Němečtí dealeři odhalili čachry s prodeji elektromobilů, ve skutečnosti vůbec nejsou takové, jak naznačují oficiální čísla

Petr ProkopecVe slušné společnosti by se tomu říkalo podvod, ve společnosti malující svět nazeleno je to zjevně přijatelný způsob vytváření virtuální reality. Dealeři v podstatě jen potvrzují to, o čem se už dobrý měsíc spekuluje - automobilky ve velkém nafukují prodejní čísla registracemi elektrických vozů přímo na sebe.
20.8.2025 | Petr Prokopec
Ve slušné společnosti by se tomu říkalo podvod, ve společnosti malující svět nazeleno je to zjevně přijatelný způsob vytváření virtuální reality. Dealeři v podstatě jen potvrzují to, o čem se už dobrý měsíc spekuluje - automobilky ve velkém nafukují prodejní čísla registracemi elektrických vozů přímo na sebe.
Volkswagen se na konci minulého týdne pochlubil tím, že vyrobil 1,5miliontým elektromobil z rodiny ID. Není to podle nás žádný velký milník vzhledem k tomu, že tato auta budou brzy jedinou budoucností VW desátým rokem, navíc to firma ústy svého marketingového šéfa doprovodila řádně patetickým komentářem. Ale o ničem z toho dnes znovu mluvit nechceme, soustřeďme se na samotné jubileum a jeho okolnosti.
Oním 1,5miliontým vozem se stal černý ID.7 Tourer Pro, což je dle automobilky příhodné - elektrické kombi mělo být v prvním letošním půlroce nejlépe tím prodávaným ze všech aut VW s elektrickým pohonem. „Na tyto statistiky může být celý tým Volkswagen velmi pyšný,“ zhodnotil situaci ministr Olaf Lies zastupující Dolní Sasko. Právě v této spolkové zemi, konkrétně v prosklené továrně v Emdenu, se přitom ID.7 vyrábí.
Opravdu ale Němci mají být nač pyšní? Už minulý měsíc se začalo mluvit o tom, že letošní růst prodejů elektromobilů v Evropě je do značné míry „fejk”, což se nyní jen potvrzuje. Část viny za tento stav byla připsána dealerům, kteří se ale nyní proti něčemu takovému cestou asociace prodejců aut (KZF) ohradili tak, že pravdu vynesli na světlo světa. Jsou to podle nich automobilky, které mocně tlačí na fiktivní prodeje, dealeři pak maximálně neochotně poslouží jako nástroj v obavách z následků, které by neuposlechnutí výrobců mohl mít.
KZF se odvolává i na data získaná pro změnu Německým svaz automobilového průmyslu (ZDK), podle jehož šéfa Thomas Peckruhna jsou data o prodejích elektrických aut v zemi jsou značně zkreslená. Místo aby docházelo na jejich přihlašování na skutečné koncové zákazníky, dealeři a automobilky je registrují na sebe. Taková praxe není nová, využívána často byla i u spalovacích aut, když výrobci potřebovali „honit“ objemy. Jenže míra jejího použití v současné době překračuje veškeré dosud poznané meze.
Z dat získaných ZDK vyplývá, že během prvního letošního pololetí automobilky a jejich dealeři registrovali hned 65 401 elektromobilů na sebe. To je dvakrát vyšší číslo, než jak tomu bylo v v roce 2023. A podle asociace na pilu skutečně tlačí automobilky, u nichž se počet samoregistrací za poslední dva roky zečtyřnásobil. Něco takového jen koresponduje s přerozdělovacími mechanismy EU, které na určité procento prodaných elektrických aut potichu tlačí už dnes. Nedostát mu znamená platit pokuty, takže automobilkám přijde lepší vytvářet fiktivní prodeje.
KZF k věci říká: „Obchodní realita mnoha prodejců automobilů a autoservisů je podstatně napjatější, než naznačují oficiální prodejní statistiky. Rostoucí počet nových registrací elektirckých aut zakrývá realitu v maloobchodním sektoru. Co se zdá být statisticky úspěšné, je často výsledkem samoregistrace výrobců a prodejců, fleetových obchodů nebo taktických opatření - nikoli skutečné poptávky zákazníků v maloobchodním sektoru.” Říci něco takového bylo ještě před rokem skoro hrdelním zločinem, dnes je to oficiální stanovisko asociace německých prodejců aut. Zkuste se vyhnout polknutí nasucho...
Dnes pro pro výrobce samozřejmě funguje a nějaké množství takových aut dokážou smysluplně využít i pro vlastní potřeby (služební auta apod.), ale dlouhodobě je to pochopitelně neudržitelné. Výrobci se tak znovu místo toho, aby zvedli ruku a řekli: „Chlapi, nedá se to prodat!” snaží vyhovět nařízením za každou cenu a doufají, že příští rok už to půjde samo. A co když ne? Musí to nakonec být prodejci, kteří začínají křičet, že tohle je spirála vedoucí k sebedestrukci.
Situaci označují za krizovou a volají po změně pravidel: „Politici tuto prodejní krizi ignorují, protože se dívají pouze na vývoj oficiálních údajů o registracích,” říká dále KFZ a znovu upozorňuje, že skutečná realita je dramaticky odlišná. Pokud se podíváme na prodeje elektrických aut v Německu soukromým zákazníkům, vidíme letos je 82 294 prodaných vozů - to představuje 9procentní pokles i proti roku 2023, tento odbyt tedy dlouhodobě nejenže neroste, on ani nestagnuje, klesá.
Můžeme to říci po tisící, ale problém elektrických aut je jednoduše v tom, že ve své současné podobě nepředstavují pro naprostou většinu zákazníků to správné řešení za tu správnou cenu. A neprodávají je ani krátké testovací jízdy, ani dlouhodobé zkušenosti, obojím odhání příliš mnoho zájemců. Dokud tedy nedojde k razantnímu posunu na poli baterií, nezačneme vyrábět mnohem víc elektřiny a zcela nezměníme způsob její distribuce, je absolutně nemožné, aby „elektrická revoluce” skončila jinak než fiaskem. A současné maskování reality ze strany automobilek na tom nic nezmění - jen zvýší intenzitu pomyslného nárazu do zdi, ke kterému dojde o něco později.
VW se pochlubil již jedenapůlmiliontým vyrobeným elektromobilem. Jubilejním vozem se stal ID.7 Tourer, který má být letos nejžádanějším bateriovým vozem v Německu. Je ale skutečně populární u zákazníků? Anebo s ním VW zásobuje spíš sám sebe, dealery a jejich sklady? Foto: Volkswagen
Zdroje: KZF, Focus, Volkswagen
