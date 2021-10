Zpackaný pokus Lamborghini o návrat slavného Countach nemůže vystát ani autor originálu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lamborghini

Na oficiálním videu se ještě tvářil smířlivě, když ale dostal prostor vyjádřit se k vozu otevřeně, řekl jasně, jak věc vnímá - na podobném parazitování na minulosti svou kariéru nepostavil a nikdy by k tomu sám nesvolil.

Když jsme vám v létě poprvé ukazovali pokus Lamborghini navázat na ikonický Countach, označili jsme jej za velké zklamání a hovořili jsme o až příliš okaté snaze obrat bohaté lidi o další miliony. Nechápejte nás špatně, milujeme původní Countach, ctíme jej jako jeden z ikonických supersportů definujících celou jednu automobilovou éru a byli bychom jen rádi, kdyby se na něj Lambo pokusilo důstojně navázat. To by ale muselo jít jinou cestou než nešťastným překarosováním beztak zastaralého Aventadoru s trochou nové techniky též použité v jiném modelu.

O slávu originálu se do značné míry zasloužil autor jeho designu, legendární Marcello Gandini. Tohoto člověka mnozí považují za nejlepšího designéra všech dob a je složité tomu odporovat. Je autorem většiny ikonických Lamb včetně přelomové Miury, ohromujícího Urraca či právě Countach, stvořil ale nespočet dalších aut. Je to znovu on, kdo dal za vznik Lancii Stratos, původnímu Maserati Quattroporte, Alfě Monteral, prvnímu BMW 5, uhrančivému Renaultu 5 Turbo, prototypům Bugatti EB110 nebo Citroënu BX. Párkrát sáhl i vedle, kdo ne, jeho životopis je ale učebnice automobilového designu a podívejte se, jak široký záběr má. Sporťák, obyčejné auto, luxusní limuzína, tenhle člověk uměl dát atraktivní háv kde čemu a pokaždé jinak.

Už v době prezentace nového Countach byl osloven Lamborghini, aby se k němu vyjádřil, tehdy ale zůstal neutrální. Ani nadšený, ani zklamaný, nakonec když vás automobilka, která vás dekády živila, pozve k hodnocení svého nového díla, asi si neodplivnete na zem a neřeknete: „Fuj!” Nyní se jej ale na Countach zeptal magazín Car Body Design a sám jeho slova hodnotí tak, že se od novinky distancuje. My bychom skoro řekli, že ji nemůže vystát. Nechme ale mluvit mistra.

„Své jméno jakožto automobilového designéra jsem postavil hlavně prací na supersportech Lamborghini coby jedinečných konceptech. Každý nový model, na kterém jsem pracoval, měl být inovací, přelomovým strojem, něčím úplně jiným než ten předchozí. Odvaha, schopnost udělat něco revolučního, aniž byste se zuby nety drželi úspěchu předchozího vozu a odhodlání nepodlehnout jednotvárnosti, byly naprostou podstatou mé práce. Je jasné, že trh i marketing se od té doby hodně změnily, ale pokud jde čistě o mě, opakovat vzor z minulosti představuje negaci základních principů mé DNA,“ řekl k novému Countachi Gandini.

Co k tomu dodat? Nový Countach skutečně není nic nového, jen designově vcelku lacině vychází z originálu a technicky z dalších dvou aut Lamba. Není tu nic přelomového, nic revolučního, je to prostě slepenec existujících věcí prodávaný za miliony dolarů jako něco výjimečného. Nefandíme tomu, nemůžeme, stejně jako dnes už 83letý italský génius designu.

Lamborghini Countach je podle nás jen nepovedenou předělávkou ikonického originálu a jeho autor Marcello Gandini to evidentně nevidí jinak. Každé auto podle něj má být něco nového a nežít jen ze slávy svého předchůdce. Foto: Lamborghini

Zdroj: Car Body Design

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.