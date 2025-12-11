Nová Gymkhana je poslední svého druhu, loučí se ve velkém stylu jako ta nejšílenější vůbec
Petr ProkopecRádi bychom vám řekli, že to na hlavní fotce je montáž, ale není. I tato šílená scéna je součástí nové Gymkhany, která znamená rozlučku Travise Pastrany s celou sérii.
Nová Gymkhana je poslední svého druhu, loučí se ve velkém stylu jako ta nejšílenější vůbec
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Rádi bychom vám řekli, že to na hlavní fotce je montáž, ale není. I tato šílená scéna je součástí nové Gymkhany, která znamená rozlučku Travise Pastrany s celou sérii.
Travis Pastrana je bůh a génius. Anebo ďábel a trochu blbec. Možná je také všechno najednou, jak dokládá v nejnovější Gymkhaně, na kterou se dá dívat milionem optik. Tuto sérii videí převzal od Kena Blocka již v roce 2020, neboť druhý z amerických showmanů přešel k Audi, kde se začal podobně jako dřív u Fordu věnovat propagaci elektrického pohonu. Pastrana oproti tomu zůstal u spalovacích aut, navíc do Gymkhany vrátil značku Subaru. Té zůstal věrný i při svém druhém počinu, na který došlo před třemi lety. A neopustil ji ani do třetice.
Hned na úvod je ovšem třeba zmínit, že nové video zvané Aussie Shred je posledním Pastranovým příspěvkem do série. Kam se vydá dál, nevíme, stejně jako to, kdo po něm převezme otěže. Bude ale muset jít o člověka, který zcela postrádá jakýkoli pud sebezáchovy. Co totiž Pastrana předvedl v Austrálii, kam se Gymkhana vydala poprvé, bere dech. Se speciálně připraveným Subaru Brataroo totiž dvaačtyřicetiletý rodák z Annapolis nezůstává na zemi, ale létá nad kaňonem či klouže po vodní hladině.
Pastrana si tedy skutečně nechal to nejlepší nakonec, ostatně onen skok nad kaňonem, skrze který se navíc pohyboval kamion, totiž měřil šílených 49 metrů. To je mimochodem ekvivalent dvou devítipatrových paneláků postavených na sebe. Je pozoruhodné, že to upravené Subaru vůbec přežilo. Japonská automobilka jej ovšem ve spolupráci se společností Vermont SportsCars (VSC) upravila již od základu tak, aby obstálo i během apokalypsy. Pick-up Brat z roku 1978 v něm tak málokdo pozná.
VSC totiž přišlo se zcela novým šasí, u kterého byla cílem jak co nejnižší hmotnost, tak i co nejníž položené těžiště. Bodykit je proto celý z karbonu, navíc se dočkal pomalu většího množství aerodynamických prvků, než má celé startovní pole Formule 1. To Pastranovi umožnilo létat i klouzat po zmíněné vodní hladině. Jak je přitom evidentní ze závěru videa, nešlo pouze o louži s pár kapkami vody, nýbrž o malé jezírko dost hluboké natolik, aby v něm méně upravený Outback skončil celý pod vodou.
K maximu se ovšem nevybičoval jen sám jezdec či jeho nářadí, ale i štáb. Aussie Shred je totiž asi nejlépe natočeným dílem v celé sérii, k čemuž samozřejmě přispívá i samotné prostředí. Podíváme se totiž nejen do australské buše, nýbrž i do přístavu v Sydney či na okruh Mount Panorama v Bathurstu. Kromě toho zde máme celou řadu známých osobností, které si střihly malé „štěky“. Nechybí mezi nimi ani dvojnásobný vítěz Dakaru Toby Price či tovární jezdec Subaru Chris Atkinson.
Brian Scotto, spoluzakladatel společnosti Hoonigan, která videa produkuje, pak uvedl, že spolu s Blockem chtěli Austrálii navštívit již při natáčení devátého dílu Gymkhany. Tehdy ovšem narazili na neprůchodnou politickou hradbu. Během jedné dekády ovšem došlo na výměnu politické reprezentace, přičemž ta současná pochopila, že s pomocí Pastrany mohou nejmenší kontinent světa řádně zviditelnit. To se jim rozhodně povedlo, podobně jako samotnému Subaru, neboť aktuálně asi není nadšence, který by netoužil po pick-upu Brat a výletu k protinožcům.
Nová Gymkhana je opravdu extrém. Můžeme tak jen litovat, že jde o vůbec poslední angažmá Travise Pastrany v této sérii. Foto: Hoonigan/Subaru
Zdroj: Hoonigan, Subaru
