Skoro nejetá Škoda Octavia Combi 2,0 TDI za cenu základní Fabie je zřejmě nejlepší auto pro těžké časy

/ Foto: Auto Oumari, publikováno se souhlasem

Je to něco, co se v prodeji obecně nevídá, však kdo si koupí dvoulitrový diesel do garáže? První a jediný majitel tohoto vozu to udělal a otevřel cestu ke koupi snů svého druhu. Tento vůz poslouží všemu, je levný na pořízení i provoz a velmi pravděpodobně ho za pár let královsky prodáte.

Nepatříme mezi ty, kteří by do budoucnosti hleděli s pesimismem, smysl pro realitu ale kvůli tomu neztrácíme. Nacházíme se uprostřed ekonomicky komplikovaného období orámovaného bezprecedentní inflací, kdy nás ještě složitější časy mohou minout jen dílem několika po sobě následujících zázraků. Buď inflaci někdo řešit bude, peněz v ekonomice ubude a bude chvíli špatně. A nebo ji nikdo rozumně řešit nebude, bude ještě hůř a ještě déle. Iluze o bezbolestné cestě ze současných patálií je podle nás neuskutečnitelná a nakonec i nedávno představené záměry české vlády, které mnoho nevyřeší a stejně nás budou bolet, dávají tušit, co přijde.

Připravit se na takové chvíle pořízením efektivně fungujícího auta za ještě nějak přijatelnou cenu, které i po letech dobře prodáte, se zdá být rozumné. Ostatně i kdyby nakonec bylo lépe, než se dnes zdá, nic tím nezkazíte. Problém je, že podobné nápady člověk nemá sám a najít na dnešním trhu zaškrtávajícího všechna políčka, je komplikované. To ale neznamená, že je to nemožné.

V prodeji jsme narazili na Škodu Octavia třetí generace na fotkách níže, která je pozoruhodná sama o sobě. Je to 8 let starý kombík s motorem 2,0 TDI, který najel pouhých 50 tisíc kilometrů. To je něco velmi zřídka vídaného, neboť kdo si koupí zrovna dieselové provedení Octavie, obvykle tak činí s vidinou vysokých nájezdů. Běžných bude 30 tisíc km za rok, ani dvojnásobek není raritou. Tady před sebou máme auto, které jezdilo asi 6 tisíc km za rok, to se prostě nevidí.

Je navíc třeba dodat, že jde o vůz nejen málo jetý, ale i slušně vybavený. Jde o verzi Style, které nechybí ani věci jako navigace či parkovací senzory vpředu i vzadu, prvky typu xenonová světla, vyhřívaná sedadla nebo automatická klimatizace berte jako samozřejmost. Je také pozitivní, že autu navzdory vyšší specifikaci chybí automat DSG, který možná můžete preferovat, protože řadí sám, ale u ojetiny není ideální jak kvůli své potenciální poruchovosti při vyšších nájezdech, tak reálně vyšší spotřebě motoru (přes často opačné „papírové proklamace”). Vy byste s ním problémy mít nemuseli, při pozdějším prodeji bude ale manuál bezpečnější volbou pro zachování hodnoty.

Přidejme jediného majitele, zjevně bezvadný stav, pravidelný servis u Škody (ten poslední v 48 497 km, takže kilometrově nedávno, třebaže časově to bylo už před rokem a půl) a máme před sebou auto typu „sednout a jet”, které by vás nemělo dlouho trápit nečekanými výdaji a odvděčit se velmi nízkou spotřebou. Papírové hodnoty mluví o spotřebě 3,7 litru mimo město a 4,1 v kombinaci a praxe nemusí být o mnoho horší.

Jasně, nikdo neví, co se bude dít s cenami toho či onoho, ale nízká spotřeba paliva bude dobře fungovat vždy a ceny nafty politici nenechají vylétnou do stratosféry už proto, že by to zdražilo vše kvůli nákladní dopravě. Proto jsme si skoro jisti, že zrovna málo jeté rodinné kompakty budou cenu držet velmi slušně. Zbytek snad ani nemá smysl řešit, Octavia Combi 2,0 TDI je „all-in wonder”, jeden zázrak pro všechno, auto schopné obsloužit téměř jakoukoli potřebu, které navíc se 150 koňmi ani nejede špatně.

Člověk by čekal, že takové auto bude stát aspoň 400 až 500 tisíc a na vnímání ceny coby pozitivního faktoru si bude nutné nasadit růžové brýle, ale není to tak. Požadovaných 15 999 Eur je asi 379 tisíc Kč, takže cena základní Fabie s ničím pod kapotou i ve výbavě, vedle toho je taková Octavia III neskonale lepší alternativou. Tohle je praktické, skoro nové a provozně efektivní auto, které vzhledem k tomu, kam vývoj míří, podle nás stěží kdy vyjde z módy.

Ale je to samozřejmě jen nápad pár automobilových harcovníků ze staré školy, berte nebo nechte být. V prvním případě se připravte na cestu do německého Igersheimu a poněkud svérázného prodejce, který připomíná německy (a jen německy...) mluvící verzi Petra Čtvrtníčka. Ale domluvit se s ním dá a auto „zpátky” do Česka prodá rád.

S tímhle autem půjde podle nás udělat ještě hodně parády. A přežít i těžké časy v univerzálně použitelném voze s minimálními provozními náklady a dost možná i minimálním poklesem hodnoty. Foto: Auto Oumari, publikováno se souhlasem

