Nepoužitý soukromý Boeing 747 saúdského prince zamířil do šrotu, majitel ho ani nevyzkoušel před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Boeing, tiskové materiály

Leckdo by označil za mrhání peněz označil už to, že si někdo nechá pro soukromé využití upravit tak obrovské dopravní letadlo, extrémně bohatí lidé si to ale zkrátka mohou dovolit. Saúdský korunní princ si mohl dovolit ho ani nepoužít, o až takovou rozmařilost se ale osobně nepřičinil.

Smrt nikdy nepřichází vhod, někdy ale zasáhne do lidských osudů ještě méně příhodným způsobem než jindy. Může se tedy stát, že si objednáte vysněnou věc, jejího převzetí už se ale nedočkáte. Takový automobil je v tomto kontextu jeví jako krajní případ, uplynulá dekáda je ale spojena s příběhem ještě zvláštnějším, který má letos opravdu smutnou dohru. Do šrotu totiž zamířil Boeing 747-8BBJ, který nalétal pouhých 42 hodin. Je v podstatě nedotčený a od roku 2011 absolvoval jen pár přesunů.

Letadlo bylo v roce 2012 dodáno společnosti Saudi Arabian Royal Flight Group, která se stará o vzdušný transport saúdskoarabské královské rodiny. V tomto případě mělo sloužit korunnímu princi Sultanu bin Abdulaziz Al Saudovi, ovšem ten ještě před dodáním stroje naneštěstí zemřel v době, kdy Boeing ještě pracoval na zakázkovém interiéru. Běžně totiž letadlo zvládá pobrat až 524 cestujících, v případě královské rodiny však mělo sloužit jen několika vyvoleným. Kabinu tomu bylo nutné zásadně přizpůsobit.

Finální dílo tak už saúdskoarabský korunní princ nikdy nepatřil, natož aby si ho vyzkoušel. Po smrti objednatele a zamýšleného uživatele jej aerolinky přesunuly na letiště ve švýcarské Basileji, kde následující dekádu stálo prakticky bez hnutí. Společnost po tu dobu hledala pro stroj nového majitele, žádného však nenašla. Inu, lidí, kteří by si jen pro své potřeby pořídili (či vůbec mohli pořídit) tak velký tryskáč, je na světě jen pár. A představy žádného z nich o vnitřním provedení stroje se zjevně neslučovaly s těmi princovými.

Letadlo by do poslední chvíle plně funkční, letos v dubnu se bez potíží přesunulo ze švýcarského EuroAirportu do Pinal Airparku v americké Arizoně. Tam bude bude rozmontován a sešrotován, což je opravdu smutná tečka za jeho nepříliš veselou existencí. Inu, cesty páně jsou zjevně nevyzpytatelné i v případě letadel.

Lze už jen dodat, že tento měsíc byl dokončen vůbec poslední nový Boeing 747, čímž se uzavřela opravdu dlouhá čtyřiapadesátiletá éra. Během ní vzniklo 1 574 exemplářů, v což jsou započítány i prototypy. Boeing přitom soustavně přistupoval k inovacím, proto jej udržel v nabídce tak dlouho. Kromě civilní verze pak firma vyráběla i nákladní. Mezi její zákazníky pak patřila třeba Lufthansa, do soukromých rukou zamířilo jen pár strojů - tomu princovu osud evidentně nepřál.

Boeing 747 zamířil poprvé do výroby již v roce 1969. Od té doby vzniklo 1 574 kusů, jeden z nich toho ovšem mnoho nenalétal. Verze upravená pro soukromé použití saúdskoarabským korunním princem byla dokončena až po jeho smrti a smrtka si už po 10 letech nakonec našla i ji, aniž po kdy pořádně létala. Ilustrační foto: Boeing, tiskové materiály

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.