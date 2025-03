Němečtí vědci varují vedení země před elektrifikací všeho, přináší i problém, který dosud všichni ignorovali včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jako by nestačily všechny dosud známé potíže, existují i ty zatím neprobírané. Němce na jeden z nich upozorňuje skupina univerzitních profesorů, ale nedělejme si naději, že by dotyční něco změnili.

Nedá se říci, že by tlak na elektrifikaci aut postupně neotevíral další a další kapitoly knihy jménem Neřešitelné problémy. Na ty pro nás jakožto pro nadšence do aut a pochopitelně jejich časté uživatele aut upozorňujeme snad denně a obvykle sahají od problematické využitelnosti pro jakékoli náročnější úkoly až po přímé i nepřímé negativní ekonomické dopady.

Těchto problémů je opravdu řada a se současnými bateriemi, současnou infrastrukturou a současnou výrobou elektřiny nemají žádné řešení. A vzhledem k aktuálnímu vývoji se nezdá, že by nějaké řešení mít měly, takové elektřiny má být ještě méně a bude ještě dražší. Pořád to ale není vše, další potíž vyvstává v souvislosti se současnými obavami z možných budoucích konfliktů, kvůli kterým mnohé země volají po nových závodech ve zbrojení.

Jak moc je takový záměr rozumný a správný, nechme na jiné debaty, odhaluje však také další rizika elektrifikace všeho, zejména veškerých dopravních prostředků, na která upozorňuje skupina 70 německých vědců, profesorů a expertů působících v automobilovém či chemickém průmyslu. Jak informuje Focus, tito lidé nyní zaslali do Bruselu otevřený dopis, ve kterém kritizují přechod jen na elektřinou poháněná auta a snahu zakázat od roku 2035 fakticky jakékoli alternativy. A s aktuálními závody ve zbrojení má souvislost.

Vědci poukazují na to, že souběžně s oním zákazem začne docházet na změnu infrastruktury, která bude též stále více spoléhat jen na elektřinu. Politický tímto směrem už dnes znamená, že je nemožné legálně postavit novou čerpací stanici, která by byla určena pouze spalovacím vozům. Její část totiž musí být vyhrazena elektromobilitě. Čím více aut s bateriovým pohonem pak bude, tím větší podíl budou mít dobíjecí stojany na úkor tankovacích pistolí. A právě to může způsobit kolaps.

Jak se opakovaně potvrdilo na Ukrajině, v případě války se nepřítel snaží napadenou zemi ochromit pomocí cílených útoků na její infrastrukturu. Pokud ale vše bude jezdit na elektřinu, stačí jen pár raket zaměřených na elektrárny či rozvodnou síť a rázem je protivník ochromený. Spalovací auta dokážou v tomto případě fungovat mnohem nezávisleji - stačí vám pár kanystrů uložených ve sklepě a můžete s nimi fungovat klidně týdny či měsíce. A to nejen jako soukromé osoby, ale také jako bezpečnostní složky od armády po záchranáře.

Přepřáhnutí čistě na elektromobilitu je tak vlastně bezpečnostní riziko. A od fotovoltaiky pomoc očekávat nelze, neboť pokud bude zasažena distribuční soustava, nenabijete si elektromobil ani za předpokladu, že máte solárními panely posázené kde co - zcela nezávislé řešení je drahé, málokdo jej používá a beztak je velmi nevýkonné. Mobilita je zrovna v jakémkoli konfliktu klíčová, bateriový pohon ji ovšem limituje už jen svým omezeným dojezdem a problematickým doplňováním energie.

Zní to celé logicky, nepředpokládáme však, že by alespoň toto bral Brusel v potaz - ve svaté válce za klima je připravenost na přízemní konflikty mezi mocnostmi jistě druhořadá.

Pokus nařídit jen elektromobily je možná některým sympatický, ale co se stane ve chvíli, kdy nastane válka a elektrárny či rozvodná síť země se ocitne pod nepřátelskou palbou? To vám už ani malý dojezd vadit nebude, protože se nehnete z místa. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

