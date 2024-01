Nevděk? Dochází peníze? Rodina Michaela Schumachera prodává Ferrari, které dostala darem přímo od něj před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Je to zvláštní v situaci, kdy je možné vůz vnímat jako vzpomínku na štědrost někoho, na koho už nejspíš skutečně budete moci jen vzpomínat. Je ale také možné, že Schumacherovi už prostě věci berou tak, jak jsou, a s věcmi po Michaelovi zachází jako s kterýmikoli jinými.

O Michaelu Schumacherovi, jedné z největších řidičských hvězd historie tohoto světa, jsme v posledních dnech mluvili hned několikrát. Uběhlo totiž přesně 10 let od chvíle, kdy se sedminásobný šampion Formule 1 osudově zranil při lyžování v Meribelu, což nutně vyvolalo vzpomínky. Michaela od té doby nikdo krom jeho nejbližších neviděl, o to větší pozornost jsme ale věnovali neobvykle rozsáhlému rozhovoru s jeho bratrem Ralfem, který vzpomínal hlavně na chvíle prožité se starším sourozencem. Řeč ale přišla také na to, jak svéráznou terapii dnes Schumi podstupuje.

Nyní se ke Králi deště a Rudému baronovi musíme vrátit znovu, neboť do prodeje se dostalo jedno z aut, které s ním má co do činění. I když jej osobně koupil, nikdy mu nepatřilo, pořídil ho v roce 2005 - tedy v dobře, kdy ještě jezdil za Ferrari - pro svou rodinu. Jde nepřekvapivě právě o Ferrari, konkrétně o model F430 Spider s automatickou převodovkou v typické barvě Rosso Corsa, které bylo od té doby až dodnes napsané na Michaelova otce Rolfa.

Ten i další členové rodiny s ním jezdili a ne úplně málo - dnes má najeto 29 301 km. Jasně, za 18 let to není moc, ale na poměry Ferrari to dost je, zvlášť když víme, že u Schumacherů o auta všeho druhu nikdy nebyla nouze. S ohledem na zmíněné by člověk čekal, že si rodina takovou věc nechá - je to dar od někoho, kdo sice stále žije, ale podle všeho spíše technicky než fakticky. Ona ale auto prodává.

Musíme se tak ptát, co k tomu rodinu vede. Nevděk snad lze vyloučit, je ale otázkou, jak je na tom finančně. Michael vydělal za svůj život obrovské množství peněz, už 10 let ale do rodinné kasy nepřispívá. A byť předpokládáme, že rodina má k dispozici schopného správce aktiv, který dokáže tyto prostředky dobře investovat a dál rozmnožovat, miliardy ročně znovu z rodiny nikdo domů nepřinese. A Michaelova léčba musí být velmi, velmi drahá, stejně jako závodnický život syna Micka a život žokejky Giny-Marie. Je tak docela dobře možné, že peníze z prodeje se prostě hodí.

Nebude jich - nebo jich aspoň nemá být - málo, protože vůz je u známého prodejce podobných specialit ve Švýcarsku k dispozici za 299 500 Eur, tedy asi 7,4 milionu Kč. To je velmi mnoho na takto ojetou F430 Spider s automatem, navíc ani nejde o vůz, který by Michael Schumacher vlastnil nebo s ním podle dostupných informací kdy jel, „jen” ho koupil. To ale může sběratelům stačit - uvidíme, zda a případně kdy se za takovou sumu prodá.

Podobnou F430 Spider, akorát v klasické rudé, koupil Michael Schumacher v roce 2005 své rodině. Teď je překvapivě na prodej, ne levně. Důvody jsou zvlášť v tuto dobu otázkou. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroje: Auto Evolution, Gallery Aaldering

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.