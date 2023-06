Nizozemci vyzkoušeli reálný dojezd nové elektrické dodávky VW, už při 130 km/h je to drahá tragédie před 5 hodinami | Petr Miler

Pokud se vám už při pohledu na technická data tohoto modelu zdá, že je dvěma slovy k ničemu, pak vás realita nepřekvapí ani nezklame. Stačí jet 130 km/h na tempomat, abyste pro každých ujetých 100 km museli doplňovat 34,5 kWh energie. Drahé energie.

Na úvod kontrolní otázka. Představte si, že stvoříte dodávku. Je to docela velké auto o velké čelní ploše, navíc váží 2,5 tuny bez nákladu. Tak mu přidáte výkon, aby nějak jelo, řekněme 204 koní. A pak mu dáte nádrž na palivo o objemu 21 litrů nafty, kterou můžete dolévat maximálně rychlostí 43 litrů nafty za hodinu. Kam myslíte, že takový vůz dojede? A jak moc dobře se s ním bude žít?

Nemusíte si říkat Issac Newton, André-Marie Ampere nebo nedej bože Albert Einstein, abyste si zvládli odpovědět, že moc daleko to nebude a život s takovou dodávkou bude docela kříž. U VW na to ale nepřišli. A tak stvořili model ID.Buch, pardon ID.Buzz, který disponuje přesně těmito parametry. Akorát nemá nádrž na naftu na 21 litrů, ale 82kWh (použitelných je ovšem jen 77 kWh) paket baterek, a nelijete do něj naftu po krůpějích, ale dobíjíte ho maximálně 170 kW elektrického výkonu. Za ideálních podmínek.

Je to naprostý nesmysl, a to jsme vám neřekli, že tohle auto stojí od od 1 593 854 Kč. Je to ekonomická i uživatelská sebevražda bez zkoumání čehokoli dalšího, neprodejný produkt tužeb politiků a aktivistů, po kterém žádná podstatná skupina zákazníků ani nemohla toužit. Ale pokud vám fyzika a počty nikdy moc nešly, stačí se podívat, co tohle auto dokáže v reálu.

Přesně to zkusili kolegové z nizozemského Autoblogu, kteří prostě vzali ID.Buzz, který mají zapůjčený na dlouhodobý test, a změřili jeho spotřebu (včetně toho, kolik elektřiny pak bylo nutné dobít, tj. změřili i ztráty při dobíjení) při jízdě v konstantních 90, 105 a 130 km/h. To není ani normální ježdění, protože 130 km/h konstantně zvládnete jet možná ve 3 hodiny ráno na dálnici odnikud nikam, ale proč ne. Výsledky jsou tristní ve všech případech a klidně si je pusťte na na videu na zdrojovém odkazu, my se podržíme fungování auta ve 130 km/h.

To je běžná dálniční rychlost, přesto už při takovém přesunu bez nutnosti decelerace a akcelerace bere ID.Buzz 32 kWh energie na 100 km. To při dané kapacitě baterií znamená teoretický dojezd pouhých 223 km, pokud byste byli schopni jet tak, že začnete se 100 % nabitých akumulátorů a skončíte se zcela vybitými, což je nereálné. Ve skutečnosti tak nedojedete ani z Prahy do Brna, protože 190 km bude strop, a to pořád jen tehdy, když vám na dálnici nevjede do cesty jediný kamion, nic. A pak budete dobíjet dobrou půlhodinu, pokud vše půjde na jedničku. Senzační dodávka, že?

Ale pozor, to není vše. Kolegové změřili také energii, kterou museli doplnit, v tom případě šlo se ztrátami při dobíjení o 34,5 kWh na 100 km. Pokud se takovou energii rozhodnete doplnit byť jen u „rychlé” (alias HPC, znamená to cokoli nad 100 kWh, to je vtip) dobíječky ČEZu, budete muset za každých ujetých 100 km zaplatit 621 Kč jen na elektřině. Tedy 6,21 Kč za km jen na „palivu”. V autě za 1,6 milionu v úplném základu. Pro srovnání - třeba 7 litrů nafty na 100 km vás v podobné dieselové dodávce vyjde skoro na třetinu.

Tohle je opravdu neprodejné zboží. Ne-pro-dej-né. Kam dal VW hlavu, když tohle poslal s vážnou tváří do prodeje? A proč se diví, že o jeho elektromobily není zájem? Považuji za neuvěřitelné selhání managementu firmy, že se s takovým nesmyslem seriózně pokouší prosadit na trhu.

