Nevyužité luxusní dieselové BMW s 320 koňmi a 4x4 ztratilo za 4 roky na ceně 1,7 milionu Kč včera | Petr Miler

/ Foto: Auto Individuell Automotive, publikováno se souhlasem

Platit za ježdění autem okolo 430 tisíc za rok - aniž byste koupili litr paliva, vyměnili jednu brzdovou desku nebo nahradili pár ojetých pneumatik - je pro prvního majitele jistě smutná zpráva. O to lepší ale může být pro jakéhokoli dalšího.

I když poslední roky trochu zamíchaly běžnými zvyklostmi, dlouhodobě platí (a dál jistě platit bude), že až na pár vzácných exotů ztrácí každé nově pořízené auto v průběhu času svou hodnotu. Má to řadu důvodů - fyzicky stárne, jeho provoz se stává dražším kvůli zvyšující se pravděpodobnosti poruchy a na trh přichází noví konkurenti nabízející více a více. Občas tedy vývoj udělá krok stranou a z některých starších vozů se díky tomu stanou cenění klasici, kteří naopak začnou v určitou chvíli na ceně nabývat, ale i to jsou výjimky.

Dalo by se nad tím takto mávnout rukou, nebyl by to ale celý příběh. Některé vozy totiž ztrácí na ceně rychleji než jiné a u části z nich jsou poklesy hodnoty přímo extrémní. Platí to hlavně u modelů, u nichž jsou tlak na inovace a obavy ze stále dražšího provozu nejvyšší - u vozů nejvyšších tříd. Značky jako Audi, BMW, Mercedes či Lexus se předhání v tom, kdo do svých výkladních skříní nacpe více technických exponátů a když nová generace přijde s laserovými světly namísto „ledkových”, klientela je musí mít. A vzhledem k tomu, že vůz za 3 nebo 5 milionů si lidé obvykle nekupují z posledních peněz, nebývá pro ně až tak důležité, za kolik ho prodají. I to je nakonec faktor pro rychlý pokles hodnoty.

Dnes vám můžeme ukázat jeden typický a pro kupce ojetých vozů docela lákavý příklad. Jde o BMW řady 7 z roku 2019 ve velmi atraktivní specifikaci - špičkově vybavený exemplář s motorem 40d, tedy šestiválcovým dieselem se dvěma turby a 320 koňmi a pohonem 4x4. Jde o auto, které má tu moc zabodovat i mezi zájemci o ojetiny - osmiválcové benziny, které obvykle tratí na ceně nejvíce, jsou jistě pěkná věc, člověk s omezeným rozpočtem ale bude mít strach takové auto „živit”. Diesel 40d dokáže se sebezapřením řidiče jezdit i 5 nebo 6 litrů nafty, bez legrace, přitom s 320 koňmi a 4x4 je velmi rychlý za jakýchkoli podmínek.

Také výbava je velmi přitažlivá. První a dodnes jediný majitel si potrpěl na technologické vychytávky, a tak sáhl i po prvcích jako laserová světla. To je ale jen taková třešnička na dortu, výbavy je tu obecně spousta - od kožených, vyhřívaných, klimatizovaných a masážních sedadel přes elektronické dovírání dveří až po dřevěné obložení, head-up displej nebo parkovací kamery s 360° pohledem na celé okolí vozu.

Šlo by sepsat knihu jen o výbavě tohoto auta, to nejzajímavější je ale jinde. Jako nový stál tento vůz přes 116 670 Eur, dnešním kursem skoro 2,8 milionu Kč, tehdejším ještě mnohem víc. Vznikl teprve před čtyřmi roky a najel naprosto nevýznamných 107 tisíc km, to je v případě sedmičky něco jako dobře zajeté, nevyužité auto. Přesto je dnes o 72 tisíc Eur levnější. Ano, toto auto ztratilo na ceně a tu dobu přes 1,7 milionu Kč, a prvního majitele tedy stálo jen na ztrátě hodnoty asi 430 tisíc ročně. To je asi 36 tisíc korun každý měsíc, během nějž ujel asi 2 000 km.

Docela krutá bilance, o to zajímavější je to ale nabídka pro případného druhého vlastníka - 44 740 Eur, asi 1,05 milionu Kč, není málo peněz, za tak velký, vybavený, luxusní, rychlý a přitom provozně přijatelný vůz pro každý den to ale není ani mnoho. Nový Passat nebo Superb v lepší specifikaci levněji nekoupíte ani zdaleka a proti této sedmičce půjde ve všech ohledech krom stáří jen o její odvary.

Zajímavou nabídkou je vysoce vybavené BMW 7 ve verzi 40d xDrive. Za 4 roky jeho cena klesla o více než 1,7 milionu Kč, i když si toho moc neužilo a vypadá pořád šik. Foto: Auto Individuell Automotive, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.