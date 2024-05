Nezničitelný Mercedes E může být váš zánovní za míň než nová Fabie, je to levný tip na parádní a pohodlné auto navěky včera | Petr Miler

/ Foto: Masoud, publikováno se souhlasem

Je to auto z dob, kdy Mercedesy definoval elegantní a nadčasový design, takže je pořád atraktivní. První majitel z řad důchodců jej léta pomalu jen garážoval, a tak dnes může být váš v pohádkovém stavu za snad i pohádkovou cenu.

Pokud bychom měli hledat poslední Mercedesy, které nadšení obdivovatelé německé automobilky bez okolků označí za pravověrné stroje s třícípou hvězdou ve znaku, budeme se musel vrátit až někam do první dekády nového milénia. Bylo by bláhové tvrdit, že dnešním Mercedesům nezůstalo z kvalit těchto vůz už nic, ale ruku na srdce - který z pozdějších modelů spojuje nadčasový a elegantní design s mimořádným komfortem a extrémní kvalitou a trvanlivostí, jako to dělá třída E generace W211? Obáváme se, že takový Mercedes už nevznikl.

Pozdější modely se přinejmenším „spustily” designově, ještě spíše na nich ale začaly být znát snahy o úspory, pokusy o sportovní charakter, horší odolnost proti dlouhodobé zátěži či všechno tohle dohromady. W211 se jedním slovem osvědčil, statisticky patří mezi největší držáky mezi moderními ojetinami a vlastně nejen statisticky. Co a s jakým výsledkem zvládá v roli taxíku, je úctyhodné samo o sobě.

Pokud byste po takovém autě jako novém zatoužili i dnes, ani bychom se tomu nedivili, problém je jen v tom, že Éčko W11 se už dávno nevyrábí. Vůz na fotkách níže ale je jako nový, má bezvadnou historii a stojí tak málo, až nás to překvapuje. Není to zrovna supersportovní verze převlečená za luxusní sedan, ale benzinové provedení E200 se 163 koňmi a manuální (!) převodovkou, což bude jistě jeden z důvodů nízké ceny. Ale ruku na srdce, pokud se chcete pohodlně vozit v takovém kočáře, potřebujete nutně 400 koní? Nemáme ten pocit, tohle bude i provozně levná verze, která díky jednodušší technice vydrží snad všechno.

A podívejte se, jak tohle auto vypadá. Možná jsem nemocný, ale pořád mi přijde hezké, nikoli zastaralé. A to vzniklo před 21 roky. Za tu dobu ale převážně v rukou prvního majitele, dnes téměř osmdesátiletého muže, stálo skoro veškerý čas v garáži, na silnici strávilo jen 25 tisíc kilometrů jízdy. Současný prodávající, druhý majitel, tak říká, že je v naprosto dokonalém stavu a pořád dělá dojem nového. Je tomu tak i na pohled, zkuste na něm najít jakoukoli větší chybu.

Je to opravdu pozoruhodná nabídka pro někoho, kdo nemá ani na Fabii, ale škodovku stejně nechce. Za 11 500 Eur, tedy asi 287 tisíc Kč, stojí skoro o 100 tisíc korun méně než základní litrová „fabka”. A snad ani nechceme diskutovat o tom, že tohle bude lepší auto skoro každým coulem. Podle nás pořád parádní a pohodlný stroj za malé peníze, které vám klidně může vydržet věky. Možná to uvidíte jinak, ale pokud ne, v druhém případě by vás mohlo zajímat, že u soukromého majitele v německém Gehrdenu.

Takhle zachovalé Mercedesy třídy E W211 už se nevidí. Tenhle existuje a může být váš za docela malé peníze. Foto: Masoud, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mercedes-Benz MB E200 Classic 25 tkm@Mobile.de

Petr Miler

