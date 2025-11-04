Norové nakoupili pro MHD stovky čínských autobusů, až po tajné prohlídce zjistili, že jsou v nich zadní vrátka dovolující vzdálené ovládání
Petr ProkopecA nikdo je o tom neinformoval, tahle cesta zůstala otevřená bez vědomí majitelů i uživatelů, navíc dost svérázným způsobem. Nemusí to nic znamenat, teoreticky to ale dovolovalo jejich vzdálené ovládání se všemi riziky, které si dovedete představit.
4.11.2025 | Petr Prokopec
A nikdo je o tom neinformoval, tahle cesta zůstala otevřená bez vědomí majitelů i uživatelů, navíc dost svérázným způsobem. Nemusí to nic znamenat, teoreticky to ale dovolovalo jejich vzdálené ovládání se všemi riziky, které si dovedete představit.
U nových aut se v posledních letech stalo normou, že jsou permanentně připojená k internetu. To jejich výrobcům umožňuje vzdálený přístup, díky kterému jsou schopni některé věci opravit či vylepšit, aniž byste museli do servisu. Také tato technologie ale - podobně jako sirky - může být nejen dobrým sluhou, nýbrž i zlým pánem, jak se nyní potvrdilo v Norsku.
Tato země tlačí elektromobilitu jako smyslů zbavená, což jí paradoxně umožňuje rozsáhlá těžba ropy. To ale dnes rozebírat nechceme, ostatně to není ten hlavní problém. Elektromobilita je totiž spojena především s Čínou, kde je soustředěna téměř veškerá rafinace vzácných kovů, bez nichž se dnešní baterie neobejdou. Náklady na cokoli jsou tam nižší, takže i elektrická auta jsou čínské provenience jsou levná, navíc poměrně vyspělá. Pokud chce někdo v Evropě levně koupit nové elektrické auto, lépe než s těmi čínskými obvykle nepochodí.
Norové proto začali ve velkém nakupovat elektrické autobusy společnosti Yutong (dnes největší prodejce nových autobusů v EU...), kterých v zemi jezdí zhruba 850, z toho tři stovky v Oslu. Díky společnosti Ruter, která provozuje největší flotilu MHD, však zjistili, že nedostali jen to, co si přáli. V čínských autobusech bylo instalováno také řešení, o kterém dosud neměli tušení.
Ruter na základě tipu přistoupil k tajnému testu těchto autobusů, během kterého je porovnával s těmi nizozemskými. A zjistil, že čínské vozy jsou osazené softwarovým řešením jakýmisi zadními vrátky, která skrze skryté rumunské SIM karty Číňanům umožňují vzdálený přístup. Yutong se tak o flotilu může starat i tisíce kilometrů od jejich místa vzniku, což dnes nezní neobvykle, firma má ale také možnost je kdykoli úplně vyřadit z provozu nebo jinak zasáhnout do jejich fungování. A to skýtá jistá rizika.
Ruter korektně uvádí, že nezjistil žádné stopy zneužití tohoto systému, přesto označuje za znepokojivé, že taková možnost vůbec existovala, aniž by o ní firma věděla. Nyní říká, že pracuje na zavedení nových bezpečnostních protokolů izolování interních systémů pro řízení provozu od externích serverů. Nakonec ale přistoupila k prostému fyzickému vyjmutí zmíněných SIM karet.
„Je velmi nepravděpodobné, že by tyto autobusy mohly být zneužity, ale to neznamená, že celou záležitost nevnímáme jako závažnou,“ uvedl k věci Bernt Reitan Jenssen, šéf společnosti Ruter. Zároveň dodal, že firma se dostala „od obav ke konkrétním znalostem“. Do budoucna tedy při nákupu autobusů, zvláště pak těch z Číny, bude postupovat dle nových protokolů, které mají zajistit, že kontrola nad elektrickou flotilou zůstane v Norsku a nikoli v zemi se zdí viditelnou až z Vesmíru.
Celý případ může být pochopitelně jen velkým plácnutím do vody - Yutong dodal autobusy s funkčním vzdáleným přístupem a co? Takové BMW bez něj dnes nekoupíte ani jedno a nikdo se nečertí. Větší roli než samotný přístup tu tak hraje země původu a pochopitelně fakt, že výrobce o přítomnosti těchto zadních vrátek nikomu neřekl. A rumunské SIMky také moc důvěry nepřidávají. Ytong to ale celé mohl považovat za něco tak standardního, že si to nevyžaduje zvláštní zmínku. Pochopitelně to ale mohlo být i jinak...
Norové proklepli svou flotilu čínských elektrických autobusů a objevili znepokojivou věc. Foto: Ruter, tiskové materiály
Yutong se loni stal evropským autobusovým králem, prodat dokázal více kusů než třeba MAN, Iveco či Mercedes. Stroje od této firmy nejezdí jen v Norsku, narazit na ně můžete už také u nás. Foto: Yutong, tiskové materiály
