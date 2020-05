Nevraživost majitelů u nabíječek jen připomíná největší limit elektrických aut před 6 hodinami | Petr Prokopec

Dokážete si představit, že by vám někdo vytáhl tankovací pistoli z vozu u čerpací stanice? Asi ne, těch pár minut si na tankování každý počká. Čekat na možnost dobít elektrické auto hodiny už se ale některým nechce.

Z vyjádření příznivců elektromobilů lze snadno nabýt pocitu, že všichni táhnou za jeden provaz. Tito lidé rádi považují sami sebe za průkopníky nových technologií, často sdílí averzi vůči vlastníkům konvenčních aut a každý další s vozem na elektrický pohon je pro ně automaticky kamarád. Tak to vypadá alespoň na internetu, realita ale zjevně není tak růžová, jak nejlépe ukáže video níže.

Než se k němu dostaneme, dovolte nám malý úkrok stranou k největšímu problému, který vlastnictví elektromobilů provází. Tím je infrastruktura a dobíjení. Stanic, kde je možné doplnit energii, je pořád zoufale málo, přestože dennodenně přibývají nové. Současně ale přibývá elektrických aut mezi lidmi a dobíjecí místa zkrátka nestačí. Doplnění energie do baterií je totiž nesrovnatelně časově náročnější než natankování nádrže pohonnými hmotami, což vytváří potřebu existence několikanásobně vyššího počtu dobíječek na jedno elektrické auto než čerpacích stanic na jedno konvenční.

Poptávka tak nabídku převyšuje spíše stále více nežli naopak, a to jsme teprve na počátku plánovaného elektrického boomu. Je tak vskutku otázkou, co můžeme čekat v době, kdy se počet elektromobilů na silnicích rozroste. Jistý náznak věcí budoucích ale přináší už současné chování některých majitelů elektromobilů.

Ti se totiž stále častěji potýkají s „krádežím“ konektorů v průběhu nabíjení. Vidět je to třeba na přiloženém videu, kdy majitelka Nissanu Leaf přijede k veřejné stanici, která je již zaplněna. Místo aby ovšem počkala nebo hledala novou lokaci, jednoduše obhlédne okolí, a když nikde nevidí vlastníka nabíjené Tesly Model 3, vůz odpojí od stanice a začne dobíjet ten svůj.

Jak již bylo zmíněno, dobití elektromobilu nezabere sekundy či minuty, ale spíše desítky minut či hodiny, a to v závislosti na výkonu stanice a možnostech auta. Majitelé tak své vozy opouští a vydávají se kupříkladu na nákup a mohou jen spoléhat na to, že ostatní budou korektní a trpěliví. Vzhledem k tomu, že nabíjecích stanic je málo a dobíjení trvá dlouho, někteří prostě nečekají a dobíječku si „utrhnou” pro sebe. Něco takového je u aut se spalovacími motory nemyslitelné a jen to připomíná, jak velkým problémem zejména dobíjení elektrických aut přes veškerý vývoj na poli akumulátorů stále je.

Majitelé elektromobilů nekopou za jeden tým, ale spíše sami do sebe. S ohledem na limity akumulátorů v podobě délky dobíjení a nedostatečnou infrastrukturu to nakonec vlastně ani nepřekvapí

Zdroj: Inside EVs

Petr Prokopec