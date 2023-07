Neojetý VW Passat aktuální generace lze i jako kombík s 2,0 TDI koupit pod 450 tisíc, je to terno svého druhu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Das Rawetzer Autohaus, publikováno se souhlasem

V dnešní době je to skoro zázračná nabídka a kupodivu není zase tak ojedinělá. Najde se víc aut s nájezdem pod 50 tisíc kilometrů, která koupíte levněji než základní Škodu Scala, lidem se patrně nelíbí specifikace.

VW Passat TDI je modla. A modly mají tendenci být zesměšňovány všemi, kteří k nim nevzhlížejí. Přiznám se, že jsem sám dlouho patřil mezi ty, kteří se Passatu vyhýbali už proto, že jde o vůz, který kdekdo chce. Stejně tak dodám, že jsem si dosud žádný nekoupil, přesto musím říci, že si tohle auto rychle získá váš respekt - výše zmíněným způsobem na něj můžete hledět jen do chvíle, než si s ním s otevřeným hledím poprvé pořádně sjedete.

Mohl bych říci, že je to prostě dobrý vůz, prakticky v jakékoli generaci, ale to jsou slabá slova. Je to esence auta, je to všechno v jednom, je to jediný vůz, který skutečně potřebujete. Zvlášť jako kombík poslouží naprosto všemu od obchodních schůzek přes převoz rodiny až po dovezení toho či onoho, co zrovna potřebujete v práci nebo doma. Je komfortní i mrštný a snadno ovladatelný, se 150 až 190 koňmi už i slušně jede, přitom nespotřebuje skoro nic, jeho údržba stojí pakatel a ještě ho velmi dobře prodáte.

Nechápejte mě špatně, nezamiloval jsem se do něj, pro automobilového nadšence to modla není a nebude. Na tohle auto ale nelze nehledět s úctou, jeho pověst není náhoda a vůbec se nedivím zástupům lidí, kteří jej objednávají v každé nové generaci, která přijde. Jsem docela zvědavý, jak chce VW tohle auto nahradit čímkoli elektrickým. Stejně jako odejitý Jürgen Stackmann, bývalý obchodní šéf VW Group, jsem přesvědčen, že to prostě nejde, že není možné napěchovat takovou univerzalitu do auta jakkoli jiné koncepce. Nakonec stačí dát do Passatu benzin a už to není ono, jinak srovnatelná verze 1,4 TSI vás neohromí.

Výše popsané má ale za následek dvě věci. Jednak se s tímto autem hodně jezdí, je pro takové využití kupováno. A i když se se stovkami tisíc km objeví v bazaru, není levné, protože zájem o něj je pořád vysoký. Přesto ho lze koupit i zánovní a bez přehánění levné, stačí hledat.

Na tuto myšlenku nás přivedli kolegové z Auto Bildu, kteří vytáhli do popředí jeden takový „pašík” kombi 2,0 TDI poslední generace B8 s nízkým nájezdem a přitom cenou kolem půl milionu korun. To zní jako terno v momentě, kdy se za nový vůz platí dvojnásobek a víc a má pořád najeto jen pár desítek tisíc km. Terno to podle nás je, anomálie ale ne. Na Mobile.de najdete podobných aut několik a všechny spojuje jedno - jsou dost výbavově „oholená”. A platí to i o autě na fotkách níže, které je vůbec nejlevnějším pětiletým Passatem B8 Variant 2,0 TDI DSG s nájezdem do 50 tisíc km.

Stojí pouhých 18 490 Eur, tedy jen 438 tisíc Kč, navíc s možností odpočtu DPH. Ujel jen 44 tisíc km a je dvěma slovy jako nový - žádné viditelné opotřebení na něm není vidět. V čem je tedy problém? Je to opravdu jednoduchá specifikace - halogenová světla, kola snad z mopedu, látkové čalounění, plastový volant bez koženého potahu, manuální klimatizace... Na druhou stranu jsou tu třeba vyhřívaná sedadla, dálkové ovládání na volantu nebo lepší infotainment, úplné holátko to není. A především - je to pořád „ten” Passat Variant 2,0 TDI.

Různé „blbiny” na palubě dělají život s autem snazším, jistě, ale když před vámi stojí „tolik auta” s téměř nulovým nájezdem (na poměry Passatu 2,0 TDI rozhodně) v ideální motorové specifikaci i s karoserií kombi za cenu nižší, než jakou zaplatíte za základní Škodu Scala s tříčtvrtinovým motorem 1,0 a ještě menší výbavou? To je skutečně terno dne. Chcete-li dostupné auto skoro navěky s téměř nekonečným využitím, lépe dnes nekoupíte - nedokážeme si představit, jak byste to dokázali. A opakujeme, že vybírat je z čeho, nejde o jedno anomální nabídku, třebaže charakterově jsou si všechny podobné.

Tohle je zánovní Passat Variant B8 2,0 TDI DSG za 438 tisíc s DPH, kterou lze odečíst. Jestli toužíte po racionální koupi ojetého auta a nechcete ho, pak netoužíte po racionální koupi ojetého auta a jen to předstíráte... Foto: Das Rawetzer Autohaus, publikováno se souhlasem

Inspirace: Auto Bild, Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

