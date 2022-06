Neznámý sekáč trávy prozradil, jak se u výrobce domohl limitovaného sporťáku, který odmítá prodat i miliardářům před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Na některá auta si prostě stačí vydělat, jiná si musíte „zasloužit”. A jen peníze na ně nestačí. Leckdo by čekal, že postavení mezi absolutní smetánkou je přesto nezbytnou podmínkou, ale jak vidno, nemusí to tak být.

Když v roce 2015 odhalil Ford druhou generaci supersportu GT, strhla se o něj nemalá mela. Automobilka se primárně závoďák pro Le Mans rozhodla nabídnout i publiku v silniční verzí, problémem se ale stala dostupnost. Nemluvíme teď ani tak ceně, třebaže požadovaných asi 11 milionů korun je na Ford bláznivou sumou. Potíží se stala hlavně omezená výroba. Ford totiž oznámil, že každoročně vyrobí mezi léty 2017 a 2020 pouze 250 exemplářů. Celkově tak produkce měla být omezena jen na 1 000 vozů.

Poptávka toto množství převyšovala, Ford proto přišel se speciálním výběrovým sítem, kdy jej zájemci měli přesvědčit, proč by automobilka měla auto prodat právě jim. Vedení modrého oválu tedy prohlašovalo, že přednost budou mít skuteční řidiči a nadšenci, z výběrového procesu se ale stala neskutečná fraška, kdy prosící fandové dělali jen stafáž často pochybným celebritám. Schváleni byli totiž hlavně herci, zpěváci a další společenská smetánka, z nichž někteří lidé Ford nikdy ani neřídili, ani nevlastnili. Kromě toho Ford nezapomněl ani na své manažery, které nejenže vybral, ale také obsloužil jako první. Odmítnuta byla nejen spousta fandů, ale i řada bohatých lidí, jejichž volba by pro automobilku neměla dostatečný marketingový efekt.

Jedním z lidí, které automobilka v prvé fázi odmítla, byl Andy Nelson. Ten sám sebe popisuje jako naprosto obyčejného sekáče trávy z Edmondu v Oklahomě, a tak není překvapením, že jej Ford nevybral. Ovšem automobilka v roce 2018 oznámila, že výrobu prodlouží a nakonec vznikne o dalších 350 kusů více. A Ford tentokrát zkusil napravit výše popsanou taškařici. Výběr se tedy znovu rozjel od nuly a Andy u něj nechyběl. A jakkoli si myslel, že odmítnutí se dočká i tentokrát, na své žádosti zapracoval o trochu více.

S pomocí přátel tak udělal video, ve kterém se objevil i Ford GT první generace. Ten byl pouze jedním z mnoha supersportů, které Andy ve svém životě vlastnil. O běžného sekáče trávy se totiž opravdu nejedná. Nelson totiž přiznává, že úpravou trávníků si začal vydělávat již od dětství, přičemž posléze kvůli tomu založil i firmu. Stalo se tak ještě před jeho odchodem na vysokou, na kolejích se však vzkvétajícímu byznysu nemohl dostatečně věnovat. A proto ze školy odešel.

Firma mu přitom začala vydělávat, nejprve tak skončil za volantem Chevroletu Corvette, než přesedlal na Dodge Viper. Těch měl dokonce čtrnáct, jakkoliv pochopitelně ne najednou. Poté následovalo Lamborghini Gallardo, již zmíněné GT první generace či McLaren 720S. V jednu chvíli pak Andy uvažoval i o ojetém Bugatti Veyron, a to ve chvíli, kdy mu Ford oznámil, že jej schválil, ovšem vůz mu dodá až někdy na konci roku 2021 či na počátku toho letošního.

Nakonec ale dodávka proběhla dříve, Nelson tak po hypersportu z Molsheimu nesáhnul. Co je také pozoruhodné, v případě Fordu GT dokonce odmítnul i edici Heritage, která oslavovala Kena Milese. Jak totiž přiznává, po všech peripetiích si chtěl svůj exemplář specifikovat dle sebe do posledního detailu. Kvůli tomu pak se svou ženou dokonce několik dní obcházel dealerství, aby vybral ideální barvu. Nakonec mu přitom padnul do oka odstín Miami Blue od Porsche.

Vůz si pak převzal ve společnosti ženy a především dcery Isabelly, která je dle něj tím pravým důvodem, proč mu Ford limitovaný vůz prodal. Na zmiňovaném videu si totiž užívá jízdu v prvé generaci, což zjevně na manažery značky zapůsobilo. Pokud tedy toužíte po nějaké limitce, pak tady máte návod - sežeňte pár kamarádů, vrazte potomka do sedačky spolujezdce, a uvidíte, co se bude dít. Jo a abychom nezapomněli, předtím ještě musíte posekat asi tak milion trávníků.

Ford GT se letos přestane vyrábět, přičemž celkově vznikne jen 1 350 kusů. Majitelem jednoho z nich se stal i Andy Nelson, jehož příběh by pomalu vydal na hollywoodský film. Ilustrační foto: Ford

Zdroj: VINwiki@YouTube

