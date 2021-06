Neobvyklý sprint srovnal auta na diesel, benzin a elektřinu, výsledek je překvapivý před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Honda/BMW/Audi, koláž Autoforum.cz

Jsou to v podstatě úplně jiná auta, pracují ale s podobnými výkony, jen je dolují ze zcela odlišných druhů pohonu. Když už dojde na taková klání, obvykle tahá za delší kus provazu elektřina nebo benzin, ne zde.

Konstruktéři aut už odpradávna přichází s různými řešeními jejich pohonu, z nichž každé má své výhody a nevýhody. Nelze tedy říci, že je některé řešení obecně lepší a jiné horší, neboť různým vozům a různým způsobům jejich využití lépe odpovídá něco jiného. Po více než staletí jsme si mohli mezi rozličnými řešeními vybírat podle toho, co komu vyhovovalo nebo kam se jaký způsob pohonu vývojově posunul a přáli bychom si, aby to tak bylo dál. Bohužel, přinejmenším v Evropě nad podobnou možností volby slunce nesvítí.

Místní politická garnitura tlačí vpřed jen elektrický pohon na úkor těch zbylých, jakkoli každému musí být jasné, že nedokáže soupeřit dieselům třeba při obrovských denních dálničních nájezdech nebo benzinům při potřebě neustále dolovat vysoký výkon. V tuto chvíli si ale ještě do určité míry vybírat lze, a tak se můžeme i podívat na srovnání všech třech dosud dominantních způsobů pohonu ve sprintu.

Ani v jednom případě nejde o vrcholy vývoje. Jednak tu máme Audi e-tron, elektrické SUV s 408 koňmi na 2 490 kg, existují i vyspělejší elektromobily. Pak tu máme Hondu Civic Type R, benzinový hot hatch s 320 koňmi na 1 380 kg, který už dříve ukázal, že špička vývoje benzinů je jinde. A ke všemu BMW X4 M40d, sice respektované to dieselové SUV-kupé, ani v jeho případě nejde o vrchol možného, samo BMW dělalo i motor 50d s dalšími 70 koňmi navíc. X4 jich má 330 na 1 900 kg.

Favorité? Z místa by mělo vítězit Audi e-tron, alespoň chvíli, protože má pohon 4x4 a nejvíce výkonu s okamžitým nástupcem. Pak by jej měl pokořit Civic, který má 320 koní na 1 380 kg, to je jasně nejlepší poměr, Japonec by měl též vítězit ve sprintech s letmým startem, kde nebude pohon pouze předních kol větší minus. A X4 M40d by se svými 330 koňmi na skoro 2 tuny a vysokou stavbou měla být v prachu vždy. Jenže šedá je teorie...

Zelený strom tohoto 400metrového sprintu přinesl opravdu velké překvapení, když do popředí jasně vystřelil BMW. Ale jasně. Ani při startu nemělo Audi šanci, ani později jej Civic nezačal pořádně dotahovat, je to naprosto jasná dieselová show s bavorským vítězem v cíli za 12,8 sekundy, což je obecně obdivuhodný čas. Audi e-tron bylo druhé 13,4 s, to je velký odstup, Civic až třetí s 13,9 s.

V letmých startech vládly Audi se Civicem, při startu z nízkých otáček spalovacích motorů má holt elektřina navrch a nejlepší poměr výkonu a hmotnosti se pro Civic nakonec projevil, i jeho nejmenší aerodynamický odpor. V brzdění pak podle očekávání rozhodovala hmotnost. Přesto je výsledek samotného sprintu zajímavý, diesely se skutečně dostaly ve svém vývoji hodně daleko a jsou dnes velmi rychlé, i když nemají žádný reálný problém s emisemi. Škoda, že zrovna v době, kdy je vyhledává nejméně lidí za několik posledních dekád.

Honda Civic Type R by měla být proti těžkým SUV favoritem, ... Foto: Honda



...sprintu ale nakonec jasně kralovalo BMW X4 M40d. Foto: BMW



Mnichovský diesel tak jednoznačně zastínil i elektrické Audi e-Tron. Foto: Audi

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler