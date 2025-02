Nenápadná 350koňová německá rodinná střela je k mání v krásném stavu, lidé ani netuší, jak moc je dnes levná před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amir Autohandel, publikováno se souhlasem

Číslovka 300 na ukazateli rychlosti pořád něco znamená a tohle auto se jí reálně dokáže přiblížit. Vždy bylo výjimečné, v tomto stavu po dvou majitelích je ale dnes naprosto mimořádné. Přesto tento Mercedes od AMG stojí míň než úplně základní nová Škoda Fabia.

Adjektiva jako prestižní, luxusní nebo výkonný u auta obvykle nejdou dohromady se slovem levný. Na trhu nových vozů rozhodně ne a i mezi ojetinami bývá obtížné narazit na jiné než rozpadlé auto, které by za rozumný peníz nabízelo vysoký výkon, slušnou výbavu a prestiž slavné značky. Jakmile jde o stroje jako Audi RS, BMW M nebo Mercedes AMG, cenu si drží, i když časy jejich slávy dávno pominuly.

Dnes vám ale ukážeme vůz, který tato zažitá pravidla ani trochu nepotvrzuje. Jde o Mercedes C 32 AMG, tedy dobového konkurenta BMW M3, který v komfortnějším a každodennějším balení skrýval podobný dynamický potenciál, který navíc servíroval i v praktičtějším balení jako sedan nebo kombi (M3 E46 byla dostupná jen jako kupé či kabriolet). Díky kompresorem přeplňovanému motoru 3,2 V6 posílal až 354 koní na zadní nápravu, s nimiž dokázal zrychlit na stovku za 5,2 sekundy a rozjet se až na 250 km/h. Takové parametry neurazí ani dnes, bez omezovače umí ručička tachometru olíznout i třístovku, sami jsme to zažili.

Koupit takové starší auto obvykle znamená připravit si pořád tučnou sumu, takovou M3 E46 dnes nekoupíte hezkou za méně než 1,2 milionu korun, i když bude mít najeto dost přes 100 tisíc km. U C 32 AMG je situace úplně jiná. Vůz, který máme před sebou, má za 23 let, najeto přijatelných 127 tisíc kilometrů v rukou dvou majitelů a vypadá zatraceně dobře, nevypadá ani na půlku takového nájezdu. Jde navíc o stále svěží faceliftované provedení z pozdních dob existence dobové M3 a jako jedno z mála tak starých Céček byl po celou svou existenci, až do dnešního dne pravidelně svěřován oficiálnímu zastoupení Mercedesu, což stvrzuje kompletní servisní historie. A nebyl nikterak vizuálně ani technicky modifikován.

Sympatická je i atraktivní specifikace kombinující vínový zevnějšek bez jakýchkoli insignií ostrého provedení s černým interiérem s šedým obložením. Výbava je slušná, ale pochopitelně na dobu zrodu - kůže, vyhřívaná sedadla, automatická klimatizace nebo lepší audio tu jsou, na moderní vymoženosti jako navigaci s Google Earth, na které uvidíte i souseda ruchat na zahradě, ale zkrátka musíte zapomenout.

Prodávající říká, že auto je velmi zachovalé a podobné kousky jsou dnes na trhu vzácné. A podle všeho nepřehání. Na tomto kousku je složité najít podstatnou vizuální chybu a servisní historie s čerstvou německou STK (což je o technickém stavu přece jen více vypovídající akt, než ta česká) naznačují, že ani technicky auto nebude nic podstatného trápit. Přesto je k dispozici za 14 900 Eur, tedy asi 370 tisíc Kč. Za to zdaleka nekoupíte ani základní novou Fabii pomalu bez motoru a s minimální výbavou.

Je to tedy skutečně zajímavá cena na takové auto. Milujeme BMW M3 E46, ale mít jeho dobového soupeře asi za třetinu ceny? Láká to. Navíc zkuste si do M3 naložit rodinu... Tohle je vážně zajímavý tip, skoro mám sám chuť vyrazit na výlet do německého Murrhardtu, kde tento stroj stojí. A najdou se i levnější kousky, byť ne tak pěkné.

Tak hezký Mercedes C 32 AMG se už moc nevídá. Přesto není drahý, stačí vám na něj méně než na novou Fabii s tříválcem. A i oproti úplně novému Céčkovému AMG dostanete vůz s 1,6krát větším motorem. Foto: Amir Autohandel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Amir Autohandel@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.