Nevídané: Renault rozprodává svou vlastní sbírku muzejních aut. Prý nepotřebuje peníze, jen místo

Petr Prokopec
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Je krajně neobvyklé, aby automobilka posílala do světa „rodinné stříbro", tedy tovární muzejní vozy, které kolikrát nemají ve světě obdobu svým stavem či existencí vůbec. Renault to ale dělá a udávaný důvod mu s ohledem na charakter nabízených vozů moc nevěříme.
Pro Renault se tento týden nese ve znamení premiéry nového Twinga. To se dočkalo pouze elektrického pohonu, což nepovažujeme zrovna krok správným směrem. Řeč je o zhruba 3,7metrovém voze, který je určen pro provoz hlavně ve městě. Nevadí tedy nutně jeho nižší dojezd, když jej ale spojíte s vysokou cenou, nedává auto s takto omezenou použitelností žádný smysl.
Tlak na elektromobilitu nejspíš nebyl příjemný ani bývalému šéfovi značky Lucovi de Meo. Ten už dřív varoval hlavně Evropskou unii, že pokud neuhne ze svých plánů, pak hlavně segment malých aut bude zdecimován. Ze všeho nejvíce je v něm totiž důraz kladen na cenu, v druhém sledu pak na užitnou hodnotu, jakou za své peníze dostáváte. Ani v jednom ohledu ale Twingo nedokáže zabodovat. De Meo si tak raději sbalil kufry a nastoupil do vedoucí pozice společnosti Kering, pod níž luxusní spadají značky jako Gucci.
Po jeho odchodu se akcie Renaultu dramaticky propadly, jakkoli se francouzská automobilka se svým šéfem loučila se slovy, že elektrickou revoluci dovedl ke zdárnému konci. Proti hlavně politickým krokům ale de Meo vždy spíš protestoval. U Gucciho jim už čelit nemusí, jeho příchod navíc hodnotu akcií Keringu pro změnu nakopnul nahoru. Znamená to jediné evropské automobilové branži se začíná věřit stále méně. A kdo v ní sází na elektromobilitu, ztrácí ještě víc než jiní, podívejte se na Porsche.
Za této situace Renault oznámil poměrně překvapivý krok. Značka na 7. prosinec chystá aukci, kde nabídne své „firemní stříbro“. Čítat bude 100 jeho vlastních muzejnícj aut, z nichž tím nejstarším - a přitom stále plně pojízdným - je Type D z roku 1901. Kromě toho se ovšem bude dražit také replika Renaultu Type A z roku 1898, která byla postavena u příležitosti stých narozenin. Dále si v katalogu aut lze povšimnout třeba ikonické „kachny“ 2CV či Renaultu 5 v policejních barvách.
Větší zájem ovšem budou poutat spíše firemní závodní speciály, mezi které patří třeba Formule 1 Renault RE27B z roku 1981. Či monopost RE40, se kterým Alain Prost v roce 1983 dosáhl vítězství v Belgii. Nové majitele pak budou hledat i Alpine A442, dokonce vůz se šasí č. 0, které bylo vůbec prvním vyrobeným, či Maxi Turbo 5 a 5 GT Turbo Bandama. Zmínit lze i šestiválcový motor, který poháněl monopost Lotusu, ve kterém Ayrton Senna v roce 1986 zvítězil v Detroitu.
Nabízené kousky jsou tedy opravdovými historickými klenoty, mimo ně ale zájemci budou moci koupit některé firemní koncepty. Zhruba 90 procent všech aut přitom bude nabídnuto bez minimální ceny, byť při očekávaném nemalém zájmu se nakonec bude prodávat za vysoké částky. Renault sice tvrdí, že auta prodává jen proto, aby udělal místo ve svém depozitáři a ne pro peníze, ale věříte mu to?
Je sice pravdou, že značka v roce 2027 otevře ve Flins-Sur-Seine nové muzeum, kde hodlá vystavit průřez svou 125letou historií a některé exponáty má ve vícero kusech. Jenže nikdy dříve jí to nevadilo. Podobně jako si své legendy držel pod vlastní střechou třeba Mercedes-Benz. Ovšem i na třícípou hvězdu negativně dopadla od počátku nesmyslná sázka na elektromobilitu, a proto poslední dobou prodává i unikátní skvosty z vlastního muzea. Nedopadl Renault stejně? Nedivili bychom se, takhle to dopadá, když se otočíte k zákazníkům zády a začnete nabízet postupně jen to, co po vás v zásadě nikdo nechtěl.
Chcete některých z historických Renaultů? Za měsíc k tomu budete mít příležitost, většina ze 100 aut navíc bude nabídnuta bez minimální ceny. Foto: Renault
Zdroj: Renault
