekonomického i provozního hlediska v podstatě nemůžete zvolit hůř. Dojít se k tomu dá už pár výpočty, ale proč se jimi obtěžovat, když si s tím samým užily své autopůjčovny jako Sixt nebo ještě slavněji Hertz. Sixt, tedy také německá firma, tahle auta vesměs rozprodal s tím, že ekonomiku jejich provozu zabíjí „nižší zůstatkové hodnoty, vyšší katalogové ceny a vyšší náklady na opravy”. To je nejhorší kombinace faktorů, jakou si lze představit.
Když ale jednáte ideologicky, rozhoduje jen ona ideologie, pak se z pravdy může stát lež a ze lži pravda lusknutím prstu. „Elektrická auta jsou jednoduše levnější na údržbu, včetně celkových nákladů,“ uvedl k firemnímu rozhodnutí správce její flotily Steffen Krautwasser citovaný Focusem. Buď SAP dokáže něco, co ani největší půjčovny neumí, nebo si to prostě vymyslel.
Aby té ideologie nebylo málo, může jít o všechna elektrická auta, jen ne Tesly. „V současné době ovšem nejsme spokojeni s Teslou,“ dodal Krautwasser s tím, že toto rozhodnutí nebylo motivováno politicky a odvolává se mj. na zůstatkovou hodnotu. To znovu nevoní po pravdě, neboť právě Tesly (alespoň Modely 3 a Y) si mezi elektromobily drží hodnotu přinejmenším nadprůměrně, ostatní modely jsou na tom téměř bez výjimky hůř.
Za Teslu tím pochopitelně nemíníme kopat, jen zkrátka poukazujeme na značné nesrovnalosti v oficiálním postoji SAPu. Krautwasser přitom dodává, že rozhodnutí kráčet dále jen elektrickým směrem nebylo jednotné, ovšem odpůrci byli v menšině. Ostatně již nyní bateriové vozy tvoří 55 procent firemního vozového parku. Tento podíl pak od příštího roku logicky bude narůstat, o trochu jiné to ovšem bude s infrastrukturou.
„Nepotřebujeme 19 tisíc dobíjecích stojanů, protože zaměstnanci u nich nestojí každý den, dokonce i když jsou v práci,“ dodal dále Krautwasser alespoň něco, co nepochybně odpovídá realitě. Ostatně na dojíždění do práce elektromobil vystačí, na objíždění zákazníků bychom so ale takové auto nevybrali omylem.
Především bychom si ale jen taková auto nevybrali, pokud bychom chtěli efektivně řídit jakoukoli firmu - dokud to ale SAPu budou tolerovat zákazníci i zaměstnanci, z nichž jedni musí tuhle ideologickou hitparádu platit a druzí snášet, může si dovolit jednat i takto dogmaticky. Tušíme, že to nebude trvat věčně...
No podívejte se, jak je ta paní šťastná, má povinný služební elektromobil. SAP od příštího roku přejde už jen na tato auta. Důvody hodně plavou na vodě, stejně jako skutečnost, proč do firemní flotily nesmí Tesly. Foto: SAP, tiskové materiály
