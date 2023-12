Nová auta jsou tak drahá a pro lidi tak nedostupná, že Honda začala na „operák” nabízet i 5 let staré ojetiny před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Dlouhodobý pronájem u nás známý jako operativní leasing je běžně spojen s novými vozy. Ojetiny bylo dosud možné pořizovat jen na úvěr nebo leasing, prostě musely být tak jako tak vaše. Když ale nový Civic startuje na 849 900 Kč, spoustu lidi musíte zkusit lovit jinak.

S ohledem na mou profesi se mě lidé pravidelně ptají, jaké nové auto bych si koupil. Na něco takového ale odpověď nacházím obtížně, a to dokonce i za hypotetické situace, kdy rozpočet nezná hranic. Pokud totiž mám za něco utratit spoustu peněz, pak zkrátka chci, aby taková věc maximálně odpovídala mým představám. Jsem pochopitelně připraven na mnohé kompromisy, jenže ty se nesmějí týkat stěžejních oblastí. Zrovna v těchto případech mne ale moderní produkce zcela míjí, neboť svobodná volba již není spojena ani se základní technikou, natož pak s čímkoli dalším.

Již nějaký ten pátek jsem tedy smířen s tím, že si nové auto možná už nikdy nekoupím. A z oněch hovorů je mi jasné, že nejsem sám. Pro značnou část zákazníků se totiž nedostupnou stala i taková Dacia Sandero, jenž startuje lehce pod 300 tisíci korunami. To je nicméně skoro dvojnásobná suma oproti době, kdy tento hatchback na trhu startoval. Od roku 2008 se přitom až tak moc nezměnilo - je sice pravdou, že vzhled je líbivější, ovšem léty prověřené čtyřválce nahradily tříválce. Přičemž délkou Sandero stále nepřesahuje 4,1 metru.

Svízelnou situaci si evidentně začínají uvědomovat i samotní výrobci. Ti proto začínají vycházet zákazníkům vstříc s pomocí unikátních programů, přičemž doufají, že si takto klientelu zaháčkují na věčné časy a nikdy jinak. Tato věrnost by pak měla vést k dalším nákupům, ideálně pochopitelně již nových aut. Což na první pohled vypadá jako dobrý plán, jen má zásadní trhlinu, jenž nás vrací na počátek tohoto článku. I když se totiž dá předpokládat, že váš plat postupem času naroste, stejně jak se zvyšují i výdaje - zvláště poté, co založíte rodinu.

Ve finále tedy nejspíše dojde maximálně tak na opakovaný nákup ojetin pod hlavičkou jejich výrobce, i to ale bude možné považovat za alespoň nějaký úspěch. To nás vede k programu CPO (Certified Pre-Owned), který spustila Honda na americkém trhu. Japonská automobilka totiž v jeho rámci nabízí snad jako úplně první tamní leasing, tedy naší optikou dlouhodobý pronájem či operativní leasing právě na ojetiny, které mohou být až 5 let staré. To je skoro tragikomické - automobilka vám výměnou za pravidelnou měsíční platbu bude půjčovat auto, které mohla vyrobit klidně už v roce 2018.

V rámci CPO mají být vozy pochopitelně ve skvělé kondici, ale stejně. Takové programy má i řada jiných automobilek, přesto vozy „jen” prodává, nikoli půjčuje. Pro případ problémů automobilka nabízí i jistou záruku, moc velkorysá ale není. Třeba na ojetiny Audi, BMW nebo Porsche dostanete prodlouženou záruku na rok až dva, Honda zůstává u 100 dnů či 8 tisíc najetých kilometrů. Lepší než drátem do oka, v rámci pronájmu ale žádná sláva.

O konkrétní parametry programu ale nakonec nejde, berme jej hlavně jako smutný důkaz toho, v jak složité automobilové (a pro mnohé jistě nejen automobilové...) době žijeme. Zda automobilka se stejnou nabídku přijde také v Evropě, není zatím jisté. Se starým kontinentem je prozatím spojen trochu jiný zvaný Honda Approved, v jehož rámci lze volit z maximálně osmiletých aut, u kterých lze počítat s 12měsíční garancí. Možnost pronájmu ojetin ale (zatím?) chybí.

Nová Honda Civic je tak drahá, že automobilka zkouší části zákazníků vyjít vstříc pronájmem až pětiletých ojetin. Taková desátá generace Civicu toho jistě ještě zastane dost, přesto je to svérázný a výmluvný krok. Foto: Honda

Zdroj: Honda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.