„Nikdy neodstoupím, nikdy!” Jeden z nejvyšších šéfů BMW říká, že se spalovacími motory nikdy neskončí

Petr Miler2035? Nebo jakýkoli jiný termín? Nenechte se vysmát, vzkazuje vám nejvyšší šéf prodejů mnichovské automobilky. BMW nepočítá s tím, že by se spalovacími motory skončilo v jakémkoli termínu. A slovo „nikdy” zopakoval dvakrát stejně jako kdysi český premiér.
včera | Petr Miler
„Nikdy neodstoupím, nikdy! Nech si to všichni zapamatují,” řekl svého času slavně český premiér slovenského původu, který aktuálně usiluje o velký comeback. Nechme nyní stranou, jak moc je vám toto vyjádření sympatické, velmi podobného se alespoň co do kategoričnosti dopustil jiný velký muž, Jochen Goller.
Vyslovení jeho jména asi nerozsvítí tolik žárovek, jde ale o člena představenstva BMW odpovědného mj. za veškerý obchod, komunikaci značky a vztahy se zákazníky. Firma může mít svého obchodního ředitele, může mít svého marketingového ředitele, může mít spoustu vysoce postavených lidí rozhodujících o této agendě, všichni se ale výsledku zodpovídají jemu. Pokud se tedy on dopustí významného vyjádření, je to nepochybně postoj celé firmy - k tomu dostal mandát od valné hromady.
Právě tento muž dal rozhovor indické mutaci Autocaru, ve kterém došlo i na probírání budoucnosti spalovacích aut. Kdyby to mělo být podle lidí jako Franz T. nebo Urusla von der L., říkal by pan Goller cosi jako „budoucnost je elektrická” a další podobné nesmyslné výkřiky. Však se o to měla postarat současně norma Euro 7 a tlak na vynulování papírových emisí CO2 všech aut. Herr Jochen si ale nic takového nemyslí, podle něj je spalovací motor něco jako Connor MacLeod - nenarodil se sice na skotské vysočině, ale nesmrtelný je i tak.
„Spalovací motory a vnitřní spalování nikdy nezmizí. Nikdy,” řekl doslova. Stačilo už jen dodat, že bychom si to všichni měli zapamatovat...
Pan Goller ale nevypouští podobné fráze z úst jen na základě vlastního přesvědčení, tohle prohlášení má své technické pozadí. BMW zůstává - na rozdíl od většiny ostatních - věrné svému racionálnímu přístupu z posledních let, který nebyl jen planými frázemi. Automobilka tedy na jednu stranu zredukuje své základní platformy aut na tři, spalovací alternativa ale bude nadále připravena sloužit libovolnému z modelů.
Firma tedy bude prodávat plně elektrická auta, plně spalovací auta a vozy stojící na „multi-energetické platformě“, tedy zřejmě hybridy, auta s palivovými články či jinak vodíkovými podoby apod. A BMW si je vědomo toho, že někde spíš uspěje s jedním a jinde s druhým. Člen představenstva automobilky pak výslovně hovoří o východu Evropy, tedy i České republice, jako té části světa, kde bude dál prodávat spousta nových vozů vybavených pouze benzínovým nebo dieselovým motorem. To ostatně reflektuje i současný stav věcí.
Goller je také dál zastáncem dosavadního přístupu automobilky, kdy jeden model může se stejným vzhledem nabídnout skoro libovolnou techniku. Firma tedy hodlá v této mnohasměrné strategii pokračovat. „Nemůžete navrhnout jedno auto pro elektromobily a druhé pro vozy se spalovacím motorem,” říká. Jinými slovy, design bude stejný, technika jiná, každý, nechť si vybere. S tím BMW boduje, konkurence s opakem nikoli - Mercedes nebo Porsche zkusily opak a těžce pohořely.
Přístup BMW tedy zůstává velmi sympatický, je to prakticky úplný opak toho, co dnes razí Audi. To už nezbývá než bojkotovat, bohužel, tedy aspoň do chvíle, než si vedení vyndá hlavu míst, kam slunce svítilo naposledy při otevření proktologie pod širým nebem.
Jochen Goller se vysmál snahám malovat datum konce spalovacích motorů, podle něj neskončí nikdy. Foto: BMW
Zdroj: Autocar India
