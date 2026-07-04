Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad

Nedivíme se, pokud jste někdy zatoužili po vlastnictví auta s milionovým nájezdem, je to výjimečná zkušenost. Jenže „stvořit” takový vůz je sakra drahé. Tohle auto má k milionu najetých km sakra blízko a nestojí velké peníze. Navíc působí dojmem, že se dosavadní službou sotva zapotilo.

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Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad

před 8 hodinami | Petr Miler

Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad

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Foto: Automobile Drei, publikováno se souhlasem

Nedivíme se, pokud jste někdy zatoužili po vlastnictví auta s milionovým nájezdem, je to výjimečná zkušenost. Jenže „stvořit” takový vůz je sakra drahé. Tohle auto má k milionu najetých km sakra blízko a nestojí velké peníze. Navíc působí dojmem, že se dosavadní službou sotva zapotilo.

Je to už pěkných pár pátků, kdy Volvo 850 vládlo žebříčkům nezničitelných aut posledních dekád, tedy vozů, které přežívají v průměru největší kilometrové nájezdy a jsou s nimi dále prodávány. Pokud jste jej svého času nečetli, projděte si jej, Volvo mu skutečně vládlo s průměrným nájezdem drsných 262 812 km.

Od té doby uběhlo hodně vody, tento stroj ještě ze staré švédské školy, tank vzhledem i podstatou, ale za nezničitelný vůz nikdy platit nepřestal. Nájezd něco přes 260 tisíc vám může připadat jako relativně nízký, ale bavíme se o průměru, který má naprostá většina jiných aut ještě podstatně nižší. A tak jako jej dolů táhnou málo jeté exempláře majitelů, kteří se sotvakdy podívají s roční kilometráží za hranici 10 tisíc, táhnou jej nahoru vozy těch, kteří s Volvem 850 jezdí a jezdí. A nemají důvod přestat.

Auto někoho takového dnes vidíme před sebou - je to kus z roku 1996 a na tachometru má 949 800 km. Už jsme viděli více i rychleji ojetá auta, ale tento stroj nás zaujal. Na své kilometry totiž vypadá pozoruhodně zachovale, a to i na poměry Volva 850. Navíc celou tuto štreku zvládlo bez jediné poruchy klíčové techniky. A pochopitelně je na prodej.

Stojí u prodejce v německém Hammu a stačit vám na něj bude 2 790 Eur, tedy asi 67 tisíc Kč. Není to tak ojetý vůz zase tak málo, pokud ale máte slabost pro bojovníky silnic zocelené žárem asfaltových bitev, je to zajímavá koupě i tak. Ostatně lepší iPhony dnes nestojí o moc míň...

Zmíněná kilometráž tu paradoxně tlačí cenu výš, ostatně u tohoto modelu značí něco jako sotva zajetý vůz. Auto je nejen plně pojízdné a schopné absolvovat německou technickou kontrolu, takže nemůže trpět žádnou významnou vadou, je v případě klíčové techniky kompletně originální. Má tedy původní motor a převodovku, podle prodávajícího se na něm za celých 30 let existence nic velkého nepokazilo, opravovaly se jen drobné neduhy. Specifikace je skoro dokonalá s ohledem na další použitelnost a trvanlivost - kombík, atmosférický pětiválec 2,5 pod kapotou a manuální převodovka, nad které se sotva může něco velkého rozbít.

Zvládne 1 milion km? Po tom všem bychom řekli, že ano, však už chybí jen 50 tisíc km. A podívejte se, jak tohle auto vypadá, není jako nové, ale hádali byste mu skoro milionový nájezd? Je čas to s ním k němu zkusit dotáhnout, o víc než 67 tisíc korun tím nepřijdete...


Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 1 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 01Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 2 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 02Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 3 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 03Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 4 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 04Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 5 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 05Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 6 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 06Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 7 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 07Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 8 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 08Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 9 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 09Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 10 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 10Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 11 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 11Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 12 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 12Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 13 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 13Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 14 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 14Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 15 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 15Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 16 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 16Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 17 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 17Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 18 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 18Nezničitelné Volvo najelo už 950 tisíc km bez jediné velké opravy, teď může být vaše jako milionový poklad - 19 - Volvo 850 1996 950 tkm 2026 prodej 19
Volvo 850 se skoro 950 tisíci km nevypadá jako vůz před smrtí, ani trochu. Teď může být váš za nevelké peníze, na milion km už byste to s ním mohli dotáhnout. Foto: Automobile Drei, publikováno se souhlasem

Zdroj: Automobile Drei@AutoScout24.de

Petr Miler

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