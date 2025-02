Nesmyslně 2,5tunové nové BMW M5 ve sprintech trapně zostudila 8 let stará em-pětka předchozí generace včera | Petr Miler

/ Foto: BMW

Das ist nicht gut, chce se říci v domácím jazyce hlavních protagonistů tohoto klání. To, co všichni kritici nové generace M5 při její skoro 2,5tunové hmotnosti tušili, se nyní stalo nepříjemně bolestivou realitou.

Kam kráčí sportovní auta se všemi těmi pokusy o jejich elektrifikaci? Upřímnou odpověď si raději nepřejte slyšet. Už odpradávna byla zrovna u tohoto typu automobilů zaklínadlem nízká hmotnost, které bylo v posledních dekádách stále těžší dosáhnout už s rostoucími požadavky na bezpečnost či komfort. To se dá ale brát ještě jako dobrý obchod.

Nakonec tento stav byl vynucen primárně požadavky zákazníků, kteří byli prostě ochotni obětovat část dynamických schopností vozu za to, že s ním budou moci jezdit každý den a na každou cestu si nemusí přibalit předtištěné parte. A výsledné hmotnosti nebyly až tak děsivé. Například takové BMW M3 F80 se stalo dokonce lehčí než předchozí iterace vozu (E90) a přiblížilo se i ikonické M3 ještě o další generaci zpět (E46), ačkoli krom řidičské podmanivosti a kvality nabízelo jinou dimenzi všeho - je to auto zásadně rychlejší, šířeji použitelnější, vybavenější i bezpečnější. Pak se to ale pokazilo.

Nevíme, co přesně se stalo, už současná M3 G80 je ale o několik set kilogramů těžší, aniž by změnila základní recepturu. A když se v rámci podobné generace vozů (zdaleka nejen mnichovských) přidá do hry ještě ona elektrifikace, jsou výsledkem hmotnosti tak vysoké, že z toho jde hlava kolem. Tohle už není na předtištěné parte, ale pověstnou „rakev, kombinézu, sadu svíček, zápalky”. Ale nikoli pro vás, nýbrž pro vaši lásku k autům, která jste dekády milovali.

Ani o trochu smířlivěji nelze hovořit o nové generaci BMW M5 s interním označením pro změnu G90, které dokola budí posměch kvůli své hmotnosti. Ta snadno atakuje 2,5 tuny, auto z videa níže, tedy sedan v decentní specifikaci s karbon-keramickými brzdami, váží 2 435 kg. Pokud čekáte, že zvoláme něco jako: „Apríl!” je nám líto, tohle auto skutečně 2,43 tuny, aniž by oproti předchozí generaci dostalo navíc cokoli krom zbytečného balastu, který jej nemá šanci nikam posunout.

Starší M5 F90, která se s ním ve sprintu Carwow utkala i boku ještě starší M5 F10, váží o 440 kg míň, i když má ten samý motor 4,4 V8, ten samý pohon všech kol, ten samý automat a dokonce pracuje i s vyšším stabilním výkonem (625 koní). Novinka má sice na papíře 727 koní, ale jen díky částečně elektrickému pohonu, jehož přispění je jednak nestálý, především se ale i s bateriemi stará o onen nárůst hmotnosti. Nová M5 tak má nejhorší poměr výkonu a hmotnosti ze všech srovnávaných generací a... A podle toho dopadá.

Nejstarší F10 ve sprintech nemá šanci, s pohonem jen zadních kol je jen do počtu, ale F90? I když jde morálně už o 8 let starý vůz, se kterým navíc majitel odjezdil své, novinku ve sprintech opakovaně poráží. Jasně, není to noc a den, pořád tu máme nový vůz s elektrickým dopingem, takže jejich klání jsou relativně vyrovnaná, ale starší generace nakonec na 400 metrech vítězí s náskokem ne úplně malých 2 desetin sekundy, v pružném zrychlení na trojku a dál na půlmíli má také navrch a srovnání brzd... To už je pro nového tlouštíka takové fiasko, že je nám ho skoro líto při představě, že si do té otylé herky ještě jednou kopneme. A to má jako jediný z této trojice k dispozici karbon-keramické brzdy za statisíce. K čemu? K ničemu, je to jako ovonět vepře s pomocí Rose des Vents od Vuittona - žádná voňavá větrná růžice se z něj stejně nestane.

Rádi bychom byli pozitivní, ale tady se to nedá, tohle auto je prostě totální nesmysl, kterým se zdá být od jeho prvního představení. Však k čemu je přidat vozu elektrifikaci a 440 kg hmotnosti, abyste dosáhli horšího všeho? Je to absurdita, kejkle pro měření normované spotřeby, nic jiného. A to se pořád bavíme o stavu, kdy má nová M5 nabité baterky. Až se jí vybijí a celou její nezměněnou hmotnosti bude mít na starosti jen osmiválcový motor, může se docela dobře stát, že jí povodí i o dvě generace starší M5 F10, neboť ta váží pořád přijatelných 1 870 kg a 575 koní má pořád. Trapné a ostudné.

Podívejte se na to sami níže a zkuste neplakat. I ze současného BMW M5 se pro kohokoli soudného stalo neprodejné zboží, za tohle přece nedáte 3,65 milionu Kč v základu. A to se ani nebavíme o tom, o kolik laciněji a ošizeněji auto působí, když do něj usednete, ani Mat Watson to nedokáže v tomto srovnání mlčky přejít...

Nové BMW M5 je tak nepřesvědčivá, že už není rychlá ani v přímce. Foto: BMW



Starší generace téhož vozu si nástupce maže na chleba, co k tomu je třeba dodávat? Foto: BMW

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.