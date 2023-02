Nová služební auta nizozemské policie naplno ukazují pokrytectví státu při vnucování elektrických aut před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Politie Infra Assen, CC0 Public Domain

Když jsou elektromobily tak skvělé, že by je měli mít všichni, pak by je v prvé řadě měly přijmout za své státní orgány. V Nizozemsku nejenže se to neděje, policie dokonce musela obejít standardní dovozní mechanismy, aby získala dieselová Audi. Proč asi?

Nizozemsko je jednou ze zemí, kterou řadíme mezi evropské ráje elektromobilů. Bateriová auta jsou s pomocí veřejných peněz podporována na rozličných úrovních, zatímco s těmi spalovacími jsou spojovány stále vyšší daně a další poplatky. Cílem je pochopitelně stoprocentní elektrifikace vozového parku - zatím to Nizozemci dotáhli na pozici třetího největšího odbytiště elektroaut v EU po Německu a Francii (loni 73 tisíc aut).

Za takových okolností by bylo jen logické, kdyby státní orgány všeho druhu šly veřejnosti příkladem a používaly už jen elektromobily. Však když jsou tak skvělé, že bezvadně poslouží všem a všude, tak jim též, ne? Realita je ale úplně jiná, jak dokládá nejnovější krok nizozemské policie.

Než se dostaneme k novince, jen v rychlosti zmíníme, že strážci zákona v zemi tulipánů dosud jako rychlá zásahová vozidla (SIV neboli Snelle Interventie Voertuigen) používali Audi A6 Avant 3,0 TDI Quattro. Tedy dieselové kombíky, jenž se pyšnily výkonem 286 koní. Politikům něco takového zjevně nevadilo, jakkoli veřejnost přesvědčovali k odchodu od „producentů sazí“. Ta pak zjevně i pod vlivem dotací poslechla, načež se Audi rozhodlo, že diesely v Nizozemsku od letoška dále prodávat nebude.

I přesto je ale nejnovějším přírůstkem v policejní flotile znovu Audi, znovu model A6 Avant, znovu s dieselovým motorem. Jen tentokrát nejde o třílitrovou, nýbrž o dvoulitrovou jednotku pod kapotou novější generace. Vůz byl proto označen jako SIV Light, neboť jeho čtyřválec produkuje i za pomoci 48voltového generátoru „pouze“ 204 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu. Zachován nicméně zůstal pohon všech kol, načež kombík zvládne sprint na stovku za 7,8 sekundy a dosáhne maximálky 241 km/h.

Aby jej ale nizozemská policie mohla do svého vozového parku zařadit, nemohla se obrátit na oficiálního dovozce Audi, neboť ten už dieselové A6 dodat neumí. Policie si tak musela nechat auta dovézt z Německa - asi není úplně přesné říkat tomu šedý import, ale má to k tomu sakramentsky blízko. To celé věci teprve dodává tragikomický nádech. Stát káže vodu, ale pije víno a ještě u toho mlaská, aby to všichni viděli.

Proč policie takto postupovala, je nabíledni - elektrická auta se pro využití v roli hlídkově-stíhacích vozů prostě zoufale nehodí, stejně jako pro tisíc jiných využití. A ještě ke všemu jsou mnohem dražší. Oficiálně to nikdo nepřizná, ale nač čekat na slova, stačí činy. Můžeme jen spekulovat tom, zda hlavní slovo při volbě dieselového kombi měla lepší využitelnost nebo vyšší hodnota za peníze, bez ohledu na to to ale potvrzuje, že spalovací auta nelze těmi elektrickými ve všech ohledech nahradit. Když je tomu tak u státních orgánů, proč tomu u obyčejných lidí mělo být jinak?

Lze už jen dodat, že strážci zákona se zjevně hodně snažili, aby jejich „light stíhačka“ nebyla k rozeznání od silnějšího služebního vozu. Patrný je tedy pouze nápis quattro na čelní mřížce. Odkaz na motorizaci nicméně chybí, grafický polep je pak stejný jako u třílitru. Ten pak má ještě jednu nevýhodu, s ohledem na vyšší výkon totiž vyžaduje speciální školení. Dvoulitrová Audi nicméně mohou používat i řadoví policisté bez toho, aniž by museli procházet speciálním řidičským kurzem, což u šestiválců musí.

Zdroj: Politie Infra Assen

Petr Prokopec

