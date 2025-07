Podle neziskové organizace se Evropa vrátí na vrchol jen lpěním na elektromobilech. Od Číny a EU dostala 33 milionů Kč 27.7.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Northvolt, tiskové materiály

Dnes je snad už i malým dětem zřejmé, že přesně tato cesta táhne automobilový průmysl a celý starý kontinent ke dnu. Přijít s radou, že to samé, co způsobilo tolik problémů, nyní problémy vyřeší, je až směšné. Stačí ale vidět, koho chleba tato organizace jí, aby bylo vše jasné.

Kdokoli s aspoň špetkou zdravého rozumu v hlavě dnes musí uznat, že stále centrálněji plánované evropské hospodářství selhává. Je celkem jedno, kolem jaké myšlenky je tentokrát postaveno, tento přístup selhává z principu své celkové neefektivity, neschopnosti účinně alokovat zdroje nebo uspokojovat potřeby jednotlivých subjektů. Ani se nám nechce dodávat, že o tom byly napsány knihy, neboť následky tohoto přístupu mohla po dekádách trochu jinak koncipovaného centrálního plánovaní poznat na vlastní kůži spousta z nás.

Pokud vnutit všem elektrická auta je součástí toho všeho. Ať už se na věc podíváte optikou technika, ekonoma nebo kohokoli jiného, kdo je schopen racionálního uvažování oproštěného dogmat, nikdy nedojdete k závěru, že elektrický pohon je to pravé pro úplně všechny a všechno. Není a nikdy nebude. Je to další vrstva neefektivity, kterou je do všeho toho chaosu pramenícího ze všeho od energetické politiky až po milion nesmyslných nařízení typu víčka PET láhví „na lase” přidává.

Nevyhovuje to ve výsledku nikomu, neboť automobilky vyrábí auta, která od nich část lidí nechce koupit přes veškerý tlak k tomu směřující, a lidé si nemohou koupit auta, která by příhodně obsloužila jejich potřeby. Táhne to dolů celou společnost, neboť to má spoustu sekundárních negativních dopadů - od omezování výroby aut na straně automobilových firem na straně jedné až na neefektivní (draze, špatně...) vykonávání činností, pro které byste preferovali jiné auto.

Je to lehké jako facka a jen ideologické smýšlení může někoho dovést k závěru, že je to ta nejlepší cesta pro cokoli. Není nejlepší cesta pro nic, žádná unifikovaná náplast připlácnutá na pestrý svět nevyřeší správně nikdy nic.

Kdyby aspoň tohle byli schopni zastánci elektromobility uznat a říci něco jako: „Dobře, ale...” (a dosaďte si cokoli včetně toho, že to ocení 8 ledních medvědů z 10), ještě se o tom dá diskutovat. Ale takhle to není, jak dokazuje nezisková organizace Transport & Environment (T&E). Ta v podstatě vše obrací naruby.

Ve výše odkazovaném textu tak po všem špatném, co nařizování elektrických aut způsobilo, navrhuje, aby se Brusel nechal inspirovat Čínou a elektrická auta ještě víc uměle podpořil. Měl by tedy vzít ještě víc peněz kapes všech, kteří elektrická auta nechtějí, a nacpat je do jejich dalšího umělého zvýhodňování. Zajištěn má být také přesun výroby baterií na starý kontinent, znovu zjevně za jakoukoli cenu. A ta by musela být opravdu vysoká, však dnes přes existující rozsáhlou podporu přitom zdejší továrna na baterie krachují jedna za druhou.

Je to všechno jen další umocnění dosavadní neefektivit, přesto nás pak podle T&E mají čekat jen samá pozitiva a sociální jistoty: „Evropský automobilový průmysl může znovu produkovat 16,8 milionu nových aut ročně - stejné množství, jakého bylo dosaženo ve vrcholných letech po krizi v roce 2008 - pokud EU zachová v planosti své cíle spojené s čistotou aut pro rok 2035,“ uvádí T&E. To je naprosto neuvěřitelné tvrzení. Jak by mohlo všechno to, co naopak způsobilo dosavadní rozvrat, zajistit návrat zpět na vrchol?

Podle organizace ale lpěním na dosavadní zelené politice dojde k růstu ekonomiky o 11 procent vůči současnému stavu, což má jen v segmentu spojeném s dobíjecí technologií přinést 79 miliard Eur, tedy 1,95 bilionu korun. A T&E dokonce uvádí, že pokud Brusel ze svých cílů neuhne, nebudou narůstat fronty před pracovními úřady, i když to je znovu dosavadní politika, která prokazatelně vede ke ztrátě nespočtu pracovních míst.

T&E si ale jede svou, a tak se podle organizace jen změní se pouze rozložení zaměstnanosti, neboť rozšířená výroba baterií má přinést 100 tisíc nových pracovních míst, které budou kompenzací za ta zaniklá v rámci výroby spalovacích motorů. Pokud ovšem EU podlehne „benzinové lobby“, čeká nás prý doba temna, neboť o práci přijde až 1 milion lidí a automobilový sektor bude tratit 90 mld. Eur (2,2 bilionu Kč).

„Evropský úspěch bude záviset na tom, jakou cestu si EU vybere. Pokud se budeme držet emisních cílů pro rok 2035, v kombinaci s politikou silné podpory průmyslu, pak tu máme tu největší šanci na návrat vysoké produktivity, udržitelnosti pracovních míst a navýšení ekonomické hodnoty celého automobilového průmyslu,“ říká k tématu Julia Poliscanova, která má u T&E na povel elektromobilitu a udržitelnou dopravu. Evidentně tak kope za svůj tým, aniž by viděla realitu.

Anebo kope za někoho jiného? Jak aktuálně rozebírá Focus, dostala T&E na svou činnost v minulosti neskutečných 700 tisíc Eur od EU a 770 tisíc USD od organizace zvané Energy Foundation China. Pokud tedy máte pocit, že to, za co T&E kope, pomůže leda politickým cílům EU a obchodním záměrům čínských firem, možná to bude tím, že si ji přesně za to platí. Obzvlášť smutné je to v případě EU, která takto rozděluje peníze všech místních občanů, aby pak takto pokoutně bojovala proti jejich vlastním zájmům. To je opravdu zlotřilé.

Organizace T&E zjevně nezaznamenala osud švédského Northvoltu, který chtěl v Evropě vyrábět baterie pro elektromobily ve velkém. Dnes je s ním už amen, i když do něj všichni - od daňových poplatníků po velké automobilové firmy - cpali miliardy horem dolem. Foto: Northvolt, tiskové materiály

Zdroje: Transport & Environment, Autoblog.nl, Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.