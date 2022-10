Nezničitelný Mercedes, který majitel po koupi zavřel do garáže, nikdo nechce, „pevná cena” už klesla o polovinu před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Autocenter Hockenheim, publikováno se souhlasem

Tohle auto je zdánlivě ztělesněním bazarových klišé, však kdo by věřil tomu, že někdo prodává čtvrtstoletí garážované auto po důchodci s téměř nulovým nájezdem? Ono je ale skutečné, nicméně ani to neznamená, že by se o něj automaticky strhla mela.

Kdyby existovala vysoká škola pro prodejce autobazarů, jedním z předmětů by nepochybně bylo „Účinné předstírání fiktivního původu nabízených vozů za účelem dražšího a rychlejšího prodeje”. A na něm by se hned na prvním semináři probíralo cosi o sotva vyjíždějícím důchodci coby prvním majiteli dekády garážovaného vozu. Někdy má člověk pocit, že do bazarů nikdo jiný auta ani nedává, že? Přesto se stane, že se právě takový vůz skutečně objeví v prodeji a na fotkách níže může vidět jedno z nich.

Jde o dnes už legendární první generaci Mercedesu C s interním označením W202, kterou od počátku vlastnil první a jediný majitel. S autem ujel pouhých 261 kilometrů, takže hovořit o novém autě není přehnané. Všechny kilometry byly prý navíc najety pouze na pravidelné servisní kontroly - proč někdo auto takhle „používal”, nám prodávající neřekl, ale lepší způsob vlastnictví vozu před jeho dalším prodejem z hlediska druhého kupce asi neexistuje.

Původně byl dodán v roce 1997 staršímu pánovi, který si jej prý pořizoval jako své poslední nové auto a zacházel s ním s patřičnou úctou. O slovech prodávajícího nemá smysl pochybovat - originální lak bez jakýchkoli vybledlých míst či škrábanců by ještě šlo nakašírovat, ale podívejte se na ten interiér. Ten je skutečně dokonale nový, neřádily v něm ani paprsky slunce, natož pak sedací partie či končetiny řidiče. Z provedení vnitřku čiší 90. léta, ale to patří ke hře. Kdybyste přece jen pochybovali, jsou tu i dodnes původní pneumatiky - auto je zkrátka ve stavu, v jakém sjelo z výrobní linky, doslova.

Je to prostě nové auto, které snad svým stavem i odrazuje od opětovného probouzení 122 koní 1,8litrového čtyřválce spojeného s automatickou převodovkou. To je ostatně také poněkud „důchodcovská verze”, ale též to patří ke hře, starší lidé obvykle chtějí pohodlí a na výkonu jim tolik nesejde. Vůz je ale jinak plně funkční - jak jsme zmínili, pravidelně jezdil prodávající slibuje, že zájemci před koupí zajistí novou německou STK.

Je to jistě úžasná věc, pro někoho ten pravý bazarový poklad, ale pro koho? Auto jsme zaregistrovali už dříve a odrazovalo nás jen cenou. Obchodník z Hockenheimu za něj požadoval velmi tučných 39 000 Eur (cca 956 tisíc Kč), což byla velmi sebevědomá cena. A stál si za ní, šlo prý o „pevnou cenu”, o které se „nebude diskutovat”. Člověk míní a trh mění.

Vůz je tak dnes k mání za mnohem přijatelnějších 19 500 Eur, tedy asi 478 tisíc Kč. Pořád dost peněz na vlastně obyčejný Mercedes třídy C, ale tohle je dnes světová rarita. Mercedes W202 pořád platí za skoro nezničitelné auto, které ani 1 milion najetých kilometrů nemusí rozházet, takže dokáže najet ještě asi 999 739 km, protože jen 261 jich má na tachometru. Za takový stroj času už necelý půlmilion zase tolik není...

Takto vypadá nikdy normálně nejeté auto po důchodci, které urazilo jen 261 km mezi garáží a servisem. Za 15letý Mercedes chtěl majitel skoro 1 milion Kč bez diskuzí, dnes by se spokojil i s méně než polovinou. Foto: Autocenter Hockenheim, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.