Nová doba: První automobilka už otevřeně připouští, že bude prodávat míň aut, stará bude renovovat před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Tento přístup dává v jistém ohledu smysl, ne že ne, ale kdy jste naposledy slyšeli výrobce čehokoli, aby o tomto otevřeně hovořil? A dokonce vyzývat zákazníky, aby nabízené zboží spotřebovávali pomaleji? To je zřejmě možné jen v dnešním světě aut.

Za posledních pár let jsem musel vymalovat byt, chatu i kancelář. Při každém omývání štětců a válečků jsem přitom zvažoval, zda ty použité nemám raději vyhodit a místo nich koupit nové. Abych z nich totiž opravdu dostal veškerou barvu, bylo třeba více než jednoho litru vody. Na druhé straně, při koupi nového vybavení bych plýtval zdroji a zbytečně zatěžoval životní prostředí, to jsem nechtěl.

Výše zmíněné lze aplikovat na ledacos, automobilovou branži nevyjímaje. Daná skutečnost pak logicky nestaví do dobrého světla elektromobily, jejichž životnost je limitována životností baterií a cenou jejich náhrad. Výrobci obvykle garantují maximálně 8 let a vědí, proč to dělají. Poté může klesnout kapacita baterií pod 70 procent původní hodnoty, což použitelnost auta ještě více zhorší a málokteré z nich po 10 a více letech nebude zralé do šrotu.

Jakmile tedy přestaneme posuzovat čistotu aut dle toho, zda mají výfuk či nikoli, a místo toho zvážíme skutečný kompletní životní cyklus, rázem již elektrická auta nevypadají tak úžasně. To je zkrátka fakt. A na základě úvodu tohoto článku se k němu může dopracovat každý s pomocí zdravého rozumu. Nečekali jsme ovšem, že k takovému závěru dospěje výše postavený zástupce některé automobilek. V podstatě by tím totiž šel sám proti sobě.

Přesto se to děje, a to dost možná právě kvůli elektromobilům a jejich limitům. Monika Dernai, šéfka divize udržitelnosti u BMW, totiž prohlásila, že lidé by neměli měnit auta jako ponožky. „Co opravdu potřebujeme, je prodloužit životní cyklus aut. Není potřeba mít trh, kde budete prodávat auta jeden druhému, ale takový, kde vezmete auto a prodloužíte mu život. Základní myšlenkou je, že mu dodáte svěží interiér,“ uvádí. To jsou opravdu překvapivá slova, která budou mít vliv i na fungování celého BMW.

Dernai totiž dodává, že je zapotřebí velká změna v poprodejní péči. Stejně jako v samotné konstrukci aut. Jejich kabiny by totiž měly být navrženy tak, aby šlo kupříkladu velmi snadno vyjmout sedadla a na jejich místo naroubovat jiná. „Poté bude ojeté auto vypadat jako nové. Může mít i stejného majitele, přičemž ten si nebude muset kupovat nové auto. BMW z toho ovšem stále bude mít příjem a profitovat z toho bude celá společnost,“ upřesňuje.

Šéfka udržitelnosti tak v podstatě říká, že BMW předem počítá s tím, že zejména z EU se v automobilové rovině stane druhá Kuba. Zkouší to zabalit do vzletných frází o udržitelnosti, v podstatě ale přiznává, že BMW je smířeno s tím, že žádoucí spalovací auta nebude moci vyrábět věčně, a tak se chystá na to, že těm existujícím bude prodlužovat život. A není samo, s podobnými plány se vytasilo už více automobilek, nakonec takto bude fungovat i sesterská Alpina.

Nakonec proč ne, jakkoli jásat nad tím nelze. Otázkou však je, jak by měla vypadat ona modernizace. Je totiž třeba dodat, že nová sedadla ze starého vozu fakticky svěží auto neudělají. Stěžejní jsou v tomto ohledu třeba světla, která ihned prozradí, zda máte zcela nový či již dekádu starý vůz - kdysi parádní xenony jsou vedle dnešních laserů za bludičky. A vývoj dneškem jistě neskončil. I když ale BMW či jiný výrobce touto cestou půjde, problém je pořád stejný - výrobci počítají s tím, že budou nabízet nové vozy, které podstatnou část publika nebudou mít šanci oslovit, a tak si byznys udělají z toho, aby při životě drželi ty staré. To je skutečně nová a velmi zvláštní doba.

BMW už v podstatě počítá s tím, že s některými novými vozy část zákazníků neuloví, a tak pracuje na tom, aby si nechali starý vůz, který jim automobilka bude udržovat při životě. Namísto zmíněné výměny sedadel by navíc lepší efekt měla výměna světlometů, ale to není až tak podstatné - pozoruhodné je spíše to, že automobilka s takovým scénářem počítá, byť dnes to balí do líbivého kabátu tzv. udržitelnosti. Foto: BMW

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.