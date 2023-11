Nizozemci jsou zklamaní. Po letech vnucování a utrácení miliard jiných mají elektromobily na flotile aut zanedbatelný podíl před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nepřekvapuje nás to ani trochu, neboť jsme podobná čísla z námi získaných dat citovali mnohokrát, klíčové automobilové asociace v zemi ale po letech masivních tlaků na elektrifikaci aut v zemi s překvapením zjišťují, že země v tomto ohledu není prakticky nikde.

Mám nutkání utrousit nějakou vulgaritu, neboť člověk si nutně musí drbat hlavu, když vidí, jak ti, kteří by se v nějakém oboru měli orientovat snad i lépe než on, dochází k vlastnímu překvapení závěrům, které byly roky zjevné. Ze slušnosti jsem sprosté slovo nahradil šroubovanou větou, vyznění je ale snad podobné. A i v tomto případě se bude týkat elektrických aut.

Bylo totiž dávno jasné, že elektrifikovat celou flotilu aut na silnicích by bylo během na opravdu dlouhou trať, i kdyby se pro elektromobily vyvíjelo vše dokonale. Tedy kdyby byly bez diskuze lepším a použitelnějším řešením než spalovací vozy, déle vydržely, byly levnější na provoz ve všech smyslech těchto slov a bylo je také možné levněji pořídit. I v takový moment by to trvalo dekády.

Jenže elektromobily nejsou ničím ze zmíněného a spalovací auta je v naprosté většině klíčových aspektů v přímém srovnání sfouknou jako svíčku. Rozmáhají se tedy jen za cenu ohromného přerozdělování, regulací, příkazů, zákazů, tlaků a dalších omezení. Co lze čekat v takovém případě? Celá cesta bude jen trnitější.

Docela mě tedy udivilo poslední vyjádření zástupců tradičních nizozemských automobilových asociací RAI (Rijwiel- en Automobiel-Industrie, Sdružení cyklistického a automobilového průmyslu) a BOVAG (BOnd Van Automobielhandelaren en Garagehouders, Sdružení automobilových dealerů a majitelů garáží), které jsou zklamány tím, jak pomalu postupuje elektrifikace tamního automobilového parku.

S prodeji to na jedno stranu jde dobře, neboť kupříkladu v říjnu mělo z 28 262 nových aut prodaných v Nizozemsku elektrický pohon 29 procent z nich. To je dost a mezi 25 a 30 procenty se podíl elektromobilů na prodejích pohybuje celý rok. Z 315 013 letos zákazníkům dodaných nových vozů je tak elektromobilů 93 229 z nich. To je opravdu relativně hodně, pořád ale platí dvě věci. Jednak to, že tento stav nastal za cenu obrovského umělého zdražení spalovacích aut na straně jedné (hlavně skrze registrační, silniční a spotřební daně) a umělého zvýhodňování elektromobilů na straně druhé. A jednak to, že více než 70 procent nově prodaných vozů jsou pořád spalovací auta (ať už čistě spalovacích nebo jde o nějaké formy hybridů). Za takové situace se elektrická revoluce dělá těžko.

I když tento stav trvá roky, už více jak pět let Nizozemsko vnucuje elektromobily lidem horem dolem, trestá všechny, kteří je nechtějí a utratilo nespočet miliard z jejich kapes na to, aby jim je přesto vecpalo, se podíl těchto aut na celkové flotile zvyšuje jen velmi pomalu. RAI a Bovag konstatují, že v roce 2015 šlo o 0,51 % aut v provozu, tedy 45 066 vozů. V tuto chvíli jde sice o 340 583 aut, což je sice citelně víc, na 9 233 107 exemplářích všech automobilů na silnicích je to ale pořád jen 3,69 % podílu. To je málo a my to dobře víme, v zástupcích RAI a Bovag to ale vyvolává zklamání.

Pozoruhodné je, že celkový počet registrovaných elektromobilů je podstatně nižší než suma těchto aut, která byla v Nizozemsku historicky prodána. Asociace to připisují jejich častějším vývozům (bude to mít co do činění s kupčením s dotacemi) a také častějšímu brzkému vyřazování z provozu (více nehod s totální škodou, obecně kratší životnost). Výsledek je každopádně jeden - i v zemi takto oddané elektromobilitě jsou tyto vozy na hony vzdáleny stavu, kdy by představovaly byť jen podstatnou část (natož pak většinu, natož pak všechny) aut v provozu. Jak daleko je tedy Nizozemsko od bodu, kdy se něco takového stane?

To si asociace ani netroufají odhadovat, už vzhledem k tomu, že zejména benzinová auta stále dominují prodejům nových aut a téměř stoprocentně vládnou dovozům ojetých aut, jich ale v celé flotile jich téměř neubývá (7 224 730 benzinů v provozu je prakticky stejné číslo jako loni). Je jich tedy víc jak 20krát tolik a byť elektromobilů pozvolna přibývá, pár dobrých prodejních měsíců pro spalovací vozy může celý trend snadno zvrátit.

Na zmíněné se dá pohlížet lecjak, především je to ale dobré připomenutí toho, jak obtížné bude flotilu lidmi používaných aut změnit z pozice síly. Jak vidno, Nizozemsko ani po mnoha letech používání docela drastických instrumentů a relativně vysokých prodejích elektrických aut není prakticky nikde.

Diví se někdo, že auta jako Škoda Enyaq nezačínají vládnout silnicím? Při jejich cenách a parametrech to snad ani není možné. A nedaří se to ani v Nizozemsku, které pro to dělá první poslední. Foto: Škoda Auto

Zdroje: RAI, Bovag

Petr Miler

