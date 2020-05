Nová auta budou v Německu opravdu levná, další velké slevy na každý vůz zařídí vláda před 5 hodinami | Petr Prokopec

Současná situace přeje propadu cen nových aut v Německu sama o sobě, to ale nebude vše. Němci mají přidat i pobídky ve výši až 110 tisíc korun na úplně každé auto.

Na situaci na německém trhu s auty jsme si posvítili naposledy včera. Největší evropské odbytiště nových automobilů má svá specifika, neboť Němci jsou více než třeba Češi zvyklí vybírat ze skladových vozů a auto si od dealera odvézt okamžitě. To je za normálních okolností plus pro všechny strany, po šoku způsobeném omezeními, která se postarala o 60 procentní propad prodejů, ale tento přístup prodejcům dělá vrásky na čele - na skladě mají bezprecedentní množství aut v ceně přesahující 400 miliard Kč. A ta nebude snadné prodat.

Není tedy divu, že i ten nejkovanější z expertů radí s koupí nového auta počkat, neboť takový převis nabídky nad stále omezenou poptávkou podle něj nemůže skončit jinak než velkými výprodeji. Dealeři tak mají brzy nabízet méně žádané specifikace skladových vozů s až 50procentními slevami oproti ceníkům, aby své sklady vyprázdnili. Nakonec, továrny už opět chrlí jeden vůz za druhým a automobilky tlačí na dealery, aby je dál odebírali.

Otázkou nicméně je, zda i tak razantní slevy vůbec pomohou trh rozhýbat. Je třeba si uvědomit, že problémem koronavirové krize nebyly jen zavřené showroomy, ale také nejistota, co bude dál. Kdo auto opravdu chtěl, ten si ho stejně nějak koupit mohl, soukromí zákazníci i firmy ale zkrátka redukují své investice do věcí, které nemusí nutně mít. A tak se Němci pokusí pomoci trhu také na straně poptávky.

Podle magazínu Automobilwoche hodlá německá vláda výrobce a dealery aut podpořit novým bonusem, který by nebyl spojen pouze s elektromobily, ale rovněž s benzinovými a dieselovými vozy. Záměr zatím nebyl definitivně schválen, nicméně pokud se tak stane, měla by vláda přispět 4 000 Eur (cca 110 tisíc Kč) na nákup elektromobilu či plug-in hybridu a 3 000 Eur (82 tisíc Kč) na nákup vozu se spalovacím ústrojím. Jakkoliv je třeba dodat, že stát chce, aby se na onom bonusu podílela i samotná automobilka, a to polovinou dané sumy.

Něco takového by prodeje rozhýbalo skoro jistě, neboť auta by se rázem stala opravdu levná. V případě elektrifikovaných aut by se nové bonusy dokonce přičítaly k již existujícím pobídkám, což znamená, že vládní stimul je dvojnásobný. Takový VW e-Golf s původní cenou 31 990 Eur (871 tisíc Kč) by tak rázem vyšel na 23 900 Eur (652 tisíc Kč), což sice pořád není málo, ale je to už konkurenceschopná suma. A sleva 82 tisíc Kč i na skladová konvenční auta, která mají být levná už bez ní, to bude znamenat ještě zajímavější ceny.

Až čas ale ukáže, jak na to zareagují zákazníci. Teprve pak si budeme moci říci, v jaké kondici je celý automobilový průmysl, který je nyní pochopitelně ve velké nejistotě - z trhu přicházejí rozličné signály chvíli svědčící a chvíli nesvědčící o přetrvávající poptávce.

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec