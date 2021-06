Nenápadná Škoda Superb má pod kapotou 510 koní. Je na prodej za rozumnou cenu před 6 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Škodovky dávno nemusí být pomalé, ovšem k supersportům mají svou dynamikou pořád daleko. Ne tato, má přes 500 koní a při běžných přesunech poslouží lépe než supersport.

Škoda Superb rozhodně není ekvivalentem sportovního auta. Ani velmi sympaticky jezdící verze 2,0 TSI 4x4 třetí generace Superbu se něčemu takovému neblíží, a protože česká automobilka vytrvale odmítá nabídnout variantu RS, pak už se ani nepřiblíží. Přesto je třeba říci, že to není pomalý stroj - vůz s motorem 2,0 TSI sériově disponuje výkonem až 206 kW (280 koní) a točivým momentem 350 Nm. Z 0 na 100 km/h dokáže zrychlit za 5,8 sekundy a maximálně jede až 250 km/h.

Přesto jde hlavně o povedený kompromis mezi rychlostí, komfortem, prostorem a praktičností. Pohodlný liftback nebo kombík s dostatečným zvládá dlouhé přesuny daleko za limitem rychlostí, které většina lidí považuje za běžné. I z takového vozu ale lze něco jako sportovní auto udělat, jen je třeba se vydat cestou tuningu.

Přesně to udělal jeden z německých majitelů, který si v listopadu 2017 koupil sériový Superb 2,0 TSI, po ujetí asi 40 tisíc km jej ale svěřil firmě SLS. Z rodinného liftbacku se tak najednou stalo auto schopné rozzářit úsměv na tváři nejednomu českému „tátovi”, který si je vědom praktických předností Superbu a zároveň se nechce úplně vzdát svých řidičských ambicí. Německý tuner totiž vydoloval z dvoulitrového čtyřválce pod kapotou 375 kW (510 koní) při 6 400 ot./min a 600 Nm působících při 3 500 ot./min. Stovku tak má vůz zdolat za 3,6 sekundy a s odstraněným omezovačem atakuje rychlost až 310 km/h. To jsou hodnoty blízké supersportovním strojům, jako je Ferrari 458.

Nárůst dynamiky přišel po instalaci většího turbodmychadla, které je spojeno s přepracovaným výfukovým systémem. Přívodu kyslíku do válců pomáhá i nové sání, změny se dotkly také palivové pumpy a vstřiků. S jinými díly pak pochopitelně dorazila i úprava softwaru řídicího motor a dílčích částí poměrně malého agregátu.

Kdybyste si takové auto chtěli postavit sami jako, budete potřebovat ke 2 milionům Kč, je to drahá verze v drahé úpravě. Jeden takový vůz se ale nyní prodává v Berlíně a kouzelné na něm je i to, že vypadá naprosto sériově jako Superb III na našich fotkách níže. Podívejte se na něj na zdrojovém odkazu - se 78 tisíci km (tedy asi 38 tisíci km po úpravě) stojí 29 990 euro, tedy asi 762 tisíc Kč, prý v perfektním stavu a nedotčenými tlaky ve válcích. Není to nic, je to ale rozumná cena, za jakou si na Ferrari pořídíte leda pár náhradních dílů. A zkuste do něj naložit rodinu i se vším, co potřebuje na víkend strávený mimo domov.

Zdroj: Mobile.de

