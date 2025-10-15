Nová Honda Prelude se tváří jako sporťák, první testy ale ukazují, že je zoufale pomalá. Tohle nebude fungovat
Petr ProkopecVypadá to, že Japonci udělali klasickou chybu - na slavnou minulost tady navazují jménem a snad i vzhledem, podstata jim ale uniká, neboť Preludu nedali srovnatelnou duši. Rychlost v přímce jistě není vše, nemůžete ale seriózně usilovat o srdce nadšence s dynamikou tuctového rodinného hatchbacku.
dnes | Petr Prokopec
Vypadá to, že Japonci udělali klasickou chybu - na slavnou minulost tady navazují jménem a snad i vzhledem, podstata jim ale uniká, neboť Preludu nedali srovnatelnou duši. Rychlost v přímce jistě není vše, nemůžete ale seriózně usilovat o srdce nadšence s dynamikou tuctového rodinného hatchbacku.
Letos se Honda rozhodla své portfolio znovu rozšířit o kupé Prelude. Čtvrtou generaci Japonci poslali na věčnost už v roce 2001, kdysi velmi populární označení si tedy dalo víc než dvacetiletou pauzu. Během ní se ovšem poněkud změnilo zaměření značky. Zatímco dřív jste si mohli být jisti, že její sportovní auta představují jisté měřítko, a to i pro konkurenci, po příchodu nového milénia se Honda snaží i tento segment spojit hlavně se zelenou ideologií. Úspěchů nedosahuje, jak prokázalo CR-Z či NSX druhé generace, přesto si nedá pokoj.
Elektrifikovaného ústrojí se totiž dočkal právě i nový Prelude, který spojuje dvoulitrový čtyřválec se dvěma elektromotory. Celkově lze přitom od této soustavy očekávat 203 koní, což není málo. Jenže o jejich přenos na přední nápravu se stará automat CVT, tedy v případě sportovních aut ta nejhorší možná volba. I proto jí ostatně automobilka osadila režimem Shift S+, který má v řidiči navodit pocit, že využívá klasickou osmistupňovou převodovku, a to včetně automatických meziplynů či udržování zvoleného rychlostního stupně.
Pomohlo to? Nové video mapující jeden z prvních testů přímo v Japonsku značce dobrou službu nedělá. Prelude totiž v komfortním režimu potřebuje ke zrychlení na stovku 9,08 sekundy, zatímco po volbě sportovního módu se stopky zastaví v čase 9,1 sekundy. Je tak sice hezké, že dochází ke zvýraznění zvukového doprovodu, ovšem jinak vám režim Shift S+ kromě zčervenání digitálního přístrojového štítu nepřináší naprosto nic, alespoň tedy v rámci akcelerace v přímém směru.
Reálné časy akcelerace jsou tedy mizerné a odpovídají tuctovým rodinným hatchbackům s nižším výkonem - i takový Golf 1,5 TSI se 150 koňmi je na stovce o víc jak půlsekundu rychleji. Zatím se tak zdá, že nový Prelude zvládá ohromit snad jen vzhledem a třeba ve srovnání s Toyotou GR86 je o 185 kg těžší a zároveň disponuje o 28 koní nižším výkonem. V případě akcelerace tak Honda za Toyotou zaostává o rovné 3 sekundy. A protože má hybridní pohon, stojí i daleko víc.
Honda tak znovu zvolila řešení, které na zákazníky ve větší míře nemůže a nebude fungovat. V USA si lidé měli Prelude ve velkém předobjednat starší lidé pamatující časy originálu, jistě v očekávání „návratu do mládí”. Takoví ale budou nutně zklamaní, neboť novinka svému předchůdci nesahá ani po kotníky.
Když se podíváme do minulosti, zjistíme, že zrychlení na stovku za 9,4 sekundy měla na kontě už Prelude druhé generace, když v roce 1985 dostala do vínku dvoulitrový motor naladěný na 110 koní. Moderna se tak dostala na úroveň 40 let starého předchůdce, přičemž za čtvrtou generací odhalenou v roce 1996 dokonce razantně zaostává. Zvláště pak za variantou Type-S, která se dočkala 220 koní, s nimiž bylo kupé na stovce za 7 sekund. Copak už dnes nikdo neumí udělat ani „moderní retro” správně?
Nová Prelude nevypadá špatně, jenže tím pozitiva prakticky končí. S hybridním pohonem je japonské kupé těžké, drahé a zjevně i pomalé. Foto: Honda
Zdroj: YKTV@Youtube
