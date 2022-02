Nová luxusní raketa Audi ukázala svou akceleraci a maximálku na Autobahnu, továrním údajům neodpovídá před 3 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Audi

Oficiální údaje o dynamice jsou vzhledem k velikosti, hmotnosti a nabízenému luxusu stěží uvěřitelné, a tak nemusí překvapit, že realita je jiná. Tušíme ale, že zákazníci se tentokrát zlobit nebudou, je totiž ještě lepší.

Audi se dnes jako skoro každý vehementně soustředí hlavně na zásobování trhu novými SUV, část firmy ale stále zůstává věrná zdokonalování špičkové limuzíny namířené proti Mercedesu třídy S a BMW řady 7. V Ingolstadtu naštěstí nezanevřeli ani na nejnáročnější klientelu, a tak nedávno představili také modernizované provedení své vrcholné A8 a s ním i výkonné verze označené S8.

Stalo se tak teprve v listopadu, přesto si už nyní můžeme vychutnat jízdu ve špičkovém provedení po německé dálnici. Než se dostaneme k podstatě věci, zopakujme, že pod kapotou nadále trůní motor 4,0 TFSI spalující benzín výměnou za až 420 kW (571 koní) výkonu a 800 Nm točivého momentu. Stádo podporuje 48voltová mild-hybridní technologie, která rekuperuje kinetickou energii při brzdění a při akceleraci pomáhá motoru V8 s akcelerací.

Výkon putuje přes automat na všechna kola s aktivním zadním diferenciálem a natáčením zadní nápravy. Pomocí prediktivního podvozku by měla být zaručena stabilita v každé jízdní situaci, včetně maximálního zrychlování na stovku za 3,8 sekundy. Je to čas na úrovni nejlepších supersportů, přesto se ukazuje, že i tentokrát bylo Audi konzervativní.

Mat Watson z Carwow použil při testování auta v Německu měřič dynamiky pracující se signálem GPS a tovární data citelně překonal. V testu obvykle padají spíše horší hodnoty, opačný jev je vždy příjemným překvapením. Auto zbarvené v poutavé modré metalíze vystřelilo řidiče na rychlost 100 km/h během 3,59 sekundy za chladného dne na normální silnici. Poslat 2 230 kilogramů vpřed takovým způsobem bez jakékoli specifické přípravy je pozoruhodná věc.

Mat pochopitelně neodolal ani možnosti roztáhnout auto na maximální rychlost na dálnici, kde dosáhlo až 265 km/h, což bude odpovídat reálným 250 km/h, pochopitelně elektronicky omezeným. Pomýšlet lze i na 280 km/h s alternativním omezovačem, v tu chvíli je ale třeba zapomenout na cenu 3 696 900 Kč, která je spojena se základním provedením. Do budoucna se snad tento vůz bude moci podívat i za hranici třístovky, k níž se mohla vydat předchozí iterace ve verzi S8 plus, potvrzené to ale zatím není.

Zdroj: Carwow@Youtube

Mirek Mazal

