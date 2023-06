Nespokojení zákazníci Tesly mohou automobilce beztrestně vrátit tisíce aut, udělala hloupou chybu před 7 hodinami | Petr Miler

Beztrestné vrácení koupené věci do 14 dnů známe všichni, ale co takhle 1 rok a 14 dnů? Přesně taková možnost se nyní otevřela nespokojeným německým kupcům Tesel v Německu. A stovky z nich jí hodlají využít.

Ačkoli jsem pracovně vyrůstal v jiném prostředí, jako člověk pohybující se primárně v IT mohu bez váhání říci, že největší současnou výzvou pro většinu klientů je obstát před všemi zákonnými požadavky. Definic toho, co můžete, nesmíte, co kde uvést máte a nemáte, popř. jak to máte udělat je tolik, že se v tom skoro nedá vyznat. A tak stačí opomenout jeden hloupý údaj a máte na krku legální problém, který vás může stát majlant.

Přesně to se přihodilo Tesle v Německu, která tam - stejně jako snad všude jinde - dovoluje zákazníkům koupit auta na dálku, tedy online, přes web. Dnes nic až tak mimořádného, zrovna fungování tuto praktiky ale upravují evropská i lokální pravidla a po prodávajícím při uzavírání smlouvy mimo jiné požadují uvádění kontaktu v podobě telefonního čísla. Tesla ale na svém webu při objednávce auta mezi květnem 2022 a dubnem 2023 tento kontakt neuváděla, k dispozici byl kupujícím jen e-mail a fax. A přesně to dovoluje soukromým kupcům, kteří si vůz od značky v inkriminované době koupili, auto vrátit stejně tak, jako by od jeho pořízení uběhlo maximálně 14 dnů - v Německu pro tento případ zákony stanoví nový termín - 1 rok a 14 dnů.

Takto si Tesly v Německu koupily tisíce soukromých kupců, na které jako jediné se toto opatření vztahuje. A stovky z nich hodlají této možnosti využít. Proč? Protože koupili šmejd nebo nejsou spokojeni s dojezdem auta či jinými jeho vlastnostmi. Pravda, trochu tak využívají situace, ale prostor k tomu dala svou nedbalostí sama automobilka.

Kolegové z německého Focusu zmiňují třeba Maximiliana L. z Berlína, který si v říjnu 2022 koupil svou tehdy vysněnou Teslu Model Y. Elektrické SUV ho stálo nemalých 67 820 Eur (přes 1,6 milionu Kč), ze splněného snu se ale stala oživlá noční můra. Může měl či má problémy s řízením, asistenčním systémy a v zimě byl prý „těžce zklamaný” z dojezdu svého vozu. „Chtěl by se vzdát své Tesly a koupit si jiné vozidlo. Na trhu ojetých vozů by se však musel smířit s vysokými ztrátami na hodnotě oproti původní pořizovací ceně. Proto chce využít prodloužené výpovědní lhůty,“ říká k věci advokátní kancelář Goldenstein Rechtsanwälte z Berlína, která Maximiliana ve věci zastupuje.

Není sám, podle firmy chtějí této možnosti využít stovky kupců, kteří nejsou spokojeni s podobnými aspekty (kvalita, elektronika, dojezd...), Tesla ale jejich problémy sama od sebe nevyřešila. Teď se ocitla v pozici, kdy nebude moci příliš odporovat - udělala chybu, nesplnila zákonné podmínky a lidé jí mohou auto vrátit bez udání důvodu k její tíži.

Případ se samozřejmě dále vyvíjí, advokátní kancelář ale říká, že pozice Tesly je beznadějná a všichni zájemci o vrácení auta, kteří si vůz pořídili na dálku, soukromě a v daném časovém rozmezí, budou úspěšní. Nyní připravuje výzvu Tesle, kterou automobilka může uposlechnout do 14 dnů dobrovolně. Pak se lze vrácení případně domáhat soudní cestou.

Zdá se tedy, že Tesla bude muset auta vykoupit zpět, což jistě bude mít zajímavé dopady na trh ojetin. Pokud na něj najednou vrhnete stovky nechtěných, vykoupených aut, už tak nízké ceny to pošle dál dolů. Pokud tedy koukáte po ojeté Tesle z Německa, ještě chvíli bychom vyčkali, tento případ vygraduje během následujících týdnů.

Nespokojení majitelé Tesel jako Model Y, kteří si auto v Německu koupili soukromě a na dálku mezi loňským květnem a letošním dubnem, mohou využít chyby automobilky k tomu, aby jí auto vrátili bez udání důvodu i proti její vůli. Využít toho chtějí stovky kupců. Foto: Tesla

