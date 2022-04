Německý superluxus s jedním z nejsilnějších dieselů historie lze po pár letech koupit za cenu lepší Octavie včera | Petr Miler

/ Foto: Nutzfahrzeughandel Hutzfeldt, publikováno se souhlasem

Rozměrná křesla z kvalitní kůže, lednička, informačně-zábavní systém pro cestující vzadu... Tohle nemá jen tak něco a pokud jde o techniku, je to zřejmě neopakovatelná věc. Přesto lze takový vůz koupit s ohledem na vývoj zbytku trhu za docela slušnou cenu.

Rok 2020 bude v deníčcích příznivců velkých naftových motorů jednou pro vždy zapsán velmi černým písmem. Jakkoli to bylo po všech předchozích krocích extrémně nepravděpodobné, pořád existovala alespoň teoretická naděje, že některý z dieselových osmiválců dožije aktuální dekády. Nestalo se to. Skončil v Land Roverech, Audi a nakonec pohasla i naděje, že by zůstal alespoň ve Volkswagenu Touareg.

Osmiválcové diesely ale přes exodus z nabídek nových aut v Evropě z povrchu země hned tak nezmizí. Když už nic jiného, půjde je dál koupit v dosud vyrobených ojetinách, kterých na trhu není zase tak málo. Jistě, bude jich ubývat, ještě za nějakých 5 let ale budou snadno k sehnání v perspektivním stavu. A některé budou jistě zajímavými nabídkami jako třeba ta, kterou vám ukážeme dnes. Není to jediný kus, o kterém má smysl uvažovat, v Německu se jich najde dost. Přišel nám ale sympatický svou specifikací, stavem a pochopitelně cenou. Tedy kombinací toho všeho.

Jde o Audi A8 předchozí generace, které se mi popravdě řečeno vizuálně nikdy moc nezamlouvalo. Zejména jeho velká přední světla s podivnou vnitřní grafikou dávala tušit, že až toto auto zestárne, do krásy to nebude. Je to jen můj názor, dnes mám ale pocit, že působí paradoxně lépe. Jde o vzhledově odměřený, relativně nenápaditý vůz, možná právě proto je ale stále šik na rozdíl třeba od BMW řady 7, která se se svými vzhledovými šílenostmi už po pár letech zdají být na ručník.

Na design si ale udělejte názor sami, tím nejzajímavějším je na tomto autě technika a jeho vrcholný diesel 4,2 V8 TDI. Jde o generaci starší motor než ten, který nám loni zpod kapot koncernových aut zamával šátečkem, i tak ale měl a má co nabídnout. Výkon až 385 koní z něj dělá jeden z nejsilnějších sériových dieselů v osobních autech, který dokáže v A8 fungovat při kombinované spotřebě 7,5 litru nafty na 100 km. Ve vpravdě luxusním kočáře, to je unikátní spojení, zvlášť s dynamikou, která není marná - stovka za 4,7 sekundy a maximálka omezená na obligátních 250 km/h? Spousta rádoby sportovních aut bude mít s těmito čísly problém ještě dnes.

Konkrétní auto, které máme dnes před sebou, je z října roku 2015, takže je mu pořád šest a najeto má 199 tisíc kilometrů. To není nic, samozřejmě, na takového polykače kilometrů to ale není ani mnoho a v prodeji jsme kdysi viděli přesně tuto verzi s 855 tisíci km, která pořád nevypadala na odpis. Tohle je navíc pravidelně servisovaný a zjevně velmi dobře udržovaný kousek, na kterém byste znaky najetých kilometrů hledali marně, zejména uvnitř vypadá zachovale, třebaže - na jednu stranu překvapivě nápaditý - červeno-šedý interiér nebude po chuti každému.

Auto je ke všemu mimořádně dobře vybavené, na všechny přítomné vychytávky by byla třeba menší kniha. Pár příkladů za vše - vzduchový podvozek, nezávislé topení, televize, lednice a infotainment vzadu, noční vidění, head-up displej, samozřejmě čtyřzónová kilmatizace, masážní ventilovaná sedadla, střešní okno... je tu všechno, co vás napadne a i spousta věcí, u kterých možná ani nebudete věřit, že byly v roce 2015 v prodeji.

Takový vůz stál jako nový v Německu přes 160 tisíc Eur, tedy přes 4 miliony Kč, nyní je ale na prodej za 31 400 Eur, asi 770 tisíc Kč, navíc s možností odpočtu DPH, kdy firmu může přijít jen na 647 tisíc Kč. Ani to není nic, ale za všechno zmíněné a ještě s motorem, který se může chlubit vysokou dynamikou i přijatelnými provozními náklady? Nechali bychom si říci, však za takové peníze dnes nekoupíte ani Octavii 2,0 TSI, natož pak třeba RS. Dostanete leda obyčejnou verzi ze středu nabídky, vedle toho je tento německý superluxus zajímavou alternativou. Jistě bude chtít odvahu po něm sáhnout, ale jak říkáme pravidelně - kdo nehraje, nevyhraje...

S koncem osmiválcových dieselů v Evropě se můžete vypořádat po svém, třeba koupí Audi A8 4,2 TDI. Toto navzdory velkému poklesu hodnoty během šesti let a něco vypadá stále svěže, navíc je opravdu mimořádně bohatě vybavené. Foto: Nutzfahrzeughandel Hutzfeldt, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.