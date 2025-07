Nové Audi A5 je tak nepřesvědčivé, že v testech dostává nakopáno nejen od 6 let starého BMW, ale i od mainstreamu včera | Petr Prokopec

Od chvíle, kdy jsme do tohoto auta poprvé usedli, jen kroutíme hlavou. Je v tolika ohledech horší než to, s čím Audi přišlo v případě poslední A4, jíž nahrazuje, až zejména uvnitř působí dojmem, že ho dělá úplně jiná firma. Dokonce i německé srovnávací testy to potvrzují.

Audi v posledních letech tlačilo elektromobilitu jako smyslů zbavené. Pokud by něco takového bylo reflexí tužeb zákazníků nebo technického vývoje, který se na poli aut odehrál, neřekli bychom proti takové strategii křivé slovo. Jenže nic takového nebylo pravdou. Šlo čistě o rozhodnutí automobilky motivované čímkoli od pseudoekologického aktivismu až po vidinu ekonomických výhod, to dnes není podstatné.

Zásadní je, že automobilka v reakci na položila na oltář elektrického pohonu ohromné oběti. A to včetně investic do vývoje, které jí pochopitelně chyběly jinde. Proto došlo na přiškrcování rozpočtů spalovacích aut, což bylo součást většího plánu vedoucího k ukončení nejprve představování nových spalovacích aut (od 2026) a následně i úplné konce jejich prodeje (2033). A i když se rychle začalo ukazovat, že tato strategie vede kamsi za Lethé, Audi trvalo až do letošního června, než tuto pitomost odpískalo.

I když tedy Němci začali šlapat na brzdu, udělali to příliš málo a příliš pozdě na to, aby zabránili napáchaným škodám. Ty se dotkly jejich nabídky až do takové míry, že zákazníci a fanoušci dokonce točí filmy o tom, aby Audi zastavilo svůj úpadek. To je neklamný důkaz totálního úpadku. A nyní tu máme další v podobě srovnávacích testů německého Auto Bildu, který byl jako německé médium k Audi vždy shovívavý. Tentokrát už to nešlo.

Kolegové totiž srovnali novou A5 (dříve A4) s BMW řady 3, stejně jako S5 Avant s BMW M340i Touring a Peugeotem 508 SW PSE. A ani jednou nepasovali vůz se čtyřmi kruhy ve znaku na první příčku, přitom jde o nejžhavější novinku.

Neznamená to pochopitelně, že by nová generace A5/S5 byla úplně marná. V případě souboje sedanů kolegové poukazují třeba na větší praktičnost Audi, které je sice těžší než BMW, ovšem i tak dokáže pobrat těžší náklad, stejně jako utáhne těžší přívěs. Protože má navíc výklopnou celou záď (Audi je reálně liftback, ne sedan) a nákladová hrana zavazadelníku je nižší, je jakékoli pěchování kufrů a tašek jednodušší a pohodlnější. Jenže zmiňované úspory jsou znát na kvalitě, která je u BMW vyšší, ať již jde o vnitřní plasty či třeba slícování panelů karoserie. A to je třeba říci, že i BMW má v tomto ohledu k dokonalosti sakra daleko.

Něco takového by mohla ospravedlnit nižší cena, přičemž oficiálně A5 osazené benzinovým dvoulitrem se 150 koňmi skutečně startuje níž než řada 3 disponující taktéž dvoulitrovou jednotkou, jen 156koňovou. Nicméně po zaškrtnutí pár příplatků, které by mezi příplatky vůbec neměly být, je Audi rázem dražší než soupeř, který ho válcuje po stránce dynamické. A protože je rovněž o 200 kilo lehčí, asi nepřekvapí, že má na kontě nižší reálnou spotřebu. Delší brzdná dráha je však překvapením.

Ještě zajímavější je však srovnání zatím vrcholné A5, tedy verze S5, nejen s mnichovským, ale i s francouzským soupeřem. Peugeot totiž nikdy nebyl zástupce prémiového segmentu, i když by do něj značka jistě velmi ráda vstoupila. Po stránce cenové je mu pak ostatně na dostřel, výbavou napěchovaný kombík totiž do testu zamířil s cenou 72 100 Eur neboli 1,77 milionu korun. Jako takový je ovšem i tak o 270 tisíc korun levnější než soupeři, které válcuje nejen svým vzhledem, ale dokonce i brzdami a některými dalšími dílčími aspekty.

Ani ty sice nestačí na víc než na třetí místo, ovšem už jen skutečnost, že vám Peugeot za méně peněz nabídne v některých ohledech víc než Audi, nutí k zamyšlení. S5 Avant je pak sice chváleno za neutrálnější nastavení, se kterým je ovladatelnější než dřív, ovšem i přesto se musí znovu sklonit před BMW, které je zkrátka tím nejdynamičtějším z celé trojice, a tak bere zlato. Přitom i stávající řada 3 je již „ošizená“, hlavně uvnitř, kde se přešlo od tlačítek k dotykáčům, a je to morálně 6 let staré auto - na trh přišlo v roce 2019.

Spalovací auta přitom dál tvoří většinu registrací Audi. Pokud však začínají prohrávat s většinou soupeřů, může automobilka očekávat úprk zákazníků ke konkurenci. A rozhodně nemůže sázet na jejich návrat díky elektrickému pohonu, který se s jejich představami naprosté většiny z nich zjevně míjí a ke všemu dál maže rozdíly mezi prémií a mainstreamem. Ostatně stejné ústrojí, jaké můžete mít u čtyř kruhů, vám nabídne i Škoda, jen pochopitelně levněji. Audi tak vkročilo na tenký led, který stále víc hrozí prolomením.

