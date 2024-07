Nezničitelný Mercedes, který přežije i apokalypsu, je k mání dodnes nejetý po 1. majiteli, nezradí ho ani elektrická okna před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Motor Klassik, publikováno se souhlasem

Milujete-li Mercedesy z dob, kdy si zakládaly na totální kvalitě a „neprůstřelnosti”, tohle je vaše šance se k jednomu z nich vrátit. Zachovalejší kousek modelu W201 s jasnější historií už se hledá těžko.

Historie nechala vyniknout vícero aut, která si nechají líbit opravdu hodně a i po mnoha letech i stovkách tisíc kilometrů vypadají, jako by před pár týdny opustila fabriku. Málokterá z nich ale mají takovou pověst jako Mercedesy z přelomu 80. a 90. let. Není to náhoda, německá automobilka tehdy skutečně stavěla svou image kolem mimořádné kvality, trvanlivosti a spolehlivosti, prostě komplexní odolnosti proti všemu, co může auto během jeho „života” potkat. A s některými typy to snad až přehnala - první „lidový” Mercedes zvaný s oblibou Baby Benz, tedy typ W201, patří mezi ně.

Vlastně se tedy nedivíme těm, kteří by takový vůz chtěli i dnes, problém je ale v tom, že od Mercedesu ani kohokoli jiného už žádný takový vůz jako skutečně perspektivní auto dávno nekoupíte. Tedy většinou, nyní ale máte příležitost, neboť jeden skoro nový stroj tohoto ražení se objevil v prodeji. Je to model 190 E z roku 1991, který celých 33 let na tomto světě strávil v rukou jediného majitele, který s ním najel pouhých 33 315 kilometrů. To je opravdu málo, skoro nic, necelých tisíc kilometrů ročně po několik dekád.

Auto si jako nové koupil starší, ale ne až tak starý muž, který patrně netušil, že si pořizuje svůj poslední nový automobil. Nakonec to tak ovšem dopadlo i proto, že si s ním neužil. Auto prý bylo téměř neustále v garáži a nikdy nepoznalo prosolené silnice. Taková tvrzení neověříme, zde ale pochybovat nemáme důvod. Mimořádná historie je na autě vidět, vypadá dodnes jako nové. Ačkoli je na něm prý vše původní, nevidíme žádné opotřebení, nic prý není zrezivělé, interiér září novotou. Tohle auto je zkrátka tak blízko stavu, v jakém vyjelo z továrny, jak to jen u 33 let existujícího vozu jde.

Je to jeden ze svatých grálů mezi takto starými-novými auty, takže je na místě čekat velmi ambiciózní cenu. Ta skutečně není nízká, požadovaných 22 890 Eur, tedy asi 578 tisíc korun, ovšem pořád není částkou, kterou si nemůže dovolit zaplatit relativně obyčejný člověk - základní Octavie vás dnes vyjde citelně dráž. Samozřejmě je to hodně na tři dekády starý vůz, ale na poměry zachovalých Mercedesů 190 je to adekvátní suma. Jsme si tak skoro jisti, že se najde sběratel, kterému se bude tento vůz náramně hodit. Nebo fanoušek, kterému se nechce dávat násobky této sumy za novou třídu C s nejasnými vyhlídkami na dlouhověkost. Či někdo, kdo čeká konec světa, neboť tohle auto opravdu nepotřebuje k fungování téměř nic krom benzinu - nezradí ho ani elektrická okna, žádná nemá je to vážně „analogové” auto, jak to na vůz relativně moderní produkce jde.

Pod kapotou je benzinový motor 2,0 se 122 koňmi, takže nečekejte žádný sporťák, ale ani vyloženou brzdu provozu. Při hmotnosti jen 1 100 kg (sic) tento vůz zrychluje na stovku za 10,5 sekundy a rozjede se až na 195 km/h. Na rychlé přesuny po dálnicích už to asi nebude, pokud se ale o něj budete starat a používat jej na pravidelné mírné ježdění, možná vám bude sloužit do doby, než vám doktor v 80 letech sebere papíry, protože nerozeznáte manželku od zebry.

Tohle je pro změnu výhoda atmosférického motoru podobných parametrů - nezabije ho skoro nic. Zbytek auta je prostě prověřený léty zkušeností jeho někdejších majitelů, málokterý z Mercedesů je odolností tak vyhlášený jako W201. Pokud by vám tyto hodnoty stály za zmíněnou sumu, auto stojí v německém Walzbachtal, tedy kousek od Stuttgartu - kde také jinde.

Tohle je skutečně 33letý Mercedes, jen je téměř nejetý. Měl navíc příkladnou péči od jediného majitele, teď je na prodej. Foto: Auto Motor Klassik, publikováno se souhlasem

Zdroj: Auto Motor Klassik@Autoscout24

Petr Miler

