Neojetá, extra vybavená Škoda Octavia Combi se 180 koňmi za 500 tisíc nemusí být ani dnes jen sen před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Siebrecht, publikováno se souhlasem

Byly časy, kdy jste si u Škody mohli za 500 tisíc vybírat z lepších verzí Octavie, dnes za tuto sumu nedostanete ani úplný základ. Když se ale sejdou ty správné okolnosti, lze i na dnešním trhu udělat lepší obchod. Spokojit se je ovšem třeba s časově starším vozem.

Koncem loňského roku jsme vám ukazovali pozoruhodnou věc, dodnes nejetou, původní Octavii Scout na prodej. Zajímavá byla nejen tím, že se něco takového dávno nevidí, ale také tím, že představovala relativně dostupnou cestu ke kilometrově zánovní „oktávce” s pohonem 4x4 a už dost silným motorem 1,8 TSI. Za požadovaných 400 tisíc to nemusí být marný kauf, leckomu ale pochopitelně může vadit, že jde o Octavii druhé generace, tedy vizuálně poněkud starý vůz.

Pokud chcete novější iteraci téhož už na platformě MQB, s moderními motory TSI a všemi dalšími vymoženostmi, které Škoda prodává v podstatě dodnes, obvykle to chce smířit se buď s mnohem více opotřebovaným autem, vyšší cenou a nebo přijmout jiný kompromis. Výjimky potvrzující pravidlo se ale vždy najdou a dnes vám jednu takovou ukážeme.

Je to skutečně neobvyklá věc, Octavii III Combi ve verzi 1,8 TSI a výbavě Laurin a Klement. Takových provedení se prodalo jako šafránu, na silnicích skoro nejsou vidět. A když už si někdo tento, svého času vrcholný model bez písmen RS v názvu dopřál, obvykle s ním jezdil. Tohle auto si někdo naspecifikoval právě takto a obecně šel po maximální výbavě. K nejvyššímu výbavovému stupni přidal nejlepší motor, automat i pár příplatků a pak... zavíral auto v garáži a jezdil s ním jen zřídkakdy.

Vážně to tak bylo, auto na fotkách níže má od roku 2014, kdy bylo uvedeno do provozu, najeto jen 39 tisíc km. To je velmi málo i na Octavii starou dva tři roky, na 8 let starý vůz je to skoro nic - ani ne 5 tisíc km ročně. A tento kousek po takovém „zápřahu” vypadá opravdu dobře, exteriér i interiér jeví jen zanedbatelné známky opotřebení.

Přidejte kompletní servisní historii a máte před sebou skutečně pěkné auto v pěkné specifikaci. Cena? 20 189 Eur, při dnešním kursu evropské měny asi 508 tisíc Kč. Jistě to není nic, ale za podobnou Octavii jako za novou dnes dáte hodně přes milion a dostanete v podstatě stejné auto v jiném hávu. A za stejnou sumu nekoupíte novou Octavii ani s motorem 1,0 s třemi válci a téměř žádnou výbavou Active. Koupě tohoto kousku může být přinejmenším pro náročnější, ale přece jen šetřivé zákazníky Škody zajímavá.

Najet s Octavií III 1,8 TSI Laurin a Klement za 8 let jen 39 tisíc km je skoro hřích. Teď z něj ale můžete těžit třeba i vy. Foto: Autohaus Siebrecht, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

