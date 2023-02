Neobyčejný, ale pořád Ford se v aukci prodal čtyřikrát dráž, než měl, cena 16 milionů Kč popírá logiku před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Silverstone Auctions, tiskové materiály

Vypadá to, že fandové Fordů jsou i v dnešní době pořád při penězích. Není to nezajímavé auto, to ani v nejmenším, už původně odhadovaná cena by ale byla jasným aukčním rekordem. Místo toho se vůz prodal ještě čtyřikrát dráž, to je těžko pochopitelné.

K představení Fordu Sierra došlo už v roce 1982, zájem o tento model však zpočátku nebyl tak velký, jak výrobce očekával. Automobilka se proto rozhodla, že je zapotřebí jistý stimul, který by dal zákazníkům důvod, proč začít přemýšlet o návštěvě showroomu. Sierra tedy měla zamířit na závodní kolbiště, kde by na sebe upoutala pozornost divokým bodykitem vyvinutým ve větrném tunelu. Aby ovšem mohla dostat homologaci pro skupinu A, bylo třeba vyrobit minimálně pět tisíc exemplářů.

Projektem byl pověřen Stuart Turner, který v té době šéfoval evropské divizi Ford Motorsport. Společně s Kenem Kohrsem, viceprezidentem pro vývoj, zamířil ke Cosworthu, kde jim byl ukázán přeplňovaný dvoulitr. Tím byla automobilka nadšena a svého dvorního partnera požádala, aby připravil jednotku pro silniční využití naladěnou na 180 koní, zatímco závodní varianta by produkovala koní 300.

Cosworth na tento požadavek odpověděl pozitivně, ovšem za dvou podmínek. Tou první bylo naladění silniční varianty na 204 koní, druhou pak výroba alespoň 15 tisíc jednotek. To se ovšem poněkud rozcházelo s informacemi, jež Turner dostal od dealerské sítě - ta uváděla, že reálný je prodej maximálně 1 500 exemplářů. Proto se Ford nakonec rozhodl, že poladěný motor nedostane jen chystaná verze RS, ale více derivátů.

Motor Cosworth si nakonec našel cestu do neskutečných třiceti tisíc vozů, nicméně pouze 5 545 exemplářů neslo označení RS a bylo vyvedeno ve třídveřové karoserii. Požadavky na homologaci závodního speciálu tím byly splněny, Ford se nicméně rozhodl, že Sierra RS Cosworth je pouhým začátkem. V březnu 1987, tedy dva roky po představení poladěného třídvířka s 204 koňmi, tak byl odsouhlasen projekt RS500.

Ford pět set již vyrobených aut odeslal zpět do továrny v Tickfordu, kde si je vzal do parády tým Mika Moretona. Pod jeho taktovkou se vůz dočkal přepracovaného předního nárazníku, který zlepšoval zásobování motorového prostoru vzduchem. Vzadu pro změnu přibylo spodní křídlo, jež doplnilo mohutný spoiler, který na dlouhou dobu tvořil dominantu rychlých aut evropské divize modrého oválu.

Kromě vzhledu se měnila i mechanika, přičemž motor dostal větší turbo Garrett T04, větší mezichladič, druhou sadu čtyř vstřikovačů paliva, novou palivovou pumpu či modifikované sání a olejový i chladicí systém. To vše vyústilo v navýšení výkonu na 225 koní, jenž i nadále přenášel pětistupňový manuál na zadní nápravu. Také ta musela být posílena.

Jak jsme zmínili výše, Ford vyrobil pouze 500 těchto aut, přičemž všechny měly pravostranné řízení. Původně měly mít všechny černý lak, nicméně nakonec vzniklo také 56 bílých a 52 modrých vozů. Tím bychom danou historii tohoto vozu mohli uzavřít a přesunout se do současnosti respektive do nedávné minulosti.

Součástí aukce Race Retro Classic and Competition Car Sale 2023 pod taktovkou firmy Silverstone Auctions byl i jeden z oněch pěti set kusů verze RS500. Dle odhadů měl vůz změnit majitele za 150 až 180 tisíc GBP (asi 4 až 4,8 milionu Kč), což by samo o sobě znamenalo aukční rekord. Nakonec však licitování probíhalo o dost déle, aby odkleplo neuvěřitelnou sumu 596 250 GBP, skoro přesně 16 milionů Kč a čtyřikrát více, než by stačilo na aukční rekord. I to pochopitelně představuje v případě Sierry nový světový rekord a vskutku kuriózní částku, uvážíme-li, že o běžnou, kdysi tak rozšířenou Sierru by si už před léty nikdo v bazaru neopřel ani kolo. A dnes ji na silnicích nepotkáte snad ani jednou za měsíc.

Je otázkou, co za touto enormní sumou stojí, zkušení odhadci z aukční společnosti pro to nemají žádné rozumné vysvětlení - takhle moc se obvykle nepletou a přeplatit čtyřikrát aukční rekord popírá logiku. Nejde totiž o jeden ze vzácnějších bílých či modrých vozů, ale onu černou „tuctovku“. Je sice velmi málo jetá, neboť od roku 1987 „natočila” pouze 5 192 mil (8 355 km), nové auto to ale stejně není. Originální stav je mu ale vlastní, má novou STK, a tak bezproblémově má pracuje i motor, s nímž by vůz měl být nadále schopen akcelerovat z klidu na stovku za 6,2 sekundy a dosahovat maximálky 246 km/h. To jsou jistě atraktivní hodnoty, stejně jako je ostatně působivá i samotná Sierra Cosworth RS500. Za 16 milionů korun jde ale přece jen o trochu nesmyslně drahý špás.

Ford Sierra Cosworth RS500 z roku 1987 vypadá s pár tisíci kilometry na tachometru opravdu výjimečně. Nicméně cena 16 milionů korun, kterou za něj někdo nedávno zaplatil na aukci, nám přijde opravdu přehnaná. Foto: Silverstone Auctions, tiskové materiály

Zdroj: Silverstone Auctions

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.