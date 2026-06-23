Než přišlo odporné Luce, šlo jako rodinné Ferrari koupit tohle. V červené Corsa je to i dnes pecka
Petr MilerChcete Ferrari se čtyřmi dveřmi, nad kterým si ani manželka s dětmi nebudou lámat hlavu, jak se do něj poskládat? Pak si ušetřete 13 milionů a místo nejbizarnější novinky letošního roku si kupte radši tohle, dostanete i osmiválec Ferrari dokonce s manuální převodovkou.
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Než přišlo odporné Luce, šlo jako rodinné Ferrari koupit tohle. V červené Corsa je to i dnes pecka
23.6.2026 | Petr Miler
Chcete Ferrari se čtyřmi dveřmi, nad kterým si ani manželka s dětmi nebudou lámat hlavu, jak se do něj poskládat? Pak si ušetřete 13 milionů a místo nejbizarnější novinky letošního roku si kupte radši tohle, dostanete i osmiválec Ferrari dokonce s manuální převodovkou.
Ferrari platí za výjimečná sportovní auta. Takové vozy musely být po dekády nutně kupé nebo roadstery, nanejvýš kabriolety, dnes ale platí jiné pořádky. Samo Ferrari už pěkných pár pátků nabízí SUV Purosangue, ke kterému letos přibylo odporné elektrické cosi, co si říká Luce. Je to půl vola a půl včely, pardon půl sedanu a půl SUV, je opravdu těžké to zařadit do jakéhokoli šuplíku, na kterém není napsáno: „Nejošklivější auta všech dob”.
Tušíme, že touhu vlastnit tento model vyvolává v málokom a Ferrari mu zajistí odbyt leda svými klasickými praktikami. Pokud se nechcete stát součástí tohoto kolotoče - a už vůbec ne být viděni za volantem té příšery -, přesto byste ale rodinu chtěli povozit nejlépe v sedanu Ferrari, který nebude vypadat jako okrasa gay pride, cesta tak trochu existuje. A vzhledem k ceně Luce začínající na 13,5 milionu Kč vlastně není vůbec drahá.
Slova „tak trochu” jsme nepoužili náhodou, protože auto na fotkách okolo není Ferrari, i když nese všechny znaky Ferrari. Je to vůz jiné italské značky používající techniku Ferrari, nejedná se však o žádnou domácí stavbu, kdy někdo vzal motor z havarovaného „férra” a implantoval jej pod kapotu třeba... Škody Octavia. Je to Lancia s ryze sériovou technikou.
Tato značka svého času vyráběla model Thema 8.32, vpravdě ujetý stroj, který měl za cíl konkurovat vozům jako je BMW M5. A Italy tehdy nenapadlo nic moudřejšího, než vzít Themu, motor V8 od Ferrari a obojí to spojit dohromady. Není to „něco jako”, tento vůz má skutečnou techniku Ferrari a otevřeně se tím chlubí.
Tohle auto vzniklo v 3 971 exemplářích, což není zase tak málo, většina ale byla používána jako... sedany. A navíc všechny vznikly na konci 80. let. Narazit tedy dnes na opravdu zachovalý kus v prodeji je rarita, protože obvykle jezdily a vystřídaly hromadu majitelů. Auto, které vám ukážeme dnes, sice jezdilo, od roku 1988 až do loňska, než se dostalo do rukou současného prodávajícího, nizozemského specialisty na italské sporťáky, mělo jediného kupce. A i když s ním najel 200 tisíc km, vypadá velmi, velmi dobře.
O podstatnou část kouzla se u něj stará fakt, že je to „víc Ferrari” než skoro všechny ostatní Themy tohoto typu. Z fabriky dostala jako jedna z mála barvu Rosso Corsa, tedy tu nejtypičtější červenou pro maranellské plnokrevníky. A majitel dílo dokonal tím, že vůz obdařil logy Ferrari. Máte tu tedy auto s motorem Ferrari, barvou Ferrari a logy Ferrari... Znáte to o té kachně - to asi bude Ferrari, ne?
Vůz láká mnohem víc než Luce v libovolné specifikaci a s cenou 17 700 Eur, tedy 428 tisíc Kč, opravdu není drahý, spousta Them 8.32 se prodává dráž. A nezapomeňme - jako nové bylo tohle zboží hodně drahé, verze 8.32 byla třikrát dražší než druhá nejdražší verze Turbo v nabídce. Ta pro změnu dostala techniku Delty Integrale...
Připusťme, že stovka za 6,8 sekundy a maximální rychlost 240 km/h až tak „ferraristicky” nezní, ale motor tak znít bude. Nakonec i vůz v této podobě vypadá víc jako Ferrari než celé Luce. A upřímně - kdo si s vámi bude moci tykat, až řeknete, že jezdíte sedanem Ferrari? Tohle auto může za peníze podobné těm, které musíte dát za základní Fabii, snadno stát.
Tahle Thema 8.32 v barvě Ferrari a s logy Ferrari nyní může být vaše. Nejezdila úplně málo, ale měla jen jednoho majitele, to se nevidí. Foto: Jacco de Boer Autos, publikováno se souhlasem
Zdroj: Lancia Thema 8.32 in unieke kleur Ferrari Rosso Corsa@Marktplaats
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