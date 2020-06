Nevídané se stává skutečností, lidé odmítají přebírat nejnovější Tesly Model Y před 5 hodinami | Petr Prokopec

Problémy s kvalitou jsou Teslám vlastní již od jejího vzniku a ač se situace postupem času nelepší, lidé je tolerovali. U Modelu Y už to neplatí, vůz je na tom totiž s kvalitou ještě hůře.

Až dosud se zdálo, že neexistuje naprosto nic, co by mohlo otřást důvěrou v Teslu. Kalifornské automobilce dávali palec nahoru investoři i zákazníci, a to přesto, že se již více než deset let mluví o jejích potížích s kvalitou. Nad tím však každý fanoušek mával rukou, neboť problémy zjevně převyšovala image průkopníků a ochránců planety. Jenže každá kosa jednou dopadne na kámen. V případě Tesly se pak oním šutrem stává nový Model Y, který dle Elona Muska měl po stránce prodejní překonat všechny dosavadní modely značky. Možná se to stane, dobře ale nezačal.

V čem je problém? Nic nového nečekejte, stále zde máme problémy s kvalitou, které před pár dny detailně vykreslil jeden z kupců. Tyto potíže se ovšem zdají být ještě horší, než tomu bylo třeba u Modelu 3. Oba vozy mají stejný mechanický základ, načež by mnohý počítal s tím, že Tesla se u sedanu poučila, napravila veškeré porodní bolístky a malé SUV pustila do světa v naprosto dokonalém stavu. Nic z toho se ovšem nestalo, a tak začíná docházet k dříve nevídanému a neslýchanému - tedy že zákazníci odmítají svá auta převzít.

S touto zkušeností se aktuálně na webu reddit přihlásil uživatel s přezdívkou crabasa. Ten vyrazil převzít vysněný Model Y s celou rodinou, ovšem nakonec se musel domů vrátit bez elektrického crossoveru. Jak následně uvedl, vůz prošel jen velmi malou či vůbec žádnou kontrolou kvality. Celá karoserie byla pokryta škrábanci a vrstvami špatného laku, neseděly spáry mezi jednotlivými panely karoserie a v jedné z mlhovek kondenzovala voda.

Tím problémy neskončily, dále bylo povadlé těsnění dveří, jehož vybledlá čerň nekorespondovala se zbytkem lemů. Špatně uchycené bylo i zadní světlo. Tím zákazník raději svou kontrolu ukončil, přičemž od předávajícího se dozvěděl, že pokud si vůz vezme, bude jeho a bude moci pouze doufat, že Tesla v rámci záruky vše uvede do správného stavu. Pokud by vůz vrátil do sedmi dnů, dostane sice zpět peníze, ale druhý takový si rok nemůže koupit.

Na převzetí tedy nakonec nedošlo, přičemž zástupce Tesly uvedl, že servisní centrum se pokusí dát vše do pořádku. Crabasa nicméně nakonec odmítl i opravený vůz a místo toho požadoval zcela nový s odlišným identifikačním číslem, díky čemuž by měl jistotu, že kvalita již bude lepší. Od zástupce značky se však dočkal poněkud překvapivé odpovědi. Tesla po týdnech odstávek nezvládá auta vyrábět, a proto lze podobné problémy čekat i od dalších exemplářů.

To potvrzuje třeba Riley Dove z Marylandu, který si taktéž objednal Model Y. Ovšem i on jej odmítl převzít, neboť vůz měl rovněž problémy s lakem. Mimo to byl uvolněný i jeden bezpečnostní pás a co je též zajímavé, zadní sedadla nebyla řádně uchycena. Právě na tento nedostatek odkazuje velké množství lidí, přičemž většina si nakonec elektrické SUV převzala v naději, že Tesla snad jednou své chyby napraví. Nic takového se ale neděje.

Aktuálně se tak již na diskuzních fórech a klubech majitelů Tesly objevují instrukce, nač si lidé mají dát pozor při přebírání novinky. Aktuální seznam má 32 bodů, což připomíná seznam úkonů, které člověk musel vykonat po převzetí vozu se socialistického AZNP. Proti automobilce se tak začíná zvedat nebývalá vlna nevole a Musk by již měl raději přestat o kvalitě pouze mluvit, ale měl by přijít i s činy. Otázkou je, zda se tak někdy stane, neboť tohle opravdu není problém.

Uživatel crabasa sice nedal do placu snímky svého problematického vozu, který odmítl převzít, ovšem jeho popis plně odpovídá takové Tesle Model Y, jejíž špatnou kvalitu musí řešit Ryan Shaw

Zdroje: reddit, Ryan Shaw

