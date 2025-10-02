Nissan v krizi prodává, co může. Zbavuje se dokonce i jednoho z nejúspěšnějších fotbalových klubů, který před 53 roky založil
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Japoncům teče do bot a situace automobilky je zjevně horší, než se navenek může zdát. Na její aktivity na tomto poli se nikdy nesáhlo ani během několika předchozích krizí. A že to byly nějaké patálie. Teď už zábrany neexistují, cokoli likvidního je na prodej.
Zoufalá doba si žádá zoufalé činy. A málokdo přesvědčuje své okolí o pravdivosti tohoto přísloví jako Nissan. Nabídka japonské automobilky se v posledních letech stále více vzdalovala představám zákazníků, a tak prodeje začaly klesat, To by sám o sobě byl problém, Nissan jej ovšem ještě umocnil jistou marnivostí. Třeba hlavové opěrky značka skladovala v hale o velikosti dvou tenisových kurtů, načež někteří zaměstnanci musí za den nachodit až 30 tisíc kroků. Většinu pracovní doby se tak věnují chůzi a výběru té správné varianty.
Nissan se tak dostal do fáze, kdy náklady enormně převyšují příjmy, což vyústilo v historicky rekordní ztráty. Do čela značky tak byl jmenován nový šéf Ivan Espinosa, který má realizovat záchranný plán, v jehož rámci dojde na propuštění 20 tisíc lidí a uzavření sedmi továren. Kromě toho ale Japonci nejspíše hodlají prodat vše, co vyloženě nepotřebují ke svému podnikání a co není přibité. Zbavovat se tedy budou i většinového podílu ve fotbalovém klubu Yokohama F. Marinos.
Jakkoli je možné, že o tomto klubu jste dosud neslyšeli, v Zemi vycházejícího slunce patří k jedněm z vůbec nejúspěšnějších. Původně byl přitom v roce 1972 založen jako Nissan Motors Football Club, o čtyři roky později však zaměstnanci značky vyhráli Kanto League a postoupili do vyšší divize. Jejich úspěch tím neskončil, kromě bezpočtu vítězství v mnoha šampionátech se jim v roce 1989 povedlo získat i tzv. trojkorunu, když vyhráli všechny hlavní turnaje.
Tři léta na to se Nissan rozhodl, že jeho klub je natolik úspěšný, aby získal profesionální status. Došlo tak na jeho přejmenování na Yokohama Marinos a v roce 1999 na sloučení s dalším klubem Yokohama Flügels. Vítězná trajektorie ovšem pokračovala, přičemž dnes je Yokohama F. Marinos nejdéle působícím fotbalovým klubem ve vrcholné lize a jedním z pouhých dvou, které soupeřily o titul každý rok od chvíle, kdy došlo na profesionalizaci japonské J1 League.
Nissan tedy skutečně začíná rozprodávat i „rodinné stříbro“, a podle informací Nikkei už došlo na jednání se zájemci, kteří by 75procentní podíl mohli koupit. K prodeji by pak mělo dojít už zkraje příštího roku. A jakkoli se nedá předpokládat, že by utržené peníze Nissanu stačily byť jen třeba na vývoj jednoho vozu, klíčové tu je zbavení se sponzorských závazků.
Situace Nissanu je tedy dost možná zoufalejší, než se na první pohled mohlo zdát a než zástupci značky přiznávají. Ostatně v krizi byla značka rovněž před příchodem Carlose Ghosna, ten ji však dokázal vytáhnout na vrchol i bez toho, aniž by musel sáhnout na jakékoli sportovní aktivity a partnerství. Nakonec tak není divu, že svůj podíl v japonské značce prodal i Mercedes-Benz, Titanic je lepší opustit včas.
Nissan do fotbalu „dělal“ globálně, nejen ve své domovině. Většinu aktivit na tomto poli ale již utnul, prodej klubu Yokohama F. Marinos, který založil v roce 1972, je pak zjevně jen shnilou třešinkou na dortu. Foto: Nissan
Zdroj: Nikkei
