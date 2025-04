Nová generace nejprodávanějšího kombíku světa dostává na internetu těžkou nakládačku za svůj vzhled, opravdu je to tak zlé? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Nebudeme říkat, že je to nějaký krasavec, ale upřímně řečeno, tím tohle auto nebylo nikdy. V novém provedení hraje na podobnou notu jako dřív, neobvykle mnoho lidí ale má výhrady.

Subaru Outback asi nikdo nikdy neoznačil za krásný vůz, k něčemu takovému japonský kombík na chůdách nepřiměl ani své nejoddanější majitele. Nemělo by nás proto překvapit, že lidí, kteří si jej koupili, zpočátku nebylo mnoho. Zlom přišel až se čtvrtou generací, která byla prvním vozem značky, jenž se nemohl pochlubit bezrámovými bočními okny. Na druhou stranu jej však bylo možné pořídit s 3,6litrovým plochým šestiválcem, který měl výraznou oporu v podvozku, u nějž Japonci přistoupili k řadě mezigeneračních úprav.

I díky těmto modifikacím ovšem Outback začal mít postupně blíž k SUV, třebaže je stále klasifikován jako kombík. To se následně projevilo i na designu a konstrukci páté a šesté generace, přičemž pohled na registrace musel značku utvrdit ve správnosti zvolené cesty. Proto nebylo až takovým překvapením, když zcela nové provedení odhalené minulý týden pokračovala stejný směrem. Reakce na na vzhled vozu na internetu jsou ale dost nekompromisní, jak si všimli kolegové z Carscoops.

Než pokročíme, znovu zmíníme, že vzhled aut od Subaru nikdy nebyl skloňován v superlativech. To se dělo nanejvýš v souvislosti s koncepty značky, jejichž sériová pojetí nikdy tak úplně nedostála očekáváním. Modely jako BRZ či Levorg nevypadají zle, přesto si je ale pro jejich modré oči nekoupíte. Jinak než designem se na city snažil zabrnkat i předloni odhalený Forester šesté generace, a protože jeho prodeje jsou nahoru, Subaru si řeklo, že úspěšný recept měnit nebude.

Tím se vracíme k novému Outbacku, který od své premiéry schytal za svůj vzhled možná větší nakládačku než všechny předchozí generace dohromady. A důvodem není další odklon od klasických tvarů kombi, publikum dráždí designové detaily od hranatosti auta až po množství použitých prvků z nelakovaného plastu. „Pontiac Aztek se pozvolna vrací,“ napsal v reakci na novinku jeden z příznivců značky na jejím Instagramu.

Odkaz na jedno z nejošklivějších auto historie bohužel pro Subaru není ojedinělý. Další lidé v základní verzi vidí reinkarnaci ikonického Wagonu Queen Family Truckster ze snímku Bláznivá dovolená. Trochu paradoxem je, že to byl skutečný kombík, tedy ta karosářská varianta, od které se Subaru vzdálilo. Ještě větší kritiku ovšem schytává provedení Wilderness, které publiku připomíná čínskou kopii amerického SUV, která se ovšem nepovedla. Zrovna tato verze dřív generovala velký zájem.

„Nikomu se nelíbilo přepracování Foresteru, takže jste z Outbacku udělali Forester?“ ptá se další z případných zákazníků, kterého novinka nenadchla. Jiní poukazují na hranaté blatníky, které přirovnávají ke Kie Tasman - tedy ke korejskému pick-upu, který je za svůj design kritizován ještě o dost ostřeji. Palec dolů ale dostávají rovněž motory, neboť u základu došlo na mezigenerační snížení výkonu, zatímco vrchol zůstal na předchozích 264 koních.

Protože s pochvalami není spojen ani interiér, člověk se skoro musí začít ptát, zda Subaru nešláplo vedle. My v tomto případě tak příkří nejsme - ne snad, že by Outback Touring XT byl nějak zvlášť líbivým autem (a verze Wilderness teprve ne), tak nějak jsme si ale zvykli hledat na Subaru jiné přednosti. Sami tedy posuďte, zda je to s novinkou až tak zlé. My můžeme dodat jen tolik, že na internetu se někdy kritizuje, zatímco v showroomech se čile obchoduje. Nedivili bychom se, kdyby tomu tak bylo i tentokrát.

Pohled na design je vždy subjektivní záležitostí, přesto nejde přehlédnout, že sedmé generaci Outbacku dává palec dolů spousta lidí. Co vy? Foto: Subaru

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

